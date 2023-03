Aviokriisistään avautunut Rita Niemi-Manninen kertoo, miten Akin kanssa menee nyt

Rita Niemi-Manniselle Komppania Ketonen & Gustafsberg -ohjelman kuvauksissa rankinta oli käskyjen noudattaminen.

TELEVISIOSTA tuttu hyvinvointialan yrittäjä Rita Niemi-Manninen mietti Komppania Ketonen & Gustafsberg -ohjelman kuvauksissa monesti, miksi hän oli siellä.

– Tiesin, että se tulee olemaan niin sanotusti kiva fyysinen haaste, mutta eihän minulla ollut oikeasti hajuakaan mitä se tulee olemaan. Jos olisin tiennyt, olisin ehkä miettinyt kaksi kertaa, Niemi-Manninen nauraa ohjelman mediatilaisuudessa.

Urheilutaustan omaavana hän ajatteli olevansa valmis fyysiseen koitokseen.

– Olisi pitänyt olla kovemmassa kunnossa, oikeasti. Tehdä ihan vaikka juoksua ja möyrimistä metsässä. Ensinnäkin joku suunnistus, minut kun pyöräyttää olohuoneessa niin en löydä keittiötä omassa kodissani.

Ei Niemi-Manninen silti lähtenyt koitokseen ajatuksella, että se olisi helppoa. Hänelle tuli yllätyksenä, kuinka totinen kokemus oli.

– Meillä ei ollut mitään taukoja tai omaa aikaa mikään päivä. Ei ollut välipäiviä, kaikki se pistää hermot vähän pintaan ja minähän olin lähdössä kotiin jo ensimmäisenä päivänä, Niemi-Manninen nauraa.

Rita Niemi-Manninen uskoo, että hänen olisi pitänyt olla kovemmassa kunnossa armeijarealitya varten.

Kaikista rankinta Niemi-Manniselle oli käskytys.

– Joku sanoikin armeijassa olevan helppoa, teet vain mitä muut käskee. No sepä se, kun en halua tehdä mitä muut käskee. Siitä alkoi tulemaan sitä tunneskaalaa, kirosanoja ja välillä vähän itkua.

Niemi-Mannisella on kumppaninsa Aki Mannisen kanssa 3-vuotias Donna-tytär. Äidiksi tuleminen on entisen kilpaurheilijan mukaan tehnyt hänestä herkemmän.

– Muutenkin olen pehmentynyt. En ole enää se raivohärkä, mikä olin kilpaurheilijana. Olen jotenkin silloin jo antanut itsestäni kaiken ja pomppinut marionettina tehden aina mitä muut sanovat, niin olen vältellyt sitä sen jälkeen, hän kertoo.

Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun hän oli näin pitkän aikaa erossa tyttärestään.

– Tämä oli pisin aika, en tietenkään voi sanoa kuinka pitkään siellä olin, mutta en ole ollut noin pitkään.

Koitoksen jälkeen Niemi-Mannista odotettiin kotona jo innolla.

– Donna oli tietysti ikävöinyt äitiä. Hän tänä päivänäkin vielä puhuu nähdessään mainoksia, että äiti oli siellä armeijassa ja me olimme siellä saarella iskän kanssa. Hän muistaa edelleen sen viime kesän ja se on ollut hänellekin iso kokemus, että olin niin kauan pois.

Aki ja Rita ovat kertoneet avioliittonsa ja perhe-elämänsä eri vaiheista avoimesti sosiaalisessa mediassa.

Hiljattain Niemi-Manniset kertoivat sosiaalisessa mediassa avioliitossa olleen vähän kivikkoisempaa.

– Kyllä meillä hyvin menee ja eiköhän niitä jokaiseen suhteeseen mahdu.

Niemi-Manninen kertoo, että välillä yhteinen arkinen puurtaminen ottaa koville.

– Me teemme ja suunnittelemme töitä yhdessä. Koko ajan tuntuu, että puheet menevät siihen bisnekseen ja se on välillä haaste. Me olemme niin paljon yhdessä, niin totta kai siihen tulee hetkiä, että ei hyvää päivää.

Akin ja Ritan lomaparatiisi sijaitsee Porin saaristossa. Kuvassa myös parin Putin-koira.

Aviopari osti viime vuonna vapaa-aikaa varten oman saaren Porin saaristosta. Se on tuonut tarvittavaa irtiottoa ja omaa aikaa töiden keskelle.

– Mutta tuo saari on ollut hyvä paikka, Aki katso menee sinne aina pariksi päiväksi ja minä voin mennä perässä tai en mene lainkaan. Se tekee hyvää.

Vahvan parin salaisuus on Niemi-Mannisen mukaan se, että he puhuvat paljon kaikesta.

– Olen aika suora ja sanon suoraan, miltä minusta tuntuu. Ja niin Akikin on, minä olen varmaan enemmän sellainen, että minulta se tulee ilman mitään suodatinta. Se on todella tärkeää, koska eihän kukaan lue toisen ajatuksia.

Riidatkin kuuluvat väistämättä pitkään yhteiseen elämään.

– Me riitelemme sen pienen hetken ja sitten se on siinä. Ne puhdistavat ilmaa myös ne riidat, riidellä voi hyvin myös ja välillä sitten todella huonosti.

Hyvinvointivalmentaja toteaa kaikkien tunteiden kuuluvan ihmisyyteen ja parisuhteeseen.

– Me kasvamme ja muutumme, mekin olemme melkein kymmenen vuotta sitten tavanneet, emmehän me ole enää samanlaisia.

Niemi-Mannisen mukaan he pyrkivät kasvamaan samaan suuntaan ja edelleen kaikkien vuosien jälkeen he oppivat toisistaan uusia asioita.

– Rakkaus on valinta joka päivä ja välillä puhummekin siitä, että joka päivä me valitsemme mitä me haluamme.

Komppania Ketonen & Gustafsberg TV5:llä ja discovery+ keskiviikkoisin 5.4. alkaen.