”Voi Katri, Katri, ajattelin. Olisitpa kaksikymmentä vuotta nuorempi”, Katri Helena muistelee kirjassaan tutustumistaan 32 vuotta nuorempaan Tommi Liimataiseen.

Katri Helenan ja Tommi Liimataisen lähes kolme vuotta salassa pysynyt suhde alkoi jo joulukuussa 2008.

Katri Helena, 77, kertoo ensimmäistä kertaa suhteen alkuvaiheista Elina Hirvosen kirjoittamassa elämäkerrassa Katri Helena - Laulaja. Katri Helena kertoo rakkaudestaan myös Helsingin Sanomien laajassa, keskiviikkona julkaistussa haastattelussa.

Marraskuussa 2008 musiikkimanageri Tommi Liimatainen pyysi Katri Helenaa laulamaan The Vinyls -bändin kanssa televisioon, mutta Katri Helena kieltäytyi.

Puhelun lopussa Liimatainen kysyi, olisiko Katri Helenalla lähiaikoina konserttia Turussa, miehen kotikaupungissa. Kävi ilmi, että oli, ja Katri Helena kutsui itselleen tuntemattoman miehen konserttiinsa 12. joulukuuta.

Katri Helenan pyysi silloista manageriaan Lilja Kainulaista etsimään miehelle kirkosta paikan, ja Tommi Liimatainen päätyi istumaan eturiviin. 31-vuotias manageri oli tuonut 63-vuotiaalle laulajalle kukkakimpun sekä samppanjapullon.

Elokuussa 2011 Katri Helena ja Tommi Liimatainen olivat seurustelleet jo yli kaksi vuotta. Julkisuudessa he kertoivat vielä paljon puhetta herättänyttä tarinaa, jonka mukaan he olivat kalakavereita.

Kalakaverit keväällä 2012.

Konsertin jälkeen he tapasivat pikaisesti, ja Tommi Liimatainen halasi Katri Helenaa. Halauksen jättämä lämpö tuntui Katri Helenassa pitkään.

”Voi Katri, Katri, ajattelin. Olisitpa kaksikymmentä vuotta nuorempi”, hän kertoo kirjassa miettineensä silloin.

Katri Helena kertoo kirjassa, kuinka kotimatkalla konsertista hänen kännykkänsä piippasi.

”Kiitos konsertista”, Tommi Liimatainen kirjoitti. ”Nyt meni pakka sekaisin. Tarvitsen kompassia kotona. En osaa enää minnekään.”

Aluksi Katri Helena päätti, ettei vastaa, mutta manageri-Lilja kannusti, ja laulaja vastasi lopulta: ”Hyvää joulua. Koeta nyt selvitä.”

Ennen Helsinkiä Liimatainen soitti ja pitkä puhelu jatkui vielä Katri Helenan kotipihalla Askolassa.

” Tajuat sä minkä ikäinen mä oon? Sä voisit olla mun poika.

”Yrität sä iskeä mua?” Katri Helena kertoo kirjassa kysyneensä.

”No en”, Tommi vastasi. ”No, ehkä vähän.”

”Tajuat sä minkä ikäinen mä oon?” Katri Helena kysyi. ”Sä voisit olla mun poika.”

”No ei tässä oo passeja kateltu”, Tommi sanoi kirjan mukaan.

Katri Helena kertoo kirjassa, kuinka hän ennen joulua kertoi kolmelle lapselleen tapaamastaan, 32 vuotta nuoremmasta, miehestä. Kirjan mukaan lapset olivat kauhuissaan.

Oli sovittu alustavasti, että Katri Helenan esikoistytär Hanna muuttaisi äitinsä kanssa samalle tontille perheineen, ja Katri Helenalle rakennettaisiin pihapiiriin pienempi talo.

”Minä en muuta sinne”, Hanna sanoi äidilleen kuultuaan Tommi Liimataisen tulosta äitinsä elämään.

Tommi Liimataisen veli Jonne Aaron kuvattiin Katri Helenan ja Tommi Liimataisen seurassa kesällä 2011.

”Kaikki paparazzit alkavat hyppiä siellä, jos alat liikkua tällaisen tyypin kanssa. Nyt tämä suunnitelma meni uusiksi.”

Ainoastaan Katri Helenan poika Juha Kalaoja kannusti äitiään sanoen, että äidin pitää elää niin, että on onnellinen.

Tilanne kärjistyi joulun alla, kun Hanna-tytär tuli miehensä kanssa piirakkatalkoisiin ja kuuli äitinsä puhuvan pihalla puhelua Tommi Liimataisen kanssa. Hanna lähti vihaisena kotiinsa ja piirakat jäivät leipomatta.

Samana päivänä Tommi Liimatainen tuli kirjan mukaan Katri Helenan luokse ensimmäistä kertaa kylään.

Kirjassa Katri Helena kertoo, että he rakastuivat älyttömästi.

”Minun ikäni katosi. Kaikki varautuneisuus, mikä oli täyttänyt minut edellisessä elämänvaiheessani, katosi. Tyttö palasi minuun. Huoleton tyttö, joka minun oli pitänyt piilottaa ja jota olin halunnut suojella, palasi.”

Katri Helena ei voinut suhteen alussa olla pohtimatta parin ikäeroa, vaikka oli umpirakastunut.

Uudenvuoden 2008 he viettivät Tommi Liimataisen kerrostalokodissa Turussa lähtemättä asunnosta kertaakaan. Samalla Katri Helena pohti, onko hän seonnut.

Alkoi piilottelu, ja kun lehdessä kerrottiin heistä ensimmäisen kerran, Tommin auto parkkeerattiin siitä lähtien Katri Helenan naapurin pihaan.

Rakastunut Katri Helena ei voinut kirjan mukaan silti olla pohtimatta, mitä kaikkea ikäero merkitsi.

”Kun puhuin Tommille suhteestamme ja ikäeroon liittyvästä epävarmuudestani, hän sanoi aina: ”Sä oot ihana nainen. Sä oot hyvä juuri noin.”

Lopulta Katri Helenan kaksi tytärtä suli ajatukselle – Maija ensimmäisenä – että Tommi pysyisi heidän äitinsä elämässä. Askolan sijasta Hannan perhe muutti Porvooseen.

Katri Helenan 102-vuotiaaksi elänyt äiti ei kirjan mukaan koskaan hyväksynyt tyttärensä suhdetta 32 vuotta nuorempaan mieheen.

Katri Helenan äiti Bertta ei hyväksynyt tyttärensä suhdetta 32 vuotta nuorempaan Liimataiseen.

Äiti sai tietää suhteesta vasta julkisuuden kautta. Katri Helena ei uskaltanut siitä äidilleen kertoa.

Suhde oli äidille kauhea häpeä. Hänen sukupolvelleen 32 vuoden ikäero oli mahdoton ajatus.

”Mikäs mies se tämä on? Mää kottiis”, äiti sanoi kirjan mukaan Tommille, kun he viettivät jouluja tai juhannuksia yhdessä.

”Moi Bertta”, Tommi sanoi tyynesti.

Lopulta Katri Helena kertoo kirjassa alkaneensa vältellä tilanteita, joissa Tommi ja äiti olisivat kohdanneet. Hän odotti turhaan, että äiti olisi sanonut ymmärtävänsä tytärtään.

Sitä keskustelua ei kirjan mukaan koskaan tullut. Äiti kuoli 2020.

”Kaipasin äidin lämpöä ja tukea. Samalla tunsin kipua siitä, ettei äiti ollut hyväksynyt suhdettani Tommiin. Tuntui, ettei hän sittenkään hyväksynyt minua kokonaisena, sellaisena kuin sillä hetkellä olin.”

Katri Helena ja Tommi Liimatainen saapuivat pariskuntana presidentin itsenäisyyspäivän juhliin Tampere-talolle vuonna 2016.

Katri Helena kertoo kirjassa, että yhteinen matka Tommi Liimataisen kanssa ei ole aina ollut helppo. He eivät ole selvinneet pelkällä rakkauslaululla, vaan ovat kulkeneet myös syvissä ja synkissä vesissä.

”Yhden kerran jopa pistin suhteemme poikki, mutta Tommi ei uskonut sitä”, Katri Helena kertoo kirjassa.

”Mä tulen sinne”, hän sanoi.

”Tule vain”, sanoin. ”Katsotaan, mitä tästä kehkeytyy”, Katri Helena kertoo kirjassa.

Suhteen kulmakiviä ovat luottamus sekä työn tekeminen yhdessä. Yhdessä kulkeminen ei ole ollut kirjan mukaan helppoa, sillä Katri Helena on ollut sidottu perheeseensä, ja vuosia hän oli sidottu äitiinsä. Tommi on ollut vapaa. Tilanne on vaatinut heitä kumpaakin joustamaan.

Rakastavaiset Emma-gaalassa 2015.

Siitä lähtien, kun täytti 70 vuotta, Katri Helena kertoo sanoneensa Tommille: ”Tämä on se vuosikymmen, jolloin minä tulen vanhaksi, ainakin ulkomuodoltani.”

Katri Helena kertoo kirjassa tietävänsä, että jossain vaiheessa elämä muuttuu. Hänen ikänsä takia edessä on joskus hetki, jolloin parisuhteesta tulee yksinomaan ystävyyssuhde. Kun Katri Helena yrittää puhua siitä, Tommi ei halua kirjan mukaan kuunnella.

”Ei vielä”, hän sanoo.

”Riittää, kiitos”, Tommi sanoo. ”Tiedossa on.”

Tommi ei halua jaaritella tulevista.

”Emme me tiedä, mitä tapahtuu. Voi olla, että minä kuolen meistä ensimmäisenä”, hän on kirjan mukaan kertonut.