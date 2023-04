Katrin ja Merin välille räjähtää riita Farmilla – Sampo Kaulanen lataa suorat sanat ”kissatappelusta”

Peli Farmilla kovenee.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän.

Torppariksi valittu Meri paljastaa lauantain jaksossa, kenet hän nimeää kaksintaisteluun. Samalla hän tulee nostaneeksi pöydälle häntä vaivanneen välikohtauksen.

Yksi Merin kolmesta vaihtoehdoista on Katri, joka on nimettyjen joukossa toista kertaa peräkkäin.

– Mulla on käynyt järjettömän huono mäihä, että torppariksi on valittu just niitä ihmisiä, kenen kanssa olen ollut kaikista vähiten tekemisissä. Nyt kun Meri valittiin, olen taas täällä. Mä tavallaan tiesin, että olen yksi vaihtoehto, edellisessä jaksossa nimetyksi joutunut Katri sanoo.

Meri avaa kaksikon välejä pirtinpöydän nimeämiskeskustelussa.

– Meillä ei ollut maailman helpoin alku. Juttelin siitä sulle, koska se vaivasi mua. Niin kuin tiedät, kun ollaan täällä farmilla pienessä kuplassa, tuollaiset pienet jutut voivat jäädä vaivaamaan. Tuli olo, etten kuuluisi tähän joukkoon, Meri sanoo ja kertoo kuulleensa, että Katrin mukaan hän olisi ulkopuolinen.

Myös muut ovat huomanneet, että jokin hiertää ja Sampo pamauttaa haastattelussa suorat sanat Katrin ja Merin väleistä.

– Niillä on ollut tuossa jonkinnäköistä biiffiä pitkin matkaan. Oli aika odotettavissa, että Katri joutuu Merin tähtäimeen, Sampo sanoo.

Katri ei allekirjoita Merin väitettä ulkopuolisuudesta.

– Mä en kestä, me naiset kyllä ollaan tällaisia, saadaan hirveä soppa aikaiseksi. Olen aivan lopen kyllästynyt tähän, kuka sanoi, mitä sanoi. En pysy enää itsekään kärryillä, mitä olen muka sanonut, kun mä en oo sanonut. Hassuinta tässä on se, että olen itse asiassa puolustanut Meriä tänään ja eilenkin. Mun mielestä Meri on tosi kiva tyyppi ja sen takiakin koen tämän vähän epäreiluna, että hän yhtäkkiä haluaa mut ulos.

