Iholla: Piritta Hagman avoimena uudesta parisuhteestaan – näin hänellä ja Lassi-rakkaalla menee nyt

Piritta Hagman puhuu parisuhteestaan Iholla-ohjelmassa.

Fysioterapeutti Piritta Hagman kuvaa arkeaan ja elämäänsä Iholla-ohjelmassa.

Hagman on puhunut ohjelmassa etäsuhteen haasteista, mutta kauden päätösjaksossa Hagman kuvailee olevansa hyvin onnellinen. Hagman on aiemmin puhunut ohjelmassa puolisostaan salanimillä, mutta nyt salailu on ohi. Hän puhuu jaksossa, millainen tilanne hänellä ja hänen miesystävällään Lassilla on.

Ohjelmasta selviää, että parilla on edessään pian merkittävä askel: Hagman aikoo esitellä Lassin pian lapsilleen ja tilanne jännittää häntä.

– Mulla on ensimmäistä kertaa elämässäni ihminen, jonka haluan esitellä lapsille. Ihan vielä en ole sitä tehnyt, ja se tuntuu isolta ja mahtavalta ja niin onnelliselta, Hagman sanoo ohjelmassa.

– Nyt on elämässä ihminen, joka tuo samaan aikaan turvaa ja iloa ja rakkautta. Voiks enää enempää pyytää? Nyt pitää vain uskaltaa nauttia, niin kuin aina Lassi sanoo, Hagman hymyilee.

Hän sanoo sarjassa murehtineensa aivan liikaa ja haluavansa nyt keskittyä tähän hetkeen.

– Oon murehtinut aivan liian paljon ja ollut huolissani asioista, joista mun ei tarvitse olla huolissani. Kun uskalsin päästää irti huolista, enkä mieti, miltä jokin näyttää ulkopäin tai miten hankalaa voi olla, vaan keskityn siihen, mitä on nyt.

– Nautin tästä hetkestä ja kaikki on alkanut olemaan niin ihanaa, hän iloitsee.

Hagman kertoi aiemmin IS:lle, että uudella Iholla-kaudella tullaan näkemään hänen tuoreen parisuhteensa alkua. Hagman seurustelee Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovin kanssa.

Hagman ei aluksi halunnut etäsuhteeseen. Tuovi asuu Ranskassa ja Hagman Suomessa. Hagman kertoo Me Naisille, että pari kuitenkin näkee säännöllisesti.

– Onneksi yli kolmen viikon taukoa ei ole tullut, Piritta sanoo.

– Lassin tavattuani tajusin, että en voi estää jotakin syntymästä vain oman mustavalkoisen ajatteluni takia. Aikuisena en muutenkaan ole pystynyt suunnittelemaan elämääni puolta vuotta pidemmälle. Aina jotain on tapahtunut toisin kuin olin ajatellut.

Hagman erosi viisi vuotta sitten ex-miehestään, entisestä NHL-kiekkoilija Niklas Hagmanista. Hagmanit halusivat säilyttää lapsillaan yhden kodin Helsingin Lauttasaaressa ja asuvat vanhempina vuoroviikot siellä.

Iholla TV5-kanavalla ja discovery+-palvelussa torstaisin.