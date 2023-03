Ylen uutuussarja lumosi välittömästi tv-katsojat – sitten ilmoille putkahti rajua kritiikkiä

Ylen uutuussarjaa Kirjolla kritisoidaan rankasti erityisesti Twitterissä, mutta toisaalta sarja on saanut lähes yksinomaan ylistävän vastaanoton.

Ylen uutuussarja Kirjolla kertoo neljästä autistista, Kiristä, Topista, Markuksesta ja Juliuksesta. Sarjassa he avaavat katsojille kotinsa, ja ääneen pääsevät myös päähenkilöiden läheiset.

Lämminhenkiseksi kuvailtu sarja on saanut laajalti hyvin positiivisen vastaanoton, mutta myös kovaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Joidenkin katsojien mukaan ohjelma maalaa autisteista stereotyyppistä ja lapsenomaista kuvaa. Ohjelmaa kritisoidaan myös päähenkilöiden samankaltaisuudesta.

Kritisoijat korostavat, ettei heidän kritiikkinsä kohdistu kuitenkaan ohjelman päähenkilöihin.

– Perheenjäsenet vastaavat autisteja koskeviin kysymyksiin, ikään kuin autistit eivät itse olisi kykeneviä toimijoita vastaamaan niihin. Autisteista puhutaan holhoavasti, kuin he olisivat lapsia tai lemmikkieläimiä, eräs kriitikko sanoo Twitterissä.

– Musiikkivalinta vahvistaa pörröinen eläin -efektiä. Kepeästä musiikista tulee mieleen luonto-ohjelma, jossa hassut karhunpennut kävelevät takajaloilla ja menevät mukkelis makkelis. Ohjelma vaikuttaa siltä, että sillä kerjätään autisteille sympatiapisteitä, samainen twiittaaja jatkoi.

Osan mukaan on ongelmallista, että ohjelman tekijöissä ei ainakaan ole julkisesti tiedossa yhtään autistia tai neuroepätyypillistä ihmistä.

– Isossa maailmassa käytetään kasvavassa määrin vähemmistöön kuuluvia käsikirjoittajina ja ohjaajina – mielestäni epäeettistä lähteä tekemään produktiota vaikka kuinka hyvänteko mielessä, jos tekijät valtaapitävien joukosta, toinen twiittaa.

– En pystynyt katsomaan kahta jaksoa enempää, juuri noista kaikista mainitsemistasi syistä, eräs vastaa pitkään kommenttiketjuun.

– Tämän arvasi, kun mainoksissa käytettiin sanaa "lämminhenkinen", yksi twiittaaja totesi kritiikkiin.

Osan kriitikoista näkemys on se, että ohjelmassa ei ole esitetty joitakin autismikirjon haasteellisempia puolia realistisesti.

– Varakkaiden perheiden varhain diagnosoidut lapset telmivät infantilisoivan satumetsämusiikin tahtiin. Ei ihan koko totuus autismista. Mutta omassa lajissaan OK, yksi twiittaa.

Monet katsojat kuitenkin puolustavat sarjaa ja pitävät sitä onnistuneena. Valtaosa sarjan julkisissa kanavissa saamasta palautteesta on ylistävää.

– Lämminhenkinen ja hyvin tehty on. Silti toivon, että ihmiset katsoisivat myös Louis Theroux'n ohjelman autisteista. Siitä ilmenee, miten raskasta on kun lapsi on väkivaltainen, arvaamaton eikä häneen saa yhteyttä, yksi twiittaaja pohtii viitaten myös brittiläiseen toimittajaan Louis Theroux’n, joka on tarttunut moniin yhteiskunnallisiin aiheisiin tv-dokumenteissaan.

– Ylen Kirjolla on muuten todella hyvä. Kerta istumalta 7 jaksoa, ja nyt panttaan viimeistä jaksoa ettei se loppus kokonaan, myös toinen kertoo.

– Liikuttavaa ja ihailtavaa voimaa, suoruutta, vilpittömyyttä, iloa ja taitoa kääntää haasteet vahvuuksiksi. Kiitos Yleisradio ja upeat nuoret!, yksi kehuu.

Sarjan vastaanotto esimerkiksi keskustelusovellus Jodelissa on ollut hyvin positiivista. Sovelluksessa kommentoidaan ainoastaan anonyymina, mutta lähestulkoon kaikki näistä kommentoijista ovat kehuneet sekä sarjan toteutusta että siihen valittuja henkilöitä.

– Kirjolla-sarjan tyypit on kaikki niin fiksuja ja pukee älyttömän hyvin sanoiksi ajatuksia ja yhteiskunnan ongelmia, eräs käyttäjä kommentoi.

– Musta tää sarja on parasta opetusta erilaisuudesta ja sen rikkaudesta! Kaikkien pitäisi katsoa, sanoi toinen.

– Tää on niin lämminhenkinen ja aivan ihania tyyppejä mukana, summasi kolmas.