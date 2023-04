Venäläinen rockikoni Andrei Makarevitsh saapuu Suomeen

Andrey Makarevichista on tullut Venäjällä yksi sodanvastaisen liikehdinnän johtohahmoista.

Rockmuusikko Andrei Makarevitsh saapuu Suomeen huhtikuussa. Hän nousee lavalle Helsingin Savoy-teatterissa Helsingissä 16.4.2023. Kyseessä on Makarevitshin kevään ainoa konsertti Pohjoismaissa.

Andrei Makarevitsh, 69, on venäläisen rockin guru ja legenda jo eläessään. Hän on Venäjän vanhimman rock-bändin, vuonna 1969 perustetun Mashina Vremenin (suom. Aikakone) perustajajäsen ja keulahahmo.

Tunnettujen kappaleiden lisäksi Makarevitsh tunnetaan nykyään myös humanistisista arvoistaan, ja hänestä on tullut Venäjällä yksi sodanvastaisen liikehdinnän johtohahmoista. Makarevitsh tuomitsi heti sekä Krimin miehityksen vuonna 2014 että Venäjän hyökkäyssodan vuonna 2022.

Tiedotteen mukaan Makarevitsh onkin leimattu Venäjän televisiossa petturiksi, ja viranomaiset ovat säännöllisesti peruneet hänen konserttejaan. Vuonna 2022 hänestä tuli ensimmäinen muusikko, joka joutui Venäjän surullisenkuuluisalle ”ulkomaisten agenttien” listalle. Hänen suosionsa kerrotaan kuitenkin olevan suurempi kuin koskaan.

Makarevitshin yhtye Mashina Vremeni oli Neuvostoliiton ensimmäinen bändi, joka alkoi laulaa rockia venäjäksi ja teki tyylistä maassa suositun.

Kun bändi perestroikan aikana vihdoin sai julkaista LP-levyjä, sen jokainen albumi myi yli 18 miljoonaa kappaletta. Mashina Vremenin ohella Makarevitsh on julkaissut kahdeksan sooloalbumia. Hänellä on ollut myös useita sooloprojekteja, ja hän on juontanut ohjelmia televisiossa. Lisäksi Makarevitsh on julkaissut runokirjoja, ja hän säesti Neuvostoliiton ex-presidenttiä Mihail Gorbatshovia tämän soololevyllä.

Helsingissä 16. huhtikuuta Makarevitsh esittää sekä Mashina Vremenin tuotantoa että omia kappaleitaan.