Trumpiin yhdistetty Stormy Daniels vieraili Suomessa seksimessuilla väitetyn suhteen aikana – pornotähden show hämmästytti

Donald Trumpiin kohdistuneet suhdesyytökset ovat imaisseet aikuisviihdetähti Stormy Danielsin myrskyn silmään.

Donald Trumpiin kohdistuneet suhdesyytökset ovat jälleen imaisseet aikuisviihdetähti Stormy Danielsin myrskyn silmään. Trump asetettiin rikossyytteeseen, jotka liittyvät hänen rooliinsa aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaalikampanjan aikana.

Daniels kertoi 2018, että hänellä oli suhde Donald Trumpin kanssa. Väitetty lemmenhetki tapahtui vuonna 2006. Väitetyn suhteen aikana Daniels kävi myös Suomessa vierailulla, kun hän esiintyi joulukuussa 2006 Helsingin jäähallissa järjestetyillä Sexhibition-erotiikkamessuilla.

IS selvitti, millainen tähden Suomen-vierailu väitetyn suhteen aikaan oli.

Juttu on julkaistu alun perin 17.3.2018.

Kaikki alkoi tammikuussa 2018, kun Wall Street Journal -lehti paljasti, että presidentti Trumpin asianajaja oli maksanut Danielsille presidentinvaalien alla noin 100 000 euroa pitääkseen yli kymmenen vuoden takaiset tapahtumat salassa. Lehden mukaan Trumpilla oli intiimi suhde pornotähteen vuosina 2006–2007, vain hieman sen jälkeen kun Trumpin Melania-vaimo synnytti parin Barron-pojan. Trump on kiistänyt kaikki syytökset.

Daniels on haastoi Trumpin oikeuteen, sillä tämän laatima vaitiolosopimus ei Danielsin asianajajan mukaan ole pätevä.

Samaan aikaan, kun 27-vuotiaalla Danielsilla oli väitetty suhde Donald Trumpiin, vieraili hän Suomessa.

Yli 150 aikuisviihde-elokuvassa esiintynyt tähti vietti kaksi päivää Helsingissä joulukuussa 2006 ja esiintyi Helsingin jäähallissa järjestetyillä Sexhibition-erotiikkamessuilla.

Vuonna 2006 Sexhibition-messut elivät kulta-aikaansa. Ne järjestettiin kaksi kertaa vuodessa ja suosittuun tapahtumaan saatiin houkuteltua useita alan kansainvälisiä huippunimiä. Tapahtuman vastaava tuottaja Mika Erkkilä muistaa, että ajan suosituimpiin tähtiin kuuluneen Danielsin saaminen Suomeen vaati suuria ponnisteluita.

– Sen eteen joutui tekemään töitä huomattavan paljon. Jouduimme hyödyntämään useita agentteja, jotta tähti saatiin maahan. Amerikkalaisten kanssa oli usein se ongelma, etteivät he tienneet työkalenteriaan useampaa kuukautta eteenpäin ja mehän tietysti halusimme varmistuksen vierailusta hyvissä ajoin, Erkkilä kertoo IS:lle.

– Välillä he eivät sitten ilmestyneetkään paikalle, kun lentokentällä oltiin vastassa. Stormy Daniels onneksi tuli ja kaikki meni loistavasti, hän jatkaa.

Stormy Daniels kuvattuna Helsingissä 2. joulukuuta 2006.

Erkkilän mukaan Daniels piti Suomesta ja vierailu oli kaikkien kannalta menestys. Tähti esiintyi messuilla kahden päivän aikana yhteensä viisi kertaa ja yleisö piti näkemästään.

Danielsin show suurella lavalla oli näyttävä striptease-esitys, jonka jälkeen faneilla oli mahdollisuus tavata tähti ja saada tämän nimikirjoitus.

Yksi Danielsin tuolloin tavanneista oli toimittaja ja valokuvaaja Kimmo Koistinen. Hän seurasi Danielsin show’ta jäähallissa ja haastatteli yhdysvaltalaistähteä tämän esitysten välissä. Koistiselle Danielsista jäi hyvin laskelmoiva ja kylmä kuva.

– Hän oli äärimmäisen liikenaismainen. Kuin olisi kassakoneen kanssa puhunut. Hymyä ei lohjennut – siitä olisi varmaan pitänyt maksaa erikseen. Hän oli hyvin nopealiikkeinen, pidättäytyväinen eikä sanonut yhtään turhaa sanaa tai tehnyt turhaa liikettä, jos siitä ei syntynyt kassavirtaa, Koistinen kuvailee Trumpiin yhdistettyä naista.

– Tapasin urani varrella kymmeniä artisteja eri puolelta maailmaa ja Stormy kyllä jätti kaikista jäätävimmän vaikutelman. Hän ei ollut vihainen, mutta sellainen kuin mikä tahansa yritysjohtaja, joka harkitsee jokaisen lauseensa tarkkaan.

Pari vuotta Danielsin Suomen-vierailun jälkeen Koistinen törmäsi tähteen Las Vegasissa. Messupaikan käytävällä vastaan porhaltanut tähti pitäytyi myös tuolloin viileässä roolissaan.

– Hän viiletti henkivartijansa kanssa vastaan ja tyylilleen uskollisesti ei noteerannut minua millään tavoin, vaikka heilutin kättäni ja hihkaisin, että ”Tervehdys”. Hän kulki kuin olisin ollut ilmaa.

– Ei erityisen miellyttävä ihminen, Koistinen summaa.

Stormy Daniels oli vuonna 2006 Sexhibition-messujen pääesiintyjä. Tähti nousi lavalle kahden päivän aikana yhteensä viisi kertaa.

Danielsin Suomen-vierailuun kuului myös radiohaastatteluja. Yksi aikuisviihdetähteä haastatelleista oli tuolloin Radio NRJ:n aamuohjelmaa juontanut Lotta Backlund. Backlund kirjoitti haastattelusta blogiinsa joulukuussa 2006:

”Tänään meillä on aamussa vieraana Stormy Daniels, joka on Sexhibitionin pääesiintyjä. Hän on pornonäyttelijätär (tosin ehkä mieluummin sitten vaikka pornoTÄHTI, koska mä luulen, että jos hän osaisi näytellä niin hän ei varmaan tekisi pornoa). Stormy Daniels on kuulemma seuraava Jenna Jameson. Her mother must be so proud.”

Koomikko kertoo IS:lle, että vuodet ovat vieneet muistot haastattelun tarkemmasta sisällöstä. Silti joitakin muistikuvia presidentti Trumpiin yhdistetystä pornotähdestä on jäänyt.

– Haastattelua tarjottiin meille ja otimme sen vastaan. Emme olisi ottaneet häntä vieraaksi, jos hän ei olisi ollut iso stara, Backlund kertoo.

– NRJ:n aamu oli ohjelma, jota tehtiin vähän kieli poskella. Tuskin me naiskuvasta tai Donald Trumpista keskustelimme. Muistan, että häntä oli paranneltu kirurgisesti ja siitä puhuttiin haastattelun aikana. Keskustelimme kauneusleikkauksista ja hänen vartalostaankin.

Backlundin mukaan Danielsin vierailu radiostudiossa sujui kaiken kaikkiaan hyvin.

– Ei hän aivan lähtemätöntä vaikutusta minuun selkeästi tehnyt, sillä tämän enempää hänestä en muista, hän nauraa.

Pornotähden Suomen-vierailun yhtenä isäntänä toimi Anssi Viskari, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Mr. Lothar. Suomen tunnetuimpiin aikuisviihdetähtiin lukeutuva mies omisti tuolloin limusiinin ja kyyditsi yhdysvaltalaisvierasta ympäri Helsinkiä.

– Hain hänet lentokentältä, vein hotellille ja sitten messuille. Hyödynsimme limusiiniani ja kuskasin häntä myös haastatteluihin ja muualle, mihin oli tarvetta, Viskari kertoo.

Väitteiden mukaan Stormy Danielsilla ja Donald Trumpilla oli intiimi suhde vuonna 2006

Viskari muistaa, että Daniels oli melko tyypillinen yhdysvaltalainen pornotähti. Hänen mukaansa alan suuria nimiä leimaa yksi yhteinen piirre.

– Jenkkitähdet luulevat itsestään hieman liikoja. He luulevat, etteivät voi kävellä edes täällä Suomessa kaduilla rauhassa. Heillä on monesti mukana manageri ja jopa oma turvamies. Se on todellisuudessa aivan turhaa kaikkialla muualla paitsi siellä itse messuilla.

– Stormy Danielsilla ei kuitenkaan ollut turvamiestä, mutta oma manageri kyllä. Hän oli aika tyypillinen jenkkistara. Sanotaan vaikka näin, että yleensä jenkkitähdet luulevat, että he ovat tunnetumpia Suomessa kaiken kansan parissa kuin he todellisuudessa ovat. Hän oli kuitenkin todella ystävällinen minua kohtaan, eli ihan mukavat muistot jäi siinä mielessä.

Danielsin esiintymisestä Sexhibition-messuilla on piirtynyt Viskarin mieleen eräs omalaatuinen seikka.

– Muistan sellaisen erikoisen asian hänestä, että hän oli poikkeuksellinen esiintyjä siinä mielessä, että hän esiintyi paljain jaloin.