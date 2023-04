Pekka Vennamo sairastui rajusti: menetti liikuntakykynsä ja laihtui 30 kiloa

Korona vei Pekka Vennamon viideksi kuukaudeksi hoitoon ja käveleminen piti opetella uudelleen.

– Nyt on opeteltava kävelemään uudelleen, mutta rollaattorin kanssa se sujuu, SMP:n entinen puheenjohtaja, ex-kansanedustaja ja poliitikko Pekka Vennamo kertoo.

Koronaan sairastuminen toi 78-vuotiaan Vennamon elämään rollaattorin.

Talvet Espanjassa viettävä Vennamo kävi Espanjassa läpi kovan koronataudin. Tartunta vei hänet sairaalaan kahdeksi kuukaudeksi puolitoista vuotta sitten. Sairaalajakson jälkeen hän palasi pyörätuolissa Suomeen ja vietti kuntoutuslaitoksessa kolme kuukautta.

Koko kuntoutuslaitosajan Vennamo liikkui pyörätuolin avulla ja myös kuukausia sen jälkeen.

– Minulta meni liikuntakyky, Pekka Vennamo kertoo.

– Koronan takia makasin pitkään sairaalassa ja lihaksista menivät kaikki voimat. On pitänyt opetella kävelemään.

Tilanne ei aiheuttanut kauhun tunteita. Ainoastaan nosturin apuun turvautuminen sängystä noustessa tuntui aluksi oudolta, mutta siihen tottui, kun tiesi tilanteen väliaikaisuuden.

– En hetkeäkään ajatellut, että jään pyörätuoliin. Kävelemään opettelu tuntui vaivalloiselta, mutta kun siihen pääsee kiinni, tulokset palkitsivat.

– En tajunnut itse, mutta vaimo sanoi, että he alkoivat jo valmistautua, että se on menoa. Minua varoiteltiin sairaalassa, että todella vakavassa tilanteessa ollaan.

Pekka Vennamo kiittelee vaimoaan Pirjo Vennamoa, joka hoiti miestään koko sairausajan. Korona tarttui monista rokotuksista huolimatta. Pirjo säästyi onneksi taudilta.

– Sen vähän minkä muistan sairaala-ajasta, niin kyllä siinä hävisi välillä todellisuudentaju, ja pää oli sekaisin. Välillä en tiennyt maailmasta mitään. Pahimmassa vaiheessa Espanjaan tuli kaksi tytärtä auttelemaan.

Pekka Vennamo kertoo saaneensa espanjalaisessa sairaalassa uusia kokeellisia antibiootteja, jotka olivat testikäytössä. Niillä tauti saatiin taltutettua.

– En tajunnut itse, mutta vaimo sanoi, että he alkoivat jo valmistautua, että se on menoa. Minua varoiteltiin sairaalassa, että todella vakavassa tilanteessa ollaan.

Lihaksiaan Pekka Vennamo kuntouttaa edelleen fysioterapeutin ohjeiden mukaan. Jalkojaan hän treenaa päivittäin. Käveleminen ja liikkuminen on parasta treeniä.

– Kuntoutuslaitoksesta pääsyn jälkeen kävin ulkona pyörätuolissa ja hiljalleen aloin käyttää rollaattoria. Tavoitteena on liikkua ilman rollaattoria.

Tavoite on liikkua ilman rollaattoria.

Sairastuminen pudotti painoa reilusti. Pahimmassa vaiheessa ruoka ei maistunut ja muutenkin syöminen on 78 vuoden iässä vähentynyt.

– Olen pudottanut painoa aika reippaasti, painosta on tullut reilut 30 kiloa pois.

– Elämä on muuttunut paremmaksi ja helpommaksi. Lähitavoite on kesällä painaa alle sata kiloa.

Päivät kuluvat uutisia seuraten ja kirjoja lukien. Perhe on tärkeä. Lapsenlapsia on neljä.

– Yritän olla kiltti ja kiva ukki. Kesämökillä on kivaa, kun lapset ja lapsenlapset viettävät siellä aikaa. Yritän olla läsnäoleva ukki.

Pekka Vennamo vuonna 2014.

– Elämä on muuttunut paremmaksi ja helpommaksi. Lähitavoite on kesällä painaa alle sata kiloa.

Pekka Vennamo myöntää, että ikää on jo sen verran, että vuodet voivat milloin tahansa loppua. Hän on onnellinen siitä, että perusterveys on kohtuullinen.

Eduskuntavaalien lopputulosta entinen poliitikko seurasi sunnuntai-iltana kiinnostuneena puoleen yöhön. Vaalitulos oli hänen mielestään mielenkiintoinen.

– Olen yrittänyt arvioida jatkoa, mutta kovin vaikeaa näyttää olevan löytää helppoa ja toimivaa enemmistöhallitusta tuosta tilanteesta. Poliitikoilla on kova työ löytää, miten tästä eteenpäin.