Tällaista on Melania Trumpin yksinäinen arki luksus­kartanossa

Entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on viime aikoina keskittynyt 17-vuotiaaseen poikaansa Barroniin. – Hän on aina asettanut Barronin elämässään etusijalle, lähde kertoo.

Floridassa kaikki hyvin.

Näin voi tiivistää Trumpin perheen elämänmenon siitäkin huolimatta, että he odottavat hidalgonsa, 76-vuotiaan ex-presidentti Donald Trumpin mahdollista syytettä liittyen aikuisviihdenäyttelijä Stormy Danielsin (oik. Stephanie Clifford) hiljaiseksi maksamiseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana.

Lue lisää: Mediat: Trumpin mahdollisen rikos­syytteen ei odoteta etenevän tällä viikolla

People-lehden lähteet kertovat, että perheen arki ei ole muuttunut oikeastaan lainkaan. Päivärutiinit rullaavat Floridan Palm Beachilla sijaitsevassa Mar-a-Lagon kartanossa kuin ennenkin.

Lehti kirjoittaa, että perhe on tiluksillaan ”ikään kuin suojassa” ulkoisilta myllerryksiltä.

– [Trumpit] elävät satumaailmassa ja hoitavat asioita normaalissa päiväjärjestyksessään, lehden haastattelema lähde kertoo.

– He tekevät kaikkensa sivuuttaakseen kaikki heitä koskevat ongelmat eivätkä anna niiden häiritä heidän elämäntyyliään.

Trumpit piileskelevät Mar-a-Lagon kartanossa, joka on tiukasti vartioitu.

Lehden lähteiden mukaan Donald ja hänen vaimonsa Melania Trump eivät kuitenkaan vietä mitään kovinkaan auvoisaa yhteiselämää.

Vaimon kerrotaan olevan yhä vihainen miehensä väitetyistä touhuilusta aikuisviihdetähden kanssa.

– Hän ei halua kuulla mitään väitetyistä sovittelurahoista, lähde kertoo.

Siksipä Melania on keskittynyt silmäteräänsä, 17-vuotiaaseen poikaansa Barroniin.

– Totta kai hän on ollut huolissaan oikeusprosessista, mutta hän on aina asettanut Barronin elämässään etusijalle, lähde kertoo.

Lähde lisää, että myös Melanian vanhemmat asuvat Mar-a-lagon yksityisklubin tiluksilla.

– Hekin ovat olleet Barronin kanssa läheisiä ja auttaneet olennaisesti tämän kasvatuksessa.

Lue lisää: Donald Trumpin 16-vuotias Barron-poika katosi julkisuudesta ja elää totaalisen salattua arkea – tämä teini­pojan elämästä tiedetään

Myöskään Barron ei erityisemmin julkisuudessa viihdy. Ilta-Sanomat kertoi viime kesänä, että esimerkiksi hänen tulevaisuuden haaveistaan tiedetään vain se, mitä äiti Melania on julkisuudessa kertonut.

– Kun hän oli 5-vuotias, hän halusi olla kuten isänsä: liikemies ja golfari. Hän rakastaa rakentaa asioita, hajottaa ne ja rakentaa jotain muuta, Melania Trump on kuvaillut ABC Newsin haastattelussa.

Barron Trump kuunteli vakavana, kun isä-Donald ilmoitti suostuvansa republikaanien presidenttiehdokkaaksi elokuussa 2020.

Trumpin perheen entinen hovimestari Anthony Senecal on todennut Inside Editionin haastattelussa, että Barron saattaa olla lapsista hyvinkin eniten isänsä kaltainen. Samaa mieltä on myös Melania.

– Hän on hyvin voimakastahtoinen, hyvin erityinen ja älykäs poika. Hän on itsenäinen ja tietää tarkkaan mitä haluaa, Melania kuvaili Parenting-lehdelle Barronin ollessa 6-vuotias.

– Hän näyttää meiltä molemmilta, mutta luonteeltaan hän on tullut isäänsä. Siksi kutsunkin häntä pikku-Donaldiksi.

Barron nähtiin julkisuudessa viimeksi viime kesänä isänsä ex-vaimon Ivanka Trumpin hautajaisissa.

Peoplen artikkeliin haastateltu sisäpiirilähde kertoo, että entinen ensimmäinen nainen on ollut aina varsin privaatti ja syrjäänvetäytyvä ihminen. Hänellä ei juuri ole läheisiä ihmisiä.

Eräs New Yorkin seurapiireissä pyörinyt kertoo lehdelle tunteneensa ex-mallin jo kauan ennen kuin tämä alkoi seurustella Trumpin kanssa.

– Melania oli silloin vain yksi tytöistä, ja sellaisena me hänet tunsimme. Mutta kukaan meistä ei oikeasti tuntenut häntä – eikä tunne vieläkään.

Donald ja Melania Trump ovat olleet naimisissa vuodesta 2005.

Edes Donaldin presidenttikausi ei tehnyt Melaniasta seurapiirihaita. Hän vietti silloinkin mieluummin aikaa perheensä parissa cocktail-kutsuilla pyörimisen tai haastattelujen antamisen sijaan.

– Melanian ystävät ovat hänen perheensä, lähde kertoo Peoplelle.

– Monet Mar-a-lagon klubilaiset kyllä tuntevat hänet ja näkevät häntä usein. Mutta he eivät ole hänen ystäviään. Eivät he erityisemmin vietä aikaa yhdessä. Hän on aina ympäröinyt itsensä perheellään ja omistautunut Barronille, jota hän suojelee.

Tyytyväisimmillään Melania kuulemma on, kun hän saa vain elää hiljaista arkea rakkaittensa ympäröimänä.

– Tärkeää on, ettei hänelle puhuta koskaan ympäröivästä todellisuudesta tai hänen mieheensä liittyvistä ikävistä asioista, lähde summaa Peoplelle.

Amerikkalaismedioiden mukaan Trumpin mahdollisen rikossyytteen ei odoteta etenevän tällä viikolla.