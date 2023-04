Eevi Teittisen elämä muuttui kertarysäyksellä – avautuu nyt vaikeasta vauva-arjestaan

Eevi Teittinen paljastaa, millaista on kantaa huolta keskosena syntyneestä vauvasta.

Fitness-urheilija Eevi Teittisen ja hänen puolisonsa ex-vapaaottelija Teemu Packalenin vauva-arki alkoi vaikeasti.

Heidän esikoisensa syntyi marraskuussa 2021 keskosena. Teittisen ja Packalenin lapsi sairasti ensimmäisenä vuotenaan paljon, mikä aiheutti suurta huolta vanhemmille.

Somevaikuttajana työskentelevä Teittinen oli vaikeuksistaan varsin avoin sosiaalisessa mediassa.

– Minusta on tärkeää, että asioista puhutaan niin kuin ne ovat. Vaikenemista on jo ihan liikaa, eikä kukaan hyödy siitä, Teittinen sanoo Fitnesspäiväkirjan pressitilaisuudessa tiistaina.

– Haluan tuoda muille äideille realismia ja vertaistukea edes jollain tasolla.

Stressi ja huolehtiminen vaikuttivat Teittisen itsensä lisäksi myös hänen parisuhteeseensa. He kokivat suhteessa kriisivaiheen, joka helpottui ajan kanssa.

Tilanteessa auttoi avoin keskustelu, ja nyt Teittisen mukaan parilla menee todella hyvin.

– Huoli lapsesta oli todella raskasta itselleni ja parisuhteellemme. Puhuimme puolisoni kanssa heti alusta asti, että tämä on vain vaihe, emmekä antaneet sen vaikuttaa suhteeseemme pidemmällä aikavälillä.

Lapselle tehtiin hiljattain korvien putkitus, mikä auttaa ennaltaehkäisemään toistuvaa infektiokierrettä.

Siitä oli paljon apua ja perheen tilanne on rauhoittunut nyt, kun lapsi on kasvanut. Pahimmasta on päästy yli, Teittinen sanoo.

– Nyt menee oikein hyvin. Kun lapsi meni päiväkotiin, myös itselläni alkoi uusi elämä. Minä ja Teemu pääsimme molemmat tekemään omia juttujamme ja sitten on tullut myös yhteistä aikaa.

– Voimavarat ovat ihan erilaiset, Teittinen toteaa hymyillen.

Fitnesspäiväkirja 2023 TV5 ja discovery+ 12. huhtikuuta alkaen.