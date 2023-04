Olli Halonen kohtasi jatkuvia vastoinkäymisiä ja eli köyhyysrajan alapuolella ennen kuin hänen unelmansa artistiurasta toteutui. Nyt hän haluaa puhutella sanoituksillaan suomalaisuuden ydintä.

Yleisön kiljumista oli mahdoton olla kuulematta. Olli Halonen seisoi kitara kädessään Iskelmä-gaalan takahuoneessa ja valmistautui hyppäämään lavalle esittämään hittikappaleensa Pohjola, joka oli nostanut hänet tähdeksi.

Jännitys toi hien pintaan. Sydän hakkasi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Halonen pääsisi esittämään isolle yleisölle pahimpaan korona-aikaan, toukokuussa 2021, ilmestynyttä hittiään. Ja nyt hän olisi menossa lavalle hysteriaa aiheuttaneen Lauri Tähkän jälkeen.

– Mietin, että mitä jos vain jäädyn? Mitä jos kukaan ei tiedä, kuka olen? Jos vain tipahdan sikiöasentoon tärisemään? Halonen muistelee nauraen.

Keikka meni lopulta hyvin. Paineet menestyä ovat olleet silti aina läsnä Halosen uralla.

– Suhtaudun joka keikkaan niin, että minun täytyy voittaa koko Suomi puolelleni, Halonen sanoo.

Olli Halonen päätti jo yläkouluikäisenä, että hänestä tulee muusikko.

Unelma artistiurasta ei ole tullut ilmaiseksi Haloselle, 35, päinvastoin. Vielä viisi vuotta sitten tilanne oli täysin erilainen. Koko ikänsä musiikkipiireissä pyörinyt Halonen päätti omistaa kaikki arkipäivänsä biisien kirjoittamiselle, joita hän lähtisi tarjoamaan levy-yhtiöihin. Hän halusi artistiksi hinnalla millä hyvänsä.

Viikonloput hän keikkaili Lucas-nimisen artistin rumpalina ja piti myös satunnaisia rumputunteja. Näin hän sai kursittua kokoon rahat välttämättömimpiin asumiskuluihin ja ruokaan. Päivän ruokabudjetti oli todella tiukka: noin 9,2 euroa.

– Siihen oli laskettu jokainen kahvinpurukin mukaan. Katsoin joskus mikä Suomessa määritellään köyhyysrajaksi. Tajusin, että elin paljon sen alapuolella. Tienasin hädin tuskin puolet siitä.

Esimerkiksi vuonna 2019 lapsettoman ihmisen köyhyysraja oli 1 229 euroa kuukaudessa. Halonen kuitenkin muistuttaa, ettei kokenut itseään köyhäksi, koska oli valinnut itse tilanteensa.

– Olisin voinut myös mennä kokopäivätöihin ja saada normaalia palkkaa, mutta silloin en olisi voinut omistautua unelmalleni. Luovuin paljosta. Ei ollut puhettakaan, että olisin voinut ostaa jotain ylimääräistä tai lähteä ulos kavereiden kanssa.

Halonen tunnetaan hiteistään Pohjola ja Suomen kesä. Perjantaina 7. huhtikuuta häneltä ilmestyy uusi suomalaisuutta käsittelevä kappale Kylä keskellä ei mitään.

Pienellä budjetilla kituuttaneen Halosen tilannetta ei helpottanut se, että hän huomasi pian saavansa levy-yhtiöistä pakkeja toisensa perään. Usein syy oli se, että kolmekymppinen Halonen oli ”liian vanha”.

Luovuttaminen oli välillä erittäin lähellä. Hän päätti kuitenkin yrittää niin kauan kuin se oli mahdollista, vaikka yrittämiseen oli kulunut jo muutama vuosi.

– Minulle sanottiin, että hyvä biisi, mutta näytät tuolta, tai olet jo tuon ikäinen, ei tuollainen tyyppi voi olla artisti. Biisinkirjoittajaksi olisin kuitenkin aina kelvannut.

Sitten yksi kohtaaminen muutti kaiken. Kun Halonen ja Arttu Wiskarin luotsaama Mökkitie Records löysivät toisensa, Halonen koki, että hänet otettiin ensimmäistä kertaa vastaan musiikki edellä.

– Se oli ensimmäinen paikka, jossa minulle sanottiin, ettei heitä kiinnosta, miltä minä näytän. He pitivät musiikistani ja uskoivat minuun artistina. Se oli aivan järkyttävän helpottava tunne!

Levytyssopimus solmittiin toukokuussa 2019. Halonen oli tuolloin 31-vuotias. Toukokuussa 2021 ilmestyi Halosen sanoittama Pohjola. Se keräsi loppuvuoden ajan suosiotaan koko ajan kiihtyvässä tahdissa ja vuoden 2022 alussa siitä tuli radioissa viikon soitetuin kappale.

Mökkitie Records ja Arttu Wiskari muuttivat Olli Halosen uran suunnan.

Elämä muuttui jättihitin myötä. Yhtäkkiä Halosen suurin unelma oli käynyt toteen. Pyöritys oli valtaisaa, eikä pää meinannut aina pysyä perässä.

– Siitä alkoi hullu kausi. Kaikki tuli niin rysäyksellä. Koin paineita jopa siitä, että olenhan niin onnellinen kuin tässä tilanteessa pitäisi olla.

Halonen oli aiemmin vannonut, että hänestä ei tule sellaista tyyppiä, jolla ei ole suosion myötä aikaa vanhoille kavereille. Niin kuitenkin kävi.

– Ei siksi, että olisin kokenut yhtäkkiä olevani parempi kuin he tai olisin staraillut jotenkin. Niin kävi siksi, ettei minulla ollut enää aikaa. Olin viikot studiossa ja viikonloput keikoilla ympäri Suomea.

Yhtäkkiä myös Halosen rahatilanne kohentui huomattavasti siitä, mitä se oli ollut niukimmillaan.

Tuhlariksi Halonen ei ryhtynyt, sillä hän ei ole koskaan ollut erityisen kiinnostunut rahasta. Konkreettisin muutos näkyi oikeastaan ruokakaupassa.

– Aiemmin jännitin kassalla, olinko laskenut loppusumman oikein ja riittääkö rahat. Nyt voin mennä kauppaan ja kasata kärryyn mitä haluan. Se on parasta, ettei rahaa tarvitse miettiä.

Luksustuotteisiin Halonen ei käytä rahaa, mutta kellot ovat aina olleet hänelle suuri intohimo. Kun Pohjolasta tuli hitti, tilasi Halonen Rolexin, josta oli unelmoinut koko ikänsä. Se maksoi 8 500 euroa, ja hän odottaa yhä pitkän tilausjonon takia kelloa saapuvaksi.

– Onhan se järkyttävä summa kellosta, mutta silloin päätin, että nyt olen ansainnut sen. Olen toki miettinyt, viekö kallis kello ranteessani imagoani väärään suuntaan. Pohdin jopa, että pidänkö sitä sitten vain salaa kotona, Halonen nauraa.

Satin Circuksen tarina alkoi vuonna 2010. UMK:n jälkeen into hiipui, mutta yhtye oli epävirallisesti toiminnassa vuoteen 2018 saakka. Olli Halonen vasemmalla.

Soolouraa tekevä Halosella on vahva bänditausta, ja hän on tiennyt yläkoulusta asti haluavansa vain ja ainoastaan muusikoksi. Halonen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kuopiossa, mutta suuntasi heti lukion jälkeen Helsinkiin opiskelemaan muusikon ammattitutkintoa Metropolian ammattikorkeakouluun.

– Perheeni on aina kannustanut minua. Annan vanhemmilleni kunniaa siitä, koska tämä ala ei ole helppo.

Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana Halonen tutustui Axel Kallandiin. Yhden illan keskustelujen pohjalta syntyi yllättäen uusi popahtavampi bändi, Satin Circus. Halonen soitti bändissä rumpuja, ja joukkoon liittyivät myös laulusta ja kitarasta vastannut Kristian Westerling, sekä bassosta vastannut Paul Uotila, joka tunnetaan nykyisin artistinimellään Paul Elias.

– Aloimme tehdä sitä ihan täysillä. Koulukin jäi minulta kesken. Minun päässäni meistä oli tulossa seuraava U2.

Yhtye päätti hakea vuonna 2015 Suomen euroviisuedustajaksi ja osallistui Uuden musiikin kilpailuun eli UMK:hon. He sijoittuivat toiseksi Pertti Kurikan Nimipäivien viedessä voiton.

– Kyllä se harmitti, mutta oikeastaan tiesimme, että näin tulee käymään.

Kilpailu jälkeen homma kuihtui kuin huomaamatta kasaan. Bändin hajottua Halonen oli 28-vuotias ja päätti käydä opiskelemassa loppuun kesken jääneen muusikon tutkinnon.

– Kun kaikki loppui, tajusin, miten hienoja juttuja pääsimme tekemään. Harmitti, etten osannut silloin nauttia niistä enempää, vaan puskin meitä koko ajan seuraaviin ja seuraaviin juttuihin.

Satin Circus Uuden musiikin kilpailussa 2015.

Suomalaisuuden käsitteleminen kappaleiden kautta on aina tuntunut Olli Halosesta luonnolliselta.

Nykyään Halonen haluaa musiikillaan puhutella suomalaisuutta ja sen eri piirteitä. Esimerkiksi Pohjola-kappaleessa lauletaan, että ”kahvi ja huumori täällä on mustaa, ja meille hyvää viihdettä on katsoa kättelyjonoa”.

– Tuo on asia, jonka vain suomalainen ymmärtää. Mietin biisejä tehdessä, että jos meitä on täällä viisi miljoonaa, niin mikä on asia, mikä meitä kaikkia yhdistää? Suomalaisuus tietysti.

Keikkailu pienemmissä paikoissa mahdollistaa sen, että yleisö on kosketusetäisyydellä. Keikan jälkeen Halonen menee lähes poikkeuksetta yleisön joukkoon ja ottaa niin monta yhteiskuvaa kuin fanit haluavat.

Minkäänlaisia vaaratilanteita tai ahdistavia lähestymisiä Halonen ei ole kokenut. Hän uskoo, että se johtuu pitkälti artistin omasta tavasta suhtautua yleisöönsä.

– Osa artisteista on Suomessa luonut jonkin ihan ihmeellisen seinämän itsensä ja yleisön väliin, ja ajattelevat, että jos he päästävät yleisön omaan maailmaansa, jotain pahaa tapahtuu.

– Ihmiset huomaavat sellaiset asiat. Itse ajattelen olevani täysin samalla tasolla muiden kanssa, ja menen heidän keskuuteensa juttelemaan ihan omana itsenäni.

Keikkapaikat ovat Suomessa hyvin erilaisia, mutta Halonen on pitänyt aina kiinni yhdestä ohjenuorasta: hän ei koskaan esitä minkäänlaisia erikoistoiveita ja siivoaa aina jälkensä.

– Jos pyydän takahuoneeseen mansikoita tai pensasmustikoita keskellä talvea, niin jonkun täytyy käydä ne minulle hankkimassa. En halua vaivata ihmisiä tällaisilla toiveilla. Lisäksi minusta se on peruskohteliaisuutta, että siivoamme itse jälkemme.

Olli Halonen nappasi Vuoden tulokas -palkinnon Iskelmä-gaalassa helmikuussa.

Viime toukokuussa julkaistiin Halosen uusi kappale, Suomen kesä. Sitä työstettiin lähes raivon vallassa, sillä hän halusi biisistä täydellisen.

– Minulle tuli pakonomainen ajatus, että en voi olla yhden hitin ihme. Valvoin yötä myöden ja nukuin vain kaksi tuntia yössä kuukausitolkulla miettien, miten saan biisin toimimaan.

– Aloin oireilla sen takia. Kyllä sitä burn outiksi voi kutsua. Olin koko ajan kipeänä ja minulle nousi aina kuume kun kävin salilla. Kroppa pisti rajan siihen.

Lopulta Halonen oli tyytyväinen kappaleeseen. Halonen kertoo voineensa viimeiset puoli vuotta paremmin kuin aikoihin.

– Olen vihdoin päässyt siihen pisteeseen, että pääsen nauttimaan asioista ihan oikeasti. Mielentilani on tasaantunut, kun kaikki ei ole pelkästään uutta, ihmeellistä ja pelottavaa.

Elämä hymyilee muutenkin. Halonen osti äskettäin ensimmäisen omistusasuntonsa Espoosta yhdessä uuden kumppaninsa kanssa. Vaikka aiempi pitkä parisuhde päättyi eroon, hän ei ole missään vaiheessa luovuttanut rakkauden suhteen.

– Uskon ehdottomasti rakkauteen. En välttämättä haaveile esimerkiksi avioliitosta, mutta uskon vakaasti siihen, että kaksi ihmistä voivat olla yhdessä vaikka loppuikänsä, jos ovat valmiita tekemään työtä suhteen eteen.

Perjantaina Haloselta ilmestyy uusi kappale Kylä keskellä ei mitään, joka kertoo pikkupaikkakuntien mentaliteetista ja mökkielämästä. Nyt edessä on loppusuora ennen ensimmäisen kokonaisen albumin julkaisua, ja kesän keikkakalenterikin pursuaa täynnä.

Kaikkien vaikeuksien jälkeen Olli Halonen haluaa keskittyä ottamaan ilon irti keikkailusta ja musiikistaan.

Siksi Halonen yrittää nyt vihdoin myös nauttia saavutuksistaan. Aina välillä ympäri Suomea ajaessaan hän napsauttaa Spotifyn päälle ja katsoo, kuinka moni ihminen kuuntelee juuri sillä hetkellä Pohjolaa. Joskus se on kymmeniä, joskus satoja.

Olipa luku mikä tahansa, tuo se Haloselle tyynen olon.

– Minä olen omassa autossani ja muut jossain päin Suomea, mutta juuri sillä sekunnilla meitä yhdistää minun kappaleeni. Se tuo jollain ihanalla tavalla yhteenkuuluvuuden tunnetta.