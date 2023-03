Juontaja Veronica Verhon tilille ilmestyi mystinen veloitus – taustalta paljastui hulvaton totuus ja karu oivallus

Televisiosta tuttu juontaja oli tehnyt epähuomiossa hankinnan kokonaiseksi vuodeksi.

JUONTAJA Veronica Verho kertoi aiemmin Instagram-tarinoissaan, kuinka hänen App Store -tilinsä poistettiin, ja kun hän lähti selvittämään asiaa Applen asiakastuesta, tapahtumaketjun takaa paljastui varsin erikoinen vyyhti.

– Kysymys oli, että käyttääkö joku muu sun tiliä. Olin paniikissa täällä, Verho kertoi.

Verho selasi verkkopankistaan tilitapahtumia ja huomasi, että ostosten joukossa oli mystinen 70 euron veloitus.

– Olin jo mielikuvituksissa mennyt siihen, että kaikki on varastettu mun tili on tyhjä ja elämä on tässä, Verho muisteli.

Lopulta selvisi, mihin Verho oli käyttänyt huomaamattaan 70 euroa.

– Oon vahingossa tilannut itselleni Facetune-applikaation vuodeksi. Halusin yhden kerran kokeilla sitä, koska jos Kardashianit käyttää sitä, niin halusin tietää, että mikä tämä on, Verho selitti.

Nyt Verholla on applikaation käyttöoikeus vuodeksi, vaikka hän ei tarvitse sitä.

– Halusin omaksi ilokseni facetunettaa yhden selfien. Ja koska olen siitä yhdestä selfiestä maksanut 70 euroa, niin aion nyt jakaa sen teidän kanssa, Verho sanoi.

Juontaja on jakanut stooreissaan kaksi kuvaa, joista toinen on käsittelemätön ja toinen applikaation avulla muokattu. Muokatussa kuvassa Verhon kasvot ovat kapeammat ja muutenkin erimuotoiset kuin oikeasti.

– Rehellisesti mitä opin tuosta appista, että kuinka kauhistuttavaa ja vaarallista se on, kun sun omakuva susta voi hämärtyä ihan superhelposti tuollaisen kanssa.

Applikaatiolla voi muun muassa muokata kasvojen muotoa ja saada kasvoille juhlameikin, vaikka alkuperäisessä kuvassa meikkiä ei olisi lainkaan.

– Se on aika pelottavaa, Verho summasi.

VERONICA VERHO aloitti someuransa tubettajana vain 16-vuotiaana ja oli Suomen ensimmäisiä sosiaalisen median vaikuttajia.

Youtube-uran myötä hän aloitti radiojuontajana NRJ-radiokanavalla, juontaen ensin aamuohjelmaa ja sitten Verho Show -ohjelmaa iltaisin. Verho juontaa myös Suomen yhtä suosituinta podcastia, Poks-podcastia yhdessä Sita Salmisen kanssa. Verho on nähty myös Posse-ohjelman juontajana.

Veronica Verhon kihlattu Juhani Koskinen osallistui Ylen Sohvaperunoihin useiden vuosien ajan.