Mikael Jungner kertoo Annassa, miten hän houkutteli Karoliina-tyttärensä, 18, matkustamaan pummilla ratikalla – sitten totuus valkeni isälle

Isä muistelee lehdessä Karoliina-tyttärensä ”kapinavaihetta”.

Karoliina Jungner oli vuoden ikäinen, kun hänen vanhempansa erosivat.

Se ei ollut maailmanloppu.

– Minusta avioero on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että vanhemmat pysyisivät yhdessä mutta olisivat huonoissa väleissä, hän kertoo Anna-lehdelle.

Hän puhuu lehden haastattelussa suhteestaan isäänsä, ex-demariin ja nykyiseen ahkerasti twiittailevaan viestintäjohtajaan Mikael Jungneriin.

Isä muistelee lehdessä tyttärensä ”kapinavaihetta”, jolloin tämä ”näytti keskisormea säännöille ja viihtyi myöhään ulkona”. Mikael suhtautui tähän suorastaan kannustavasti, vaikka tytär onnistui sittenkin yllättämään:

– Halusin näyttää, että harmittomia sääntöjä voi joskus rikkoa, ja vein hänet ajelemaan pummilla ratikalla. Kierroksen jälkeen Karo veti voitonriemuisena taskustaan kuukausilipun. Hän osoitti, ettei tyttären tarvitse olla kapinallinen, vaikka isä onkin anarkisti.

Kaksikko puhuu myös isän terveyshuolista. Mikael kehui alkuvuodesta, että otti onkeensa lääkäri Pippa Laukan opeista Olet mitä syöt -ohjelmassa ja laittoi elämäntapansa kuntoon.

Lue lisää: Näin Mikael Jungnerin, 57, terveyden kävi – Pippa Laukka äimistyi mullistavasta muutoksesta

Hän on käynyt läpi syövän alle nelikymppisenä, 45-vuotiaana sydänkohtauksen ja sai vuonna 2021 aivoverenvuodon kaaduttuaan sähköpotkulaudalla.

– Isän toissakesäinen aivoverenvuoto kieltämättä säikäytti, mutta muuten en ole hänestä kauhean huolissaan. Välillä ajattelen vähän surullisena, että yhteistä aikaa ei ole loputtomiin. Toisaalta, hänen vanhempansa ovat yli kahdeksankymppisinä yhä hyvässä kunnossa. Toivottavasti isä on perinyt samat, pitkäikäiset geenit, Karoliina pohtii Anna-lehdessä.

Lue lisää: Karoliina Jungner, 16, voi keskustella Mikael-isänsä kanssa mistä tahansa – tytär muistuttaa isäänsä erityisesti yhdessä asiassa

Mikael ja Karoliina puhuivat suhteestaan myös Ilta-Sanomille reilut pari vuotta sitten.

Tuolloin molemmat puhuivat olevansa niin sanotun vapaan kasvatuksen tuloksia.

– On kasvatukseni ollut aika vapaata. Jos tekee vaikka jonkun virheen, siitä ei huudeta tai rangaista. Mutta on ollut rajojakin, ei kuitenkaan mitään kotiintuloaikoja, Karoliina kertoi.

Karoliina Jungner kertoi vuonna 2020 Ilta-Sanomille, että impulsiivinen isä osti aikoinaan kaksi skootteria. Nyt niitä on vain yksi.

Välit ovat muutenkin olleet vuosien ajan mitä parhaimmat.

– Isä on fiksu, hänen kanssaan syntyy hyvin keskusteluita. Me ei riidellä, mutta joskus on asioista vähän eri mielipiteet. Kun keskustellaan, voidaan nähdä asiat eri kulmista, mutta sehän on vain mielenkiintoista.

Tytärtä hiertää isässä korkeintaan tämän impulsiivisuus ja toisinaan heikko keskittymiskyky. Jos pitäisi vaikka valita hotelli lomamatkalle, isä ehtii pitkästyä ennen kuin homma on maalissa.

– Mutta ei hän hermostu mistään, hän on aika rauhallinen, Karoliina kehui.