Kauppansa myynyt Sampo Kaulanen laittoi koko elämänsä uusiksi – muistatko nämä ”hullun kauppiaan” tempaukset?

Sampo Kaulanen on julkisuudessa viettämänsä vuosikymmenen aikana ehtinyt tehdä yhtä sun toista.

Sampo Kaulanen on ehtinyt tehdä monenlaista.

KYLÄKAUPPIAS ja yrittäjä Sampo Kaulanen paljasti eilen myyneensä maineikkaan Jounin kaupan.

Kaulasen päätös oli todellinen jymy-yllätys monestakin syystä. Kolarin Äkäslompolossa sijaitseva kyläkauppa on kulkenut Kaulasten suvussa vuodesta 1950, sillä sen perusti aikanaan Sampon isoisä Jouni Kaulanen.

Samalla 42-vuotias Kaulanen on pitkälti profiloitunut juurikin Lapin ”hulluna kauppiaana”, jonka sometempaukset tekivät suhteellisen syrjäisestä kyläkaupasta koko Suomessa tunnetun ilmiön.

Kaulanen ryhtyi mainostamaan kauppaansa Facebookissa villein tempauksin 2010-luvun alussa. Hän järjesti esimerkiksi arvontoja, joissa palkintona oli yksinkertaisesti jokin summa käteistä.

Strategia toimi. Tämän jutun kirjoitushetkellä Jounin kaupan Facebook-sivulla on yli puoli miljoonaa seuraajaa ja tuon suosion siivittämänä kauppias Kaulanen ponnisti itsensä tv-ruutuun.

Tätä nykyä kauppias Sampo Kaulanen on myös tv:stä tuttu.

Ensi kertaa Kaulanen nähtiin ruudulla jo ennen Jounin kaupan suursuosiota, Diilissä vuonna 2010. Tämä oli miehelle monin tavoin mullistava kokemus, sillä hän tapasi samaisissa kuvauksissa tulevan vaimonsa Mintun.

Muutamaa vuotta myöhemmin Kaulanen oli jo yleinen näky televisiossa. Hän osallistui muun muassa Selviytyjiin ja viimeisimpänä hän on mukana meneillään olevalla Farmi Suomi -kaudella. Vuosina 2017-2019 hänellä oli oma ohjelmakin, Lapin Sampo ja kauppiaan rouva.

Tv-uran ohella Kaulasen viime vuosiin on kuitenkin mahtunut muitakin merkittäviä muutoksia.

Alkoholin kanssa kauppiaalla meni pahimmillaan todella lujaa. Viime vuonna hän lopetti sekä juomisen että nuuskan käytön. Ratkaisuun vaikutti suuresti unettomuus, josta kauppias oli kärsinyt vuosikaudet.

– Opin jo 13-vuotiaana juomaan viinaa oikein lappalaisittain. En koskaan omaksunut eurooppalaisia seurustelutapoja, vaan se oli joko–tai. Alkoholin jättäminen on selkeyttänyt elämää entisestään, ja auttanut varmasti myös nukkumiseen. Mutta en minä miksikään munkiksi ole muuttunut, Kaulanen kertoi aiemmin tänä keväänä.

Suuri muutos Kaulasen elämässä oli myös se, kun hänelle tehtiin kaksi vuotta kestäneessä operaatiossa uudet hampaat. Kaulanen esitteli päivitetyn purukalustonsa tänä keväänä.

– Omat hampaani olivat kuluneet ja huonot. Hammaslääkärikin sanoi, että ulkonäkösyistä riippumatta hampaat ovat niin huonossa kunnossa, että niille täytyy jotain tehdä, Kaulanen kertoi IS:lle aiemmin tänä vuonna.

Aluksi hampaita oiottiin puolentoista vuoden ajan. Sittemmin Kaulaselle asennettiin erikseen vielä hammaskruunut, jotka piti alun perin asentaa ennen juuri meneillään olevaa Farmi-kautta.

– Osallistuin sitten ensin Farmille. Sen jälkeen syksyllä hiottiin omat hampaat pienemmiksi ja sen jälkeen laitettiin kuoret päälle, Kaulanen kuvailee projektia.

Sampo ja Minttu Kaulanen ovat pitäneet yhtä jo yli vuosikymmenen.

Tv-kuvausten ohella Kaulaset ovat myös venyneet erikoisempiin tempauksiin.

Vuonna 2021 Kaulanen paljasti Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, että hän oli Meksikossa käyttänyt psykedeelisenä huumeena toimivaa bufo alvarius -sammakon myrkkyä.

Kyseisen lajin myrkyssä esiintyy luontaisesti enemmän 5-metoksidimetyylitryptamiini-yhdistettä kuin missään muussa eläimessä maapallolla. Vaikuttavana aineena toimiva 5-metoksidimetyylitryptamiini on hyvin voimakas psykedeeli, jota esiintyy muutamien sammakkolajien lisäksi joissain kasveissa.

Kaulasen mukaan hän sai pian ”piipun huulilleen”. Siitä syntynyttä tunnetta hän kuvaili ”uskomattomaksi”.

Tämä lienee osasyy sille, että Kaulaset ovat myös matkanneet Costa Ricaan, jossa pariskunnan molemmat osat käyttivät ayahuasca-nimistä psykedeeliä. Suomessa aine on kielletty, mutta Costa Ricassa sen käyttöä ei säädellä mitenkään. Aine sisältää näkyjä aiheuttavaa psykedeeliä DMT:tä.

Minttu ja Sampo kävivät shamaanien johtamissa seremonioissa, joissa he joivat lientä hoitohenkilökunnan valvonnassa. Paikallisissa hoitoloissa sitä käytetään muun muassa riippuvuuksien ja masennuksen hoidossa.

– Se sai meidät ripuloimaan ja oksentamaan rajusti, mutta myös käymään läpi menneitä vaikeita kokemuksiamme, käsityksiä itsestämme ja oppimiamme vääriä toimintamalleja, Minttu kuvaili kokemusta Me Naisille.

Ilta-Sanomat tavoitti Sampo Kaulasen 3. huhtikuuta kommentoimaan myyntipäätöstään. Tuolloin kauppias ei vielä kertonut, mihin ura jatkossa tulee viemään.

– Mie yritän olla tekemättä mitään. Hyvä kun on aamulenkillä käynyt, niin on joutunut koko ajan keskittymään siihen, etten keksisi jotain uutta. [Vaimo] Minttukin on vaan, että ota nyt iisisti niiden ideoiden kanssa, Kaulanen kertoi naurahtaen.

Kaulanen aikoo seuraavaksi keskittyä yksinkertaisempiin huushollihommiin.

– Tilasin itselleni traktorin ja klapikoneen. Traktori tulee ensi kuussa. Mie menen sillä meidän hevostilalle ajelemaan hevosen paskaa! Se on lähiajan suunnitelma, tuleva vapaaherra toteaa.