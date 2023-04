Main ContentPlaceholder

Viihde

Suosikkibloggaajan ex-mies yllättää Maajussille morsiamessa – eräs suomalais­naisten piirre lumosi norjalais­kalastajan välittömästi

Ulkomaiset maajussit hakevat jälleen rakkautta suomalaisten joukosta. Kumppaninvalinnassa tärkeintä on yhteiset mielenkiinnonkohteet. Yksi ulkomaisista maajusseista on norjalaiskomistus Asgeir, jolla on yllättävä kytkös Suomeen.

Ulkomaisten maajussien seikkailut alkavat MTV3-kanavalla huhtikuun puolivälissä.