Hugh Grant katuu karvaasti yhtä rooliaan ja toivoo, ettei kukaan enää koskaan näe koko tekelettä

Pieni budjetti, kamalia peruukkeja, hirveitä hattuja, näyttelijä listasi asioita, jotka leffassa menivät pieleen.

Näyttelijä Hugh Grant kertoi The Late Late Show with James Corden -ohjelmassa, ettei häntä haittaisi, vaikka yksi elokuva putoaisi kokonaan pois hänen ansioluettelostaan.

Grant sanoi olevansa valmis ”repimään oman IMDb-sivunsa”, koska hän ”keskittyi olemaan huono vuosikymmenien ajan”.

– Kuten alalla työskentelevänä tiedät, minulle voi henkilökohtaisesti sanoa, että olin huono jossain leffassa. Samalla et voi kuitenkaan moittia niitä upeita kollegoja, jotka työskentelivät kanssani samassa elokuvassa, näyttelijä selitti Cordenille.

Entäpä elokuva, jonka Grant haluaisi unohtaa?

Kyseessä on The Lady and the Highwayman -leffa vuodelta 1988. Suomessa elokuva ilmestyi nimellä Maantierosvon rakkaus.

Tästä pääset elokuvan IMDb-sivulle.

– Kasarin puolivälissä tein tv-elokuvia. Olin maantierosvo. Minun oli tarkoitus olla seksikäs.

– Pieni budjetti, kamalia peruukkeja, hirveitä hattuja, näyttelijä kuvaili elokuvaa.

Vaikka Grant vakuutti ohjelmassa, ettei halua loukata kollegoitaan, mies itse mollasi pari viikkoa sitten Drew Barrymorea, jonka kanssa Grant näytteli vuonna 2007 ilmestyneessä Sävel ja sanat -elokuvassa.

– Drew oli kanssani siinä leffassa. En usko, että hän pahastuu kun sanon, että hänen laulunsa oli aivan kammottavaa, Grant jutteli Wired-sivustolle.

– Olen kuullut monen koiran haukkuvan kauniimmin kuin Drew laulaa.

Itse elokuvasta Grant kuitenkin piti.

– Rakastan vihata elokuvia, joissa olen itse mukana. Ja minä todellakin vihaan muutamia niistä. Mutta Sävel ja sanat -elokuva, sitä on mahdoton vihata. Me olimme siinä niin hyviä ja hurmaavia.