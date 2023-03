Aki Linnanahteen jättiyllätys: Myi kotinsa ja muutti pois Suomesta

Juontaja Aki Linnanahde kertoo Instagramissaan ostaneensa kodin Espanjasta.

Aki Linnanahteella on nyt kakkoskoti Espanjassa.

Juontajana Aki Linnanahde esittelee Instagramissa uuden kotinsa parvekkeelta avautuvaa näkymää. Hän paljastaa Instagramissa uuden kodin sijaitsevan Espanjassa, johon Linnanahde perheineen on jo pidemmän aikaa halunnut muuttaa.

– Vuonna 2018 tuli vahva tunne, että Espanja voisi olla meidän perheen juttu. Tunne on vuosien saatossa vain vahvistunut. Jopa niin paljon, että päätimme viime syksynä myydä Helsingin asuntomme ja vaihtaa sen kotiin Espanjassa. Tänään on ensimmäinen yö asunnossa, joka ei enää ole vain loma-asunto, vaan ihan oikea koti koko isolle perheelleni, Linnanahde kirjoittaa.

Juontaja kuvailee, että etätyö mahdollistaa sen, että perhe voi jatkossa viettää osan vuodesta kakkoskodissaan Espanjassa.

– Kotiosoitteeni tulee säilymään Suomessa, missä aion olla valtaosan vuodesta jatkossakin. Tämä ei siis ollut mikään bye bye Suomi -päivitys. Suomi on hieno maa. Vähän vain kylmä talvella, juontaja kirjoittaa.

Kaikki uudessa kodissa ei kuitenkaan mennyt aivan nappiin, sillä Aki Linnanahde kertoo Instagramissa oven menneen takalukkoon. Oven saaminen auki ei ollut mitään halpaa puuhaa.

– ”Sä oot aina niin iloinen.” Joo. Oon mä perusvireeltäni varmaan aika positiivinen ukko, mutta kyllä mulla menee myös mustiin. Esimerkiksi tänään, kun joku, jonka nimeä en nyt tähän mainitse, laittoi oven takalukkoon. Se oli sitten odottelun jälkeen kättä taskuun, rontti 200 euroa lukkosepälle ja rock'n roll. Onneksi oli melkein sopiva jakkara pihavarastossa ja sämpylä huoltoasemalta, Linnanahde kirjoittaa ja poseeraa julkaisemassaan kuvassa sämpylä kädessä.

Somessa juontajan seuraajat kehuvat Linnanahdetta päätöksestä.

– Bienvenido! kirjailija Juha Vuorinen toivottaa.

– Congrats, meitä on monia matkalla sinnepäin, Instagramissa kirjoitetaan.

– No eihän se väärin oo asua espanjassa... Itsekin olen miettinyt että lähden pois Suomesta, kommenteissa kirjoitetaan.

Linnanahde on aiemmin kertonut somessa, että Espanjassa oleminen on vaikuttanut hänen ruokailutottumuksiinsa. Makeanhimo on kuulemma hiipunut.

– Tässä iltapalaa syödessä tajusin, että jostain syystä sokeria tulee syötyä täällä Espanjassa paljon vähemmän. Suklaalevy pysyy kaapissa avaamattomana. Kauppakärryyn ei putoa karkkipussia. Jäätelöäkään ei mene (aina) puolta purkillista. Merkillistä, sanon minä, melkoinen makean ystävä, Linnanahde pohtii.

– Johtuuko auringosta, vai mikä homma? Olis hienoa tuoda tää moodi matkalaukussa myös Suomeen.

Aki Linnanahde ei ole ainoa julkisuudesta tuttu henkilö, joka on vastikään kertonut muuttavansa Espanjan lämpöön. Poptähti Antti Tuisku kertoi eilen Aamulehdelle, että hän on viimeisten keikkojensa jälkeen muuttamassa pysyvästi Espanjaan, josta hän on ostanut talon.