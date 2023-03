AL: Antti Tuisku jättää Suomen – edessä valtava elämänmuutos

Antti Tuisku kertoo Aamulehdessä tulevaisuudensuunnitelmiaan.

Poptähti Antti Tuisku kertoi viime syksynä päättävänsä artistiuransa ja nousevansa lavalle viimeistä kertaa heinäkuussa järjestettävässä Ruisrockissa.

Nyt tuisku kertoo Aamulehdelle, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa.

Tuisku sanoo Aamulehdelle, että hän on tosissaan lopettamassa uransa, eikä jäämässä tauolle.

– En aio lyödä vetoa kenenkään kanssa siitä, että enkö voisi joskus palata. Mutta jos hypoteettisesti joskus palaisin takaisin estradeille, siihen tulisi menemään vuosia. Minulla on ollut jo pitkään olo, että haluan katsoa, mitä elämän muilla osa-alueilla on minulle annettavana, Tuisku sanoo Aamulehdelle.

Tuisku sanoo lehdelle haluavansa keskittyä tulevaisuudessa aivan muuhun kuin musiikkiin. Hän sanoo lehdelle ostaneensa Espanjasta mökin vuoren rinteeltä ja haaveilevansa nyt rauhallisemmasta elämästä.

– Aktiivisen artistiurani jälkeen ajatukseni ovat terapiatyössä ja valmentamisessa. Olen tätä nykyä osakkaana hyvinvointi- ja mielenterveysalan start up -yrityksessä. Alan syksyn tienoilla jakaa siellä omaa asiantuntijuuttani ja osaamistani. Siirryn myös pysyvästi Espanjan kamaralle. Kotini on ollut Espanjassa jo viisi vuotta, Tuisku kertoo lehdelle ja sanoo, että hän voi tulevaisuudessa esimerkiksi kasvattaa manteleita, sillä uuden kodin tiluksilla on manteli-istutuksia.

Antti Tuisku elämässä puhaltavat uudet tuulet.

Antti Tuisku paljasti jo tammikuussa 2022 opiskelleensa koronapandemian aikana kaikessa hiljaisuudessa itselleen uuden ammatin. Tuisku kertoi tuolloin Instagramissa valmistuvansa lyhytterapeutiksi.

– Valmistun loppu vuodesta lyhytterapeutiksi. Lyhytterapeutit työskentelevät usein eturintamassa, missä mielen haavoja ja traumoja aletaan vasta hoitamaan. Lyhytterapeutit pyrkivät kaivamaan asiakkaan voimavarat näkyviin ja valamaan uskoa, toiveikkuutta ja kirkkaampia näkymiä tulevaisuuteen, Tuisku kertoi Instagramissa.

Tuiskun mukaan hänen opintojensa taustalla on se, miten heikkoa arvostus kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kohtaan on hänen mielestään Suomessa. Hän kokee, ettei kulttuurialalla toimivilla ole enää uskoa päättäjiin ja alan tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Tuiskulla oli tuolloin muutoksesta ristiriitaiset tuntemukset.

– Samalla kun olen äärimmäisen innostunut löytäessäni elämääni uutta sisältöä rakkaan laulajan ammattini rinnalle, olen suunnattoman surullinen siitä tosiasiasta, että minulle, kuten niin monille muille terapeuteille, tulee riittämään tämän kaiken jälkeen entistä enemmän töitä, hän kertoi Instagramissa.

– Ja pahoin pelkään, että tämän maan terapeuttien ovia kolkutellaan myös kulttuuri- ja tapahtuma-alan ihmisten toimesta. Oveni tulee olemaan avoinna kaikille. Toivottavasti sen aika ei kuitenkaan tule olemaan vielä.

