Radiogaalasta tyhjin käsin lähtenyt Esko Eerikäinen purkaa tuntojaan

Neljässä kategoriassa ehdolla ollut Eerikäinen pohti tappiotaan Instagramissa.

Reilut kymmenisen vuotta radioäänenä toiminut ja nykyään Radio Novalla työskentelevä Esko Eerikäinen oli eilen perjantaina 31.3. Radiogaalassa ehdolla neljässä kategoriassa.

Ne olivat Vuoden radiojuontaja, Vuoden radio-ohjelma (Radio Novan iltapäivä – Esko ja Suvi yhdessä Suvi Hartlinin kanssa), Vuoden sisällöntekijä ja Vuoden myyntiteko (Esko kymppihaaste, jossa Eerikäinen käveli kymmenen tuntia yhteen menoon).

Gaalasta kunniakonsulin poika poistui kuitenkin tyhjin käsin.

Ei edes Eerikäisen komea tyyli punaisine hattuineen ja rehvakkaine aurinkolaseineen tuonut suosikkijuontajalle tällä kertaa pystiä.

Eerikäinen julkaisi aiemmin tänään lauantaina Instagram-tilinsä tarinaosiossa kolmen videon sarjan, jossa purki tuntojaan.

Ex-Hunks-tähden tunnelmia voisi kuvailla katkeransuloisiksi.

– Mä oon niin kilpailuhenkinen, että kun sinne gaalaan mennään ja sitä odottaa kovasti, niin olisin oikeesti toivonut, että se meidän Eskon kymppi -haaste olis voittanut. Se olis ansainnut saada palkinnon. Ei pelkästään se, että mä kävelin sen kymmenen tuntia putkeen, vaan se, että me tehtiin tosi hieno duuni Kummien hyväksi myöskin.

Eerikäisen tempaus keräsi Lastenklinikoiden Kummeille yhteensä 30 020 euroa.

– Siitä mä olen vähän pettynyt, rehellinen Eerikäinen myöntää.

Vuoden radio-ohjelma ja Vuoden radiojuontaja -kategoriat ratkesivat yleisöäänestyksellä.

Palkinnot menivät Radio Suomipopin Aamulypsylle ja NRJ:n Niko Saariselle.

– Yleisö oli sitä mieltä tänä vuonna. Ja niin se menee. Eihän se auta kuin kääirä hihat ja maanantaina painaa täysillä, Eerikäinen naurahtaa.

– Ja niinku tossa moni sanoi, että nää on näitä palkintogaaloja. Että ei sitä tekemisen meininkiä mitata palkinnoissa. Tottahan se on, mutta kyl se vähän kirpaisee, kyl se vähän kirpaisee, hän toteaa.

Eerikäinen saapui Radiogaalaan yhdessä juontajaparinsa Suvi Hartlinin ja Jenni ”Tuottaja-Jenni” Koljosen kanssa.

Eerikäinen filosofoi vielä, olisiko hänen tekemisensä muuttunut mahdollisen palkinnon myötä.

– Olisko se tyhjentänyt potin? Olisko saavuttanut jotain sellaista, mikä olis sitten tyhjentänyt sen pajatson?

Hän päättelee, että tappio kannustaa palaamaan sorvin ääreen. Hän päättää yksinpuhelunsa rohkaisevaan kehaisuun.

– Nyt on taas kova nälkä tehdä töitä. Meillä on ylivoimaisesti Suomen kovin iltapäivä luvuissa ja kaikissa spekseissä!

Ennen radiouraansa muun muassa Venezuelan suurlähettilään autonkuljettajana työskennellyt Eerikäinen aloitti työnsä radiossa Radio Suomipopin aamuohjelmassa Janne Katajan työparina vuonna 2012.

Hän on juontanut ohjelmia myös kanavilla Spin FM ja The Voice. Hän on juontanut myös MTV:n Hitlist-ohjelmaa ja ehtinyt näyttelemään Salatuissa elämissä.

Radio Novalla Eerikäinen on ilahduttanut kuulijoita vuodesta 2016.