JaloTiina ajoi keikkareissulta kotiin ja kohtasi jotakin järkyttävää – dramaattinen sattuma mullisti elämän kertaheitolla

Portion Boysin JaloTiina kertoi televisiossa ystävyydestään parikymppisen Veeran kanssa. – Hän on minulle kuin pikkusisko, Tiina sanoo.

Portion Boys -yhtyeen Tiina ”JaloTiina” Forsby vieraili tänään maanantaina Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Hän kertoi Mikko Kekäläisen ja Anniina Valtosen haastattelussa muun muassa ystävästään Veerasta. Hänet Forsby tapasi kolme vuotta sitten ensi kerran hyvin dramaattisissa merkeissä – onnettomuuspaikalla.

– Oltiin palaamassa keikkareissulta Ähtäristä kohti Oulua, hän pohjusti.

Oli säkkipimeä talviyö. Suoralla keskipohjalaisella tienpätkällä Kaustisen ja Kokkolan rajalla Forsby ja hänen puolisonsa Mikael kohtasivat jotakin karmeaa. Onnettomuuspaikan.

– Satuttiin kolaripaikalle ensimmäisenä. Jälkeenpäin kuultiin, että tästä erittäin tuhoisasta kolarista oli kulunut vain kymmenen minuuttia. Oltiin aika nopeasti paikalla.

Pari teki tilannearvion. Kaksi autoa ojassa eri puolilla tietä. Soitettiin apua.

– Sitä ei pysty edes käsittelemään, mitä kaikkia tunteita siinä kävi läpi. Olimme siinä useamman tunnin ajan.

Mikael ja Tiina Forsby saattoivat pelastaa 17-vuotiaan Veera Uusitalon hengen.

Kolarin lopputulema oli lohduton. Kaksi kuollutta.

– Mutta yksi nuori tyttö hädin tuskin hengissä.

Hän oli 17-vuotias Veera.

– On uskomatonta, miten ihminen, jota ei tunne millään lailla, tuntui yhtäkkiä läheiseltä. Emme tienneet nimeä tai ikää. Sitä vain toivoi ja rukoili, että me, jotka satuimme siihen paikalle, että me olisimme niitä suojelusenkeleitä Veeralle. Rukoilin isältäkin apua, joka on taivaassa, Forsby muisteli ääni särkyen.

Veera saatiin lopulta autosta pois ja pelastushelikopterin kyytiin

Ennuste näytti aluksi huonolta, mutta pikkuhiljaa tilanne alkoi kohentua.

– Veeran perhe otti minuun yhteyttä, ja sain tietää hänestä enemmän. Kuulla, minkä ikäinen hän on.

Yhteydenpito pysyi tiiviinä, Forsby kertoi.

– Veera tuli pitkän hoitojakson jälkeen tajuihinsa. Pääsimme kohtaamaan häntä sairaalaan. Ensikohtaaminen oli tosi ihana. Vaikka hän ei pystynyt puhumaan, niin me halattiin.

Forsby herkistyi kuvaillessaan koskettavaa tapaamista Veeran kanssa.

– On vaikea selittää sitä tunnemyrskyä. Siitä lähtien, kun Veera joutui sairaalaan, mä elin joka päivä mukana. Koko kuntoutuksen ajan olen ollut hänen vierellään.

– Hän on minulle kuin pikkusisko. Hän on äärimmäisen tärkeä ihminen ja esikuva minulle. Esikuva meille kaikille, Forsby kuvaili.

Jälkikäteen Forsby on miettinyt, että dramaattinen kohtaaminen tuntui kuin johdatukselta.

– Mietittiin pitkään, että lähdetäänkö ajamaan neljän tunnin matkaa keskellä yötä, keskellä talvea, keskellä pimeyttä. Olen monta kertaa kiittänyt sitä päätöstä. Se oli päätös, joka hyvinkin luultavasti pelasti Veeran hengen.

Veera on myös Portion Boys -fani.

Sattumoisin Veera on myös Portion Boysin musiikin ystävä, Forsby kertoi. Oli jo ennen kuin hänen elämänsä mullistui.

– Hän on käynyt keikoillamme muutaman kerran. Oli hienoa kuulla, että Veera oli kuunnellut musiikkiamme jo ennen kolaria, hän oli jollain lailla fani.

Veera on ollut kolarin jälkeen pyörätuolissa, mutta kuntoutus on tepsinyt. Hän on hetkittäin päässyt omin avuin myös tuolista ylös.

– Tämä tapahtui hetki sitten yhdellä meidän keikalla. Hän näytti meille, miten paljon on päässyt eteenpäin!

Forsby kuvailee Veeraa myös taistelijaksi, jonka kamppailujen rinnalla ”omat murheet tuntuu aika pieniltä”.

– Hän on ihminen, jolta vietiin kaikki ja jonka poikaystävä kuoli hänen vierelleen. Siitä huolimatta hänellä on taistelutahtoa. Joka ikinen kerta kun tavataan, niin hän on pelkkää hymyä. Siitä on jokaisen syytä ottaa oppia, Forsby linjaa.

Ilta-Sanomat kertoi haapaveteläisen Veera Uusitalon ja hänen kolarissa kuolleen poikaystävänsä Ilmari Kuorikosken tarinan syksyllä 2020.

Tuolloin Veeran toipuminen oli vasta alkuvaiheessa.

Häntä pidettiin koomassa useamman viikon ajan ja hän käi läpi yli kymmenen leikkausta. Luunmurtumia oli useita ympäri kehoa. Veeran lantio oli repeytynyt kahtia iskun voimasta. Ensimmäiset kuukaudet hän hengitti hengityskoneen kautta.

Kaikki piti opetella uudelleen, hengittämisestä ja syömisestä lähtien

– Siitä sitä on lähdetty aivan soseruoista syömään vähitellen – kuin pikkulapsi – karkeampaan ja normaalimpaan ruokaan, hänen äitinsä Jenni Uusitalo kertoi tuolloin.

Ennuste näytti kuitenkin hyvältä. Tuolloin perhe toivoi, että Veera saataisiin siirrettyä kuntoutuslaitokseen Helsinkiin. Hänen kehonsa vasen puoli ei kuitenkaan tuolloin toiminut aivovamman takia.

– Fysioterapeutti on toiveikas. Kun siellä on hermot ja jänteet säilyneet ehjinä, niin jos se vasen puolikin joskus lähtisi toimimaan. Sitähän ei kukaan tiedä, kristallipalloa kun ei ole, Uusitalo sanoi.