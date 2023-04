Fleetwood Mac -tähden kuolinsyy selvisi

Fleetwood Macin laulaja-kosketinsoittaja Christine McVien kuolinsyy on selvinnyt. Tähti kuoli viime marraskuussa.

Ikonisen, vuonna 1967 perustetun rockyhtye Fleetwood Macin laulaja ja kosketinsoittaja Christine McVie kuolinsyy on selvinnyt.

McVie kuoli viime marraskuussa. Mirrorin mukaan tähti menehtyi 79-vuotiaana aivohalvaukseen. McViellä todettiin syöpä jo aiemmin.

McVie oli yksi päätekijä bändin hiteissä Songbird, Don't Stop ja Little Lies. Yhtye myi yli 100 miljoonaa levyä, ja bändistä tuli yksi maailman suosituimmista rockyhtyeistä.

Sen suosituimpia hittejä yllä mainittujen lisäksi ovat The Chain, The Dreams, Rhiannon ja Everywhere.

Christine McVie 1980-luvulla.

Yhtye muisti kollegaansa ja ystäväänsä sosiaalisessa mediassa kuolinuutisen jälkeen marraskuussa.

– Ei ole sanoja kuvailemaan suruamme Christine McVien kuoleman johdosta, yhtye kirjoitti Facebookissa.

Laulaja-lauluntekijää kuvailtiin muusikoksi, jonka jokainen olisi halunnut bändiinsä ja ystäväkseen.

– Olimme onnekkaita saadessamme jakaa elämämme hänen kanssaan.

Yhtye aikoi vaalia McVien muistoa ja ovat kiitollisia hetkistä, jotka saivat jakaa hänen kanssaan.

– Häntä tullaan kaipaamaan todella kovasti.