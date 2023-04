Image: Lola Odusogalta poistettiin kasvaimia

Kasvaimet olivat hyvälaatuisia.

ENTISENÄ Miss Suomena sekä juontajana tunnettu Lola Odusoga kertoo uudessa Image-lehdessä, että hänellä ei ole enää kuukautisia.

45-vuotiaan Odusogan kohtu poistettiin terveyssyistä viime joulukuussa, sillä sieltä löydettiin hyvälaatuisia kasvaimia.

Leikkaus meni Odusogan mukaan hyvin.

Nyt hän elää ilman kuukautiskiertoa ja se on Odusogan mukaan hieno asia.

– Enää ei tarvitse miettiä, mihin voi mennä tai ketä nähdä. En ole syönyt puoleentoista kuukauteen yhtään buranaa. Mieti, sama vapaus kuin miehillä, Odusoga kertoo lehdelle.

VUONNA 1996 Miss Suomeksi valitusta Odusogasta tuli voittonsa myötä yksi maan tunnetuimmista ja seuratuimmista misseistä. Odusogan menestys jatkui myös kansainvälisissä kauneuskilpailuissa, sillä samana vuonna hän sijoittui Miss Universum -kilpailussa Las Vegasissa kolmanneksi.

Missivuosia seurasivat vuodet kohujulkisuudessa, sillä useinkaan räväkkä Odusoga ei kaunistellut sanomisiaan.

– En usko, että minusta tuli kohujen kohde sattumalta. Sanoin ääneen asioita, joista nykyisin ei tulisi kohuja, mutta aika oli silloin erilainen. En ole pelännyt kertoa mielipiteitäni.

Odusoga on sittemmin luonut uran viihteen ja television parissa. Hänet on nähty useissa tv-sarjoissa, ja hän on tehnyt töitä mallina.

Viime vuosina Odusoga on ottanut somessa tiukasti kantaa esimerkiksi ulkonäköpaineisiin, puhunut kehorauhan puolesta ja julkaissut saamiaan asiattomia kommentteja somessa.

Odusogalla on ex-puolisonsa Jarkko Wallinkosken kanssa kaksi lasta: vuonna 2004 syntynyt tytär ja 2006 syntynyt poika.