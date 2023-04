Greyn Anatomia -tähti pelasti lapsensa palavasta talostaan – kuvat karmeasta tuhosta

Greyn Anatomiasta tuttu Caterina Scorsone, 41, kertoo sosiaalisessa mediassa kauhun hetkistään.

Caterina Scorsone on tähdittänyt suosittua sarjaa kymmenisen vuotta.

Amelia Shepherd -nimistä hahmoa Greyn Anatomiassa näyttelevä Caterina Scorsone julkaisi maanantaina Instagram-tilillään kuvasarjan, jonka ensimmäisessä kuvassa nähdään hänen talonsa rauniot.

Otosten yhteydessä hän muistelee pari kuukautta sitten tapahtunutta tulipaloa. Näyttelijä oli iltatoimissa lastensa kanssa, kun savu alkoi vallata hänen taloaan.

– Yksi asia tulipaloista: ne tapahtuvat nopeasti. Minulla oli noin kaksi minuuttia saada kolme lastani ulos talosta, ja pakenimme talosta ilman kenkiä, mutta pääsimme ulos. Siitä olen ikuisesti kiitollinen. Menetimme kaikki neljä lemmikkiämme. Kärsimme edelleen tästä menetyksestä, mutta olemme onnekkaita, koska saimme rakastaa niitä, Scorsone kirjoittaa vapaasti suomennettuna.

Scorsonen julkaisemassa kuvasarjassa on otoksia menehtyneistä lemmikeistä. Tekstissään näyttelijä kiittää muun muassa palomiehiä, naapuriaan ja ystäviään.

– Opimme sen, että ainoa merkkaava asia on ihmiset (ja olennot), ketä rakastat. Emme olisi tässä ilman yhteisöämme. Olemme siitä kiitollisia.

Julkaisunsa lopussa Scorsone korostaa vielä lähimmäisenrakkauden merkitystä. Suomalaistenkin fanittaman sairaalasarjan tähti ei ollut kertonut aiemmin murheellisesta tulipalosta julkisesti. Päivitys on kerännyt runsaasti kommentteja.

– Lähetän sinulle loputtomasti rakkautta, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Olen syvästi pahoillani kauniiden lemmikkiesi ja niin spesiaalin kotisi menetyksistä. Rakastan sinua, toinen runoilee.

Caterina Scorsone on kanadalaistaustainen näyttelijä, joka on esiintynyt Greyn Anatomian lisäksi esimerkiksi Kadonneiden jäljillä -sarjassa. Hänen kolmen lapsensa isä on muusikko Rob Giles, 49, jonka kanssa Scorsone oli naimissa vuosina 2009–2020.

Caterina Scorsone oli naimisissa muusikko Rob Gilesin kanssa vuosina 2009-2020. Kuva vuodelta 2019.

