Tv-kokki Maija Silvennoinen kävi läpi kolme avioeroa – sitten kohdalle osui unelmien kumppani

Tv:stä tuttu kokkitähti Maija Silvennoinen on ollut noin vuoden nykyisen kumppaninsa kanssa. Korona koetteli Silvennoisen bisnestä, mutta eläkkeelle hän ei aio jäädä.

Ravintoloitsija Maija Silvennoisen, 62, kuulumiset ovat kaksijakoiset. Elämä on mallillaan yhdessä vuosi sitten löytyneen uuden avopuolison kanssa, mutta toisen rakkaan kanssa on hankalampaa. Koronan ja sodan seurausten takia ravintolan pyörittäminen Jyväskylässä vaatii turnajaiskestävyyttä.

– Sitkeänä ja vahvana ihmisenä koen nykyisen tilanteen haasteena. Olen tehnyt tätä koko ikäni, ja minulla on rakkaus lajiin. En ole edes ajatellut, että luovuttaisin, keittiömestari Silvennoinen sanoo ravintolastaan.

Hän on jakanut ruokatietämystään ja reseptejään suomalaisille jo 30 vuotta, sillä ura tv-kokkina alkoi, kun Bon Appétit -ohjelma ilmestyi MTV3-kanavalle vuoden 1993 alussa. Sen lisäksi Silvennoinen kokkasi muutaman vuoden myös Huomenta Suomessa, ja on julkaissut 25 ruokakirjaa.

Maija Silvennoinen on tehnyt yli 30-vuotisen uran ruuan parissa. Kuva vuodelta 2007.

Saarijärvellä syntynyt Silvennoinen palasi 1998 Helsingistä entisille kotikulmilleen. Hän rakennutti sukunsa tiluksille talon, jossa uskoo viihtyvänsä loppuikänsä.

– Rakastan samoilla metsässä kahden havannankoirani kanssa.

Muuton jälkeen Silvennoinen perusti ravintolan Saarijärvelle. Nykyistä ravintolaa Katriinan kasvisravintola hän on pyörittänyt Jyväskylässä nyt 19 vuotta. Koronasta huolimatta Silvennoinen perusti pari vuotta sitten tyttärensä kanssa samaan rakennukseen myös toisen ravintolan Bistro 11.

Kasvisravintola pysyi auki koko korona-ajan.

– Oli mentävä rohkeasti tulta päin. Jos yritykseni kassassa ei olisi ollut koronan alkaessa rahaa, tie olisi ollut lyhyt.

Korona karkotti alalta väkeä, sillä moni lähti opiskelemaan toista ammattia.

– Työtä on joutunut tekemään täysillä, koska ammattitaitoisia työntekijöitä ei ole saatavilla tarpeeksi. Onneksi rakastan laittaa itseni täysillä peliin.

Etätyöt ovat vähentäneet lounasruokailijoiden määrää.

– Ravintoloiden tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea, koska raaka-aineiden ja energian hinta on noussut. Hintoja ei kuitenkaan voi oikein nostaa, koska sitten ihmisillä ei olisi varaa käydä ollenkaan. Työtä tehdään nyt entistä pienemmillä katteilla.

62-vuotias Maija Silvennoinen ei edes ajattele eläkkeelle jäämistä.

Silvennoisella on kaksi lasta, joista tytär on kouluttautunut ravintola-alalle ja poika on taloushallinnon ammattilainen. Koettuna on kolme avioeroa.

– Se, joka minun vauhdissani ei pysy, sehän sieltä sitten tippuu. Eipä siinä paljon muuta vaihtoehtoa ole, Maija kiteyttää aiheen.

Nyt vierellä on kulkenut vuoden päivät uusi kumppani.

– Tällä hetkellä rinnallani on mies, joka pysyy perässäni. Sen kyllä tunnistaa, kun joku puhuu samaa kieltä. On hienoa, kun löytää sellaisen ihmisen, Maija toteaa.

– Tapasimme keittiössä, ja asumme nyt yhdessä.

Maija Silvennoinen on käynyt läpi kolme avioeroa, mutta nyt elämässä on uusi suhde.

Nähtäväksi jää, tarvitseeko suhde sen enempää sinetöintiä.

– Tuntuu hyvältä ihan tällaisenaan. Elämme nauttien siitä, mitä nyt on. Ei mennä asioiden edelle, vaan katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Eläkkeelle jäämistä Silvennoinen ei edes mieti.

– Aion lähteä keittiöstä saappaat jalassa. Tämä on elämäntapa, josta en edes halua päästä irti, hän tuumii.

