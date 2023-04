Karita Tykkä kertoo Aki Linnanahteelle missikisojen karusta todellisuudesta – yksi kommentti ulkonäöstä jäi mieleen

Tykkä paljastaa samalla, että etenkin ulkomailla häneen suhtauduttiin pahimmillaan erittäin alentavasti.

ENTINEN missi ja nykyinen hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä paljastaa karuja yksityiskohtia missivuosistaan Aki Linnanahteen podcastissa.

46-vuotias Tykkä voitti Miss Suomi -kilpailun vuonna 1997 ja Miss Baltic Sean vuonna 1998. Tuolloin hänet tunnettiin yhä Karita Tuomolana.

Tykkä muistelee, että lähes heti missikruunun saatuaan mediassa häntä laajalti lytättiin.

– Mun ulkoista olemusta aika lailla arvosteltiin ja heti seuraavana aamuna valinnan jälkeen lehdet kirjoittivat, että ”sittenkin liian tylsä missiksi, väärä valinta”, Tykkä sanoo.

Samaan hengenvetoon Tykkä toteaa, ettei vastaavanlainen ulkonäön kommentointi ole nykypäivänä mahdollista. Etenkin yksi hänen ulkonäköään koskenut kommentti kuitenkin jäi vaivaamaan vuosien ajaksi. Eräässä kolumnissa nimittäin kirjoitettiin Tykän ylähuulen olevan ”liian pieni”.

– Ymmärrän, että kolumneissa on tietty kärkevyys ja se on ihan jees, mutta kun nuori tyttö lukee, mitä kaikkia vikoja itsessä on, niin eihän se kivaa ole, Tykkä harmittelee.

– Siitä ylähuulestahan mulle jäi päähän semmoinen juttu, että mä aina meikkasin sen isommaksi. Meikkaajia pyysin aina korostamaan ylähuulta.

Tykän mukaan häntä jopa aikanaan kehotettiin täyttämään ylähuultaan, mutta näin hän ei kuitenkaan koskaan tehnyt.

– Olen täysin sinut sen kanssa, vaikka se pieni onkin, hän toteaa naureskellen.

Missiaikoinaan Tykkä ei myöskään säästynyt ahdistelulta ja alentavalta kohtelulta.

Numeronsa hän oli onnekseen salannut jo ennen voittojaan, mutta häiriköiden posti kotiin kyllä löysi. Tykkä kertoo, että hän joutui hankkimaan jopa yhden lähestymiskiellon.

Ulkomailla kuitenkin asiaton käytös nuorta Tykkää vastaan oli paljon räikeämpää. Rapakon taa hän matkasi Miss Universum -kilpailuihin vuonna 1997.

– Miss Universum -kilpailussa oli sitäkin, että ”nyt suomityttö jää tänne, kaikki hoidetaan ja kaikki maksetaan”. Yök, en todellakaan jäänyt, Tykkä toteaa.

– Sellaista alentavaa suhtautumista nuorta naista kohtaan. Kuvitellaan, että maineella ja rahalla saa ostettua mitä vaan. Se on musta aika ällöttävää.

Tykkä on missivuosiensa jälkeen tehnyt uraa valmentamisen ohella muun muassa, bloggaajana, mallina ja juontajana.

Hän on ollut naimisissa Petri Tykän kanssa vuodesta 2000. Parilla on yksi lapsi, vuonna 2010 syntynyt Luca-poika.