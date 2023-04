MTV: Jasper Pääkkönen vei alushousuyrityksen oikeuteen – vaatii 300 000 euroa kuviensa käytöstä mainoksissa

Näyttelijä Jasper Pääkkönen vaatii oikeusteitse 300 000 euroa vahingonkorvauksia alushousuyritykseltä.

MTV:n mukaan Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään parhaillaan riita-asiaa, jonka toisen osapuolena on näyttelijä Jasper Pääkkönen ja toisena Lähde Oy, joka tunnetaan The other danish guy -alusasuista.

MTV:n haltuunsa saaman haastehakemuksen mukaan Lähde Oy:n toimitusjohtaja oli pyytänyt Pääkköstä osallistumaan podcastin tekemiseen, johon Pääkkönen oli suostunut.

Toimitusjohtaja kertoi Pääkköselle, että tästä otettaisiin podcastin tekemisen yhteydessä valokuva, joka julkaistaisiin Lähde Oy:n podcast-sivuilla. Pääkkönen suostui myös tähän.

Haastehakemuksessaan Pääkkönen kertoi, että hänestä otettiinkin useita valokuvia. Kuvaajaan mukaan niistä oli tarkoitus tehdä koko sivun mainos Helsingin Sanomiin.

Pääkkönen ei kieltänyt yhtä printtimainosta.

Myöhemmin Pääkköselle selvisi, että hänestä otettua kuvamateriaalia käytettiin laajamittaisessa televisio-, radio- ja nettimainonnassa.

Pääkkösen mukaan yrityksellä ei ollut oikeutta käyttää hänen nimeään, kuvaansa ja ääntään laajamittaisessa markkinoinnissa.

Pääkkönen vaatii Lähde Oy:ltä 300 000 euroa perusteettoman edun palautuksena.

MTV kertoo, että Pääkkönen on laskenut korvauksen sen mukaan, mitä olisi saanut, jos olisi sallinut nimensä, kuvansa ja äänensä käytön jollekulle taholle kaupallisessa tarkoituksessa.

Lähde Oy kiistää Pääkkösen oikeuden korvauksiin. Yritys kertoo käyttäneensä Pääkköstä kampanjoinnissaan kaksi viikkoa ja lopettaneensa markkinoinnin Pääkkönen puututtua asiaan.