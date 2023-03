Palkittu juontaja kertoo asiasta Instagramissa.

Yle Kioskista tuttu Gogi Mavromichalis kertoo Instagramissa odottavansa kumppaninsa kanssa parin esikoista.

– Uusia tuulia osa 2/3, Mavromichalis aloittaa päivityksensä.

Juontaja jatkaa viittaamalla hänen somessaan usein esiintyneeseen ”Kärpyliin”, eli kärpäseen, joka on viettänyt aikaa parin kotona. Julkaisu on videopätkä, jonka alussa monelle Mavromichaliksen seuraajalle tuttu ”Kärpyli”. Pikku hiljaa videossa siirrytään kuvaan, joka on ultraäänikuva uudesta vauvasta.

– Meidän lemmikki kärpänen ”Kärpyli” katosi tästä maailmasta täysin samaan aikaan kun uusi elämä alkoi vaimon sisällä. Sattumaa? Tää on järjetön teoria, mä tiedän, enkä mä halua kuulostaa miltään hihhulilta, mut mitä jos Kärpyli oli joku sielu joka testas meitä: osataanko me pitää elävästä olennosta huolta? No ainakin me pidettiin pirun hyvää huolta Kärpylistä – 100%! Joten ehkä läpäisimme tulikokeen, Mavromichalis jatkaa.

Samalla juontaja paljastaa tulokkaan sukupuolen.

– Pieni tyttö on hyvin tervetullut meidän perheeseen ja ei malteta odottaa, että tavataan hänet.

Julkaisu on kerännyt valtavasti onnitteluja.

– Onnea! Kai lapsellekin tulee Kärpyli-vaatteita ja kerrotte hänelle koko Kärpylin tarinan? eräs seuraaja kommentoi.

– Didn’t see that coming ku video alko. Hurjasti onnea huikeisiin uusiin tuuliin, toteaa toinen.

Sydämiä julkaisun alle on kommentoinut juontaja Laura Haimila. Myös malli Michaela Söderholm onnittelee Mavromichalista.

Gogi Mavromichalis kertoi aiemmin lopettavansa vakituisessa työsuhteessaan Ylellä. Tuolloin hän vihjaili uusista tuulista, joista vauvan saapuminen on yksi.

Mavromichalis palkittiin viimeisimmässä Venla-gaalassa Vuoden esiintyjäksi.

Juttua muokattu 29.3.2023 klo 21:15: Juttuun lisätty onnittelukommentteja.

Jutun otsikkoa muokattu 29.3.2023 klo 21:25: Jutun otsikko vaihdettu muodosta ”Gogi Mavromichalis saa lapsen!” muotoon ”Gogi Mavromichalisista tulee isä!”