Sampo Kaulanen jättää Jounin kaupan – paljastaa yllätyspäätöksensä taustat

Kaulanen valottaa myös IS:lle, mitä aikoo tehdä seuraavaksi.

Kyläkauppias ja yrittäjä Sampo Kaulanen pudotti tänään uutispommin. Hän kertoi aiemmin Instagramissa myyneensä maineikkaan Jounin kauppansa.

– Olen tänään allekirjoittanut liiketoimintakaupan Kesko Oyj:n kanssa. Myyn Jounin Kaupan liiketoiminnan, rakennukset ja maa-alueet ostajalle. Kauppa astuu voimaan tämän kuun viimeinen päivä, johon asti mie toimin kauppiaana, hän kertoo videolla.

Nyt Kaulanen avaa Ilta-Sanomille yllätyspäätöstään.

Sen voi kiteyttää kahteen sanaan:

– Alkoi vituttaa.

Laajempi analyysi kuuluu näin:

– On se jo useamman vuoden tuossa pyörinyt. Viime kesänä yksi aamu heräsin kahden viikon huonosti nukutun periodin jälkeen ja mietin, että mikä hemmetti tässä on... Sen vaan huomasi, että jotenkin touhu tökkii ihan suunnattomasti. Se toistaa itseään, mie en nauti siitä, meen työpaikalle ja vituttaa vaan kaikki, Kaulanen lataa.

Hän oivalsi, että syynä keljuun oloon on kauppa itse ja sen jokapäiväinen pyörittäminen.

– Alko olemaan Sampo aika kaluttu luu tämän kaupan osalta. Oonhan mie tuohon koko persoonani ja kaiken laittanut. On ollut kuluttava ja raskas matka, ja jossakin vaiheessa jerkku niin sanotusti loppuu.

Kaulanen aloitti Jounin kaupan ruorissa vuonna 2008.

– Siitä on viisitoista vuotta, ja se aika on mennyt todella äkkiä. Tässä on nyt vähän päälle 40 vuotta ikää. Jos seuraavat viisitoista vuotta menee yhtä nopeaan, niin miehän oon lähemmäs 60 vuotta. Mietin, että haluanko mie tuolla jauhaa hullun kyläkauppiaan sekoilua menemään. En!

Hän kävi aamulenkillä, tarttui puhelimeen ja soitti Keskolle. Siinä se.

Sampo Kaulanen on nähty tänä keväänä myös Farmi-ohjelmassa. Hän on mitellyt sarjassa muun muassa ex-kansanedustaja, psykologi Veltto Virtasen kanssa.

Myös laajempi kaupan alan muutos on kypsytellyt Kaulasen päätöstä.

– Kilpailu on kovaa ja kaikki maksaa helvetisti. Vuosi sitten vuodenvaihteen aikaan meiltä meni sähkösopimus umpeen. Se piti uusia. Koko ajan kulut nousee, ja ihmisetkin välillä kommentoi hintoja kärkkäästi. Mutta kun pitäis itsellekin jäädä jotain ja saada kulut hoidettua. Onhan se aika raskasta.

Kaupan alan työkulttuuri on Kaulasen mukaan muuttunut. Pysyvyyttä ei samalla lailla ole.

– Ihmisiä tulee ja menee, eivät ole samassa paikassa pitkään. Jatkuva rekrytointiprosessi on raskasta.

Myös horisontissa siintävät mahdolliset kaluston ja kiinteistön uudistukset ahdistivat Kaulasta. Kylmälaitteita sun muuta piti uudistaa.

– Ei vaan huvita enää lähteä kehittämään, kun motivaatio on niin nollissa.

Äkäslompolossa sijaitsevan Jounin kaupan perusti vuonna 1950 Sampon isoisä Jouni Kaulanen.

Sampo on siis kauppias kolmannessa sukupolvessa. Nyt Kaulasten yli 70 vuotta pysynyt ketju kuitenkin katkeaa. Uusiksi kauppiaiksi tulevat Linda ja Janne Vuollo, jotka muuttavat paikkakunnalle Merikarviasta.

Jounin kaupan nähtävyys on sen pihalla seisova kookas poropatsas.

Radikaali ratkaisu on kuitenkin saanut myös äiti Anne Kaulasen siunauksen.

– Hän oli ainut, joka olisi saanut pääni tässä kääntymään. Kunnioitan hänen työtään ja sitä, mitä hän on tehnyt kaupan eteen. Mutta äiti sanoi, että kun hän on tuohon elämänsä tuhlannut, niin tee sie toisin.

Kaulasille kaupasta luopuminen on siis suoranainen helpotus.

– Äiti sanoi vielä eilenkin, että vaikka hän on ollut eläkkeellä usean vuoden, niin nyt hänkin pääsee tästä lopullisesti irti. Jounin kauppa on täyttänyt meidän kaiken arjen ja vapaa-ajan – yötkin tulemalla uniin. Ihan mukavaa, että siitä pääsee irti.

Uudet kauppiaat eivät ole Kaulaselle vieraita.

– Janne on aloittanut K-kauppiaskoulun meillä vuonna 2012. Hän aloitti lihavastaavana ja lähti siitä liikenteeseen.

– Mutta Keskohan nämä kauppiaat valitsee. Mulla ei ole siihen sananvaltaa, hän muistuttaa.

Kaulanen kertoo, että Kesko oli kysellyt Vuolloa uudeksi kauppiaaksi, ja tämä oli ensimmäisenä suostunut.

– Onhan siinä omanlaiset saappaat täytettäväksi. Kyllä mie tiiän että tämä meikäläisen homma on ollut Keskon repertuaarissa poikkeavaa, kun mulla on ollut oma kiinteistökin.

– Mutta uskon että hän pärjää!

Kauppahintaa Kaulanen ei tosin suostu paljastamaan.

– Me sovittiin Keskon kanssa, ettei lähdetä sen kanssa julkisuuteen, hän vastaa.

Sampon vaimo Minttu Kaulanen omistaa myös hevostallin.

Vaan mitä kyläkauppias aikoo seuraavaksi?

– Mie yritän olla tekemättä mitään. Hyvä kun on aamulenkillä käynyt, niin on joutunut koko ajan keskittymään siihen, etten keksisi jotain uutta. [Vaimo] Minttukin on vaan, että ota nyt iisisti niiden ideoiden kanssa, hän naurahtaa.

Kaulanen aikoo seuraavaksi keskittyä yksinkertaisempiin huushollihommiin.

– Tilasin itselleni traktorin ja klapikoneen. Traktori tulee ensi kuussa. Mie menen sillä meidän hevostilalle ajelemaan hevosen paskaa! Se on lähiajan suunnitelma, tuleva vapaaherra toteaa.

Jounin kauppa saa uudet omistajat 1. toukokuuta 2023.