IL: Lotta Hintsa ja Don Bowie erosivat

Lotta Hintsan ja hänen kiipeilyvalmentajansa Don Bowien suhde on päättynyt.

Vuorikiipeilijä ja ex-missi Lotta Hintsa on eronnut miesystävästään Don Bowiesta, kertoo Iltalehti. Hintsa kertoo Iltalehdelle, että parin suhde päättyi puolitoista kuukautta sitten.

– Yhteiselomme ei enää toiminut. Don on kuitenkin ihana ihminen ja huikea tyyppi, Hintsa sanoo Iltalehdelle.

Kanadalainen Don Bowie ja Lotta Hintsa paljastivat joulukuussa 2021 Me Naisille, että kiipeilykumppanuuden lisäksi heidän välilleen on syntynyt parisuhde. Bowie valmensi Hintsaa vuosien ajan, kunnes he rakastuivat toisiinsa.

Lotta Hintsa ja Don Bowie tunsivat toisensa vuosien ajan, ennen kuin ystävyys syveni rakkaudeksi.

Valmennussuhteen syventymiseen rakkaudeksi tarvittiin Hintsan mukaan pitkä erossa oleminen, johon koronapandemia ystävät pakotti.

– Olimme edelleen päivittäin tekemisissä, mutta emme nähneet yli puoleen vuoteen. Minulle tuli sellainen ikävä, jota en ajatellut tulevan, Hintsa sanoi Me Naisille.

– Kävin välillä treffeilläkin, mutta huomasin vertaavani muita miehiä aina Doniin. Tajusin, että sehän on aika hyvä tyyppi! Kun minun sitten piti mennä ensin kahdeksi viikoksi Meksikoon, jotta pääsen treenaamaan kevääksi Jenkkeihin, päätin kokeilla kepillä jäätä. Kysyin Donilta, haluaisiko hän tulla mukaani.

Bowie halusi. Yhteisen loman jälkeen kiipeilyparista tuli pariskunta.