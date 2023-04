Christina Aguilera avoimena seksuaalisuudestaan – näin hän kertoo orgasmeistaan

Aguilera haluaa pitä yllä avointa keskustelua seksuaaliterveydestä.

Laulaja Christina Aguilera on päättänyt pitää huolta seksuaaliterveydestään ja haluaa muidenkin naisten tekevän samoin.

Aguilera kertoi People-lehdelle olevansa yksi Playgroundin perustajista ja asiantuntijoista. Nettisivujensa mukaan Playground on enemmän kuin seksuaalisen hyvinvoinnin yritys.

”Olemme naisten perustama innovaatioyritys, joka lähestyy naisten ainutlaatuisia tarpeita eri tavalla – ei jälkikäteen. Antamalla naisille mahdollisuuden tutkia omia seksuaalisia kokemuksiaan, pyrimme normalisoimaan tämän tärkeän keskustelun”, yrityksen nettisivulla todetaan.

– Minulle tämä on henkilökohtaista edistymistä, Aguilera itse toteaa lehdelle.

– Toivon, että inspiroin muita naisia tuntemaan olonsa turvalliseksi, kun he puhuvat omista kokemuksistaan ja seksuaalisuudestaan.

Aguilera kehaisee tuntevansa oman vaginansa oikein hyvin 42 vuoden kokemuksella.

– Siellä on kirjaimellisesti sellaisia nautintopisteitä, jotka ovat selvinneet minulle vasta vanhemmalla iällä. Olen todella huomannut nämä kohdat. Minulla on neljä eri pistettä vaginassani, joiden avulla saan orgasmin, ja tämä on täysin totta.

Laulaja kertoo asettavansa seksielämänsä yleisen hyvinvoinnin edelle.

– Vaikka sinulla ei olisi kumppania, voit viettää treffi-iltoja itsesi kanssa. Minä rakastan niitä hetkiä. Meillä ei ole aina mahdollisuutta olla muiden ihmisten kanssa. Siispä tutustu itseesi jo varhaisessa vaiheessa, sillä se voi johtaa paljon tyydyttävämpään elämään.