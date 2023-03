Paljonko Sara Chafak oikeasti tienaa? Puoliso Jeffrey Lawmanin väitteet synnyttivät oudon sotkun

Sara Chafakin ja Jeffrey Lawmanin osallistuminen Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan rikkaina on herättänyt keskustelua. Jeffrey Lawman kirjoitti tiistaina yllättäen Instagramissa, ettei hän oikeasti käytä viikossa 1 900 euroa.

Somevaikuttaja ja ex-missi Sara Chafakin Instagram on täynnä kuvia toinen toistaan upeimmista matkakohteista, joissa hän lekottelee esimerkiksi hotellin uima-altaalla.

Tuoreessa Rikkaat ja rahattomat -ohjelmassa Chafak kertoo käyttävänsä puolisonsa Jeffrey Lawmanin kanssa viikoittain noin 1 900 euroa.

Ohjelmasta selviää, että Chafakin silmäterä on 73 000 euroa maksanut Tesla. Muut Chafakin aarteet ovat kaksi 20 000 euron arvoista Audemars Piguetin rannekelloa ja hän esittelee avoimesti myös merkkilaukkujaan.

– Ruokaan menee kuukaudessa melkein kaksi tonnia, ja siihen päälle kaikki ravintolat, Chafak kertoi Ilta-Sanomille maaliskuun alussa.

Tiistaina ennen ohjelman keskiviikoista ensi-iltaa nähtiin erikoinen käänne, kun Jeffrey Lawman julkaisi Instagramin tarinoissaan viestin, jossa hän kumoaa ohjelmassa esiin tulevia asioita vakuuttamalla käyttävänsä julkista liikennettä ja kiistää kuluttavansa 1 900 euroa viikossa.

Sara Chafak ja Jeffrey Lawman asettuvat ohjelmassa rikkaiden puolelle.

Kun IS pyysi Lawmania täsmentämään asiaa, Lawman kieltäytyi kommentoimasta parin Rikkaat ja rahattomat -sarjassa nähtyä viikkobudjettia ohjelman tuotannollisiin asioihin vedoten.

– Aika paljon on kärjistynyt monet asiat ohjelmaan liittyen, mutta ei elämä niin vakavaa ole, Lawman viestitti IS:lle tiistaina.

Rikkaiden ja rahattomien tuottaja Inkeri Jylhä vastasi IS:n tiedusteluun osallistujien viikkobudjetista sähköpostitse.

– Viikkobudjetti pitää sisällään ihan kaiken vuoden aikana käytetyn rahan, mihin voi kuulua esim. säästäminen, lomamatkat, hyväntekeväisyys, vaatteet, kellot, autokulut, kaikki.

– Osallistujat eivät kuluta tuota summaa joka viikko elämässään, vaan se on laskettu keskiarvoksi. Tällä perusteella viikkobudjetti muotoutuu ja se tarjotaan vaihtoparille. Pystymme tarkistamaan summat vain tiettyyn pisteeseen asti. Keskustelemme osallistujan kanssa useaan otteeseen viikkobudjetista ja mitä siihen kuuluu, ja suureksi osaksi luotamme asianomaisten itsensä kertomaan.

Kuinka paljon Sara Chafak ja Jeffrey Lawman siis oikeasti tienaavat ja mistä heidän tulonsa koostuvat?

Tällä hetkellä Chafakin päätoiminen työ on sosiaalinen media, kun taas Jeffrey Lawman pyörittää omaa tekstiilialan yritystään sekä urheiluhierontabisnestään.

Julkiset tiedot Chafakin yrityksestä ovat hyvin vähäisiä. Chafakin yrityksellä ei ole tilinpäätösasiakirjaa edelliseltä tilikaudelta. Sara Chafak perusti toiminimen 2012 pian sen jälkeen kun hänet kruunattiin Miss Suomeksi.

Chafakilla oli vuonna 2019 verotettavia ansiotuloja 18 859 euroa. Seuraavana vuonna hän tienasi ansiotuloja 37 911 euroa. Viimeisimmät Chafakin julkiset verotiedot ovat vuodelta 2021, jolloin hän tienasi 48 687 euroa. Viime vuoden verotietoja ei ole vielä saatavilla. Pääomatuloja Chafakilla ei ole viime vuosina verotoimiston mukaan ollut.

Jeffrey Lawman tulot ovat olleet puolisoaan pienemmät. Vuonna 2019 hän tienasi ansiotuloja 10 819 euroa, vuonna 2020 3 084 euroa ja vuonna 2021 13 171 euroa. Myöskään Lawmanilla ei ollut pääomatuloja.

Kun Chafak tuomittiin elokuussa 2022 tapahtuneesta rattijuopumuksesta, rangaistukseksi määriteltiin tulojen perusteella 40 euron rikosuhrimaksu huomioiden 2035 euroa. Kyseessä oli 55 päiväsakkoa, mikä poliisin sakkolaskurin mukaan viittaisi noin 2500 euron kuukausittaisiin nettotuloihin.

Jeffrey Lawman puolestaan perusti ystävänsä kanssa Wavy Clothing Oy:n vuonna 2019. Viime tilikaudella yritys teki tappiota yli 9 900 euroa.

Sara Chafak on kertonut IS:n haastattelussa hänen tärkeimmäksi työvälineekseen Instagramin.

Sara Chafak on aiemmin kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa Instagramin olevan hänen merkittävin työvälineensä. Hän on kertonut saavansa työstään palkkioksi sekä rahaa, tuotelahjoja että sponsoroituja matkoja.

Hän kertoi IS:lle 2018, että hän on tehnyt yhteistyötä australialaisen Tony Beigin kanssa, joka ainakin vielä vuonna 2018 työskenteli agentuurissa, jonka listoilla Chafak on.

Beigin edustama Alanic Group oli tuolloin yksi Chafakin sponsoreista ja yhteistyökumppaneista. Hän on poseerannut yrityksen edustamissa urheiluvaatteissa ja vaatekatalogeissa.

Jeffrey Lawman ei halunnut kommentoida tilannetta tarkemmin IS:lle. Sara Chafak vastasi IS:lle niukasti puhelimitse.

Yhteistyöhön on kuulunut paljon matkustamista niin kuvauskohteiden kuin myös yhteistyökumppanien tapaamisten parissa. Chafak sanoi IS:lle 2018, että matkat hän saa sponsoroituna.

– Los Angeles, Pariisi, Venetsia, Milano, Sveitsi, Dubai… Chafak luetteli matkoja.

Myös Sara Chafak kommentoi Instagramissa tiistaina, että hän käyttää julkista liikennettä, ja että median kirjoittamat jutut ohjelmasta ovat heidän osaltaan kärjistettyjä. Chafak kommentoi ohjelmasta herännyttä keskustelua ja väitteitä IS:lle ensin lyhyesti puhelimitse ja myöhemmin sähköpostitse.

Jeffrey kirjoittaa Instagramissa, ettei käytä 1 900 euroa viikossa ja olette itse sanoneet meidän haastattelussa, että ruokaan menee 2­000 euroa kuussa niin, mistä tämä ristiriita johtuu?

– Tohon mä en pysty kommentoimaan. Mä en toisen puolesta kommentoi. Ihan omasta puolestani pystyn puhumaan. Ja kun katsoo ohjelman, niin se kyllä avartaa sitä kokonaiskuvaa ja näkemystä ja ideaa, että mistä on kyse. Mun mielestä ihan turha spekuloida tällein median palstojen otsikoilla tai artikkeleilta.

– Esim tämä 2000€/kk ruokaan on ihan yläkantti, mikäli käy matkalla ravintoloissa, koiranruoat, meidän ruoat, perheen auttaminen yms. Ja tästä se ristiriita johtuu, mikään kuukausi tai edes viikko ei ole taloudellisesti samanlainen yrittäjällä vaikkakin se olisi unelmaa.

Pystytkö vahvistamaan, että se teidän viikkobudjetti on se 1 900 euroa, mikä ohjelmassa näkyy?

– Moni on kysynyt, että mistä se summa tulee? Se tulee vähän sieltä ja täältä. Ohjelmassa ei ehkä nähdä ihan koko totuutta. Viikkobudjetti on pelkkä arvio. Ja viikkobudjettiin sisältyy talouden lisäksi talouteen kuuluvia pakollisia laskuja myöskin säästämisen lisäksi.

Haluaisitko kommentoida julkisten kulkuvälineiden käyttöä? Ohjelmassa todetaan, että ette käytä julkisia kulkuvälineitä, mutta Instagramissa sanotte, että käytätte, niin mistä tämä kumpuaa?

– Mä käytän itse julkisia kulkuvälineitä niihin tottuneena. Tietenkin riippuu, mitä aina on tekemässä milloinkin. Esimerkiksi jos käyn kampaajalla niin en autoa halua stadiin välttämättä aina ottaa. Joskus se auto on Jeffin käytössä, että ihan tämmöstä tavallista kaupunkiperhe-elämää eletään.

– Mulle ei ole ikinä ollut ongelma käyttää julkisia, koska siihen oon tottunut pienestä pitäen kaupunkilaisena. Se ei ole mitenkään iso asia. Harmi, että on jollekin varmaan tullut musta sellainen kuva, etten käyttäisi. Totta kai jos on oma auto niin sillä aina mielellään kulkee, kun on kerta hankkinut. Ihan perus maalaisjärjellä mennään tämänkin asian suhteen.

Eli jos ohjelmassa tulee ilmi, että ette käyttäisi, niin onko se virheellinen tieto?

– Ohjelmasta tulee ilmi, että Jeffrey ei käytä julkisia kulkuvälineitä, koska hänellä on aina ollut auto. Laitilassa ei julkinen liikenne toimi kuten isommissa kaupungeissa, joten tämä on ollut vain tottumuskysymys.

On tullut paljon keskustelua, että miksi teidät on valittu ohjelmaan ja olette ns. rikkaiden puolella, niin haluatko kommentoida, paljonko tienaatte kuussa, ja vastaavatko ne ohjelmassa esitettyjä lukuja?

– Me emme itseämme valinneet, joten tuota teidän täytyy kysyä itse tuotannolta. Meitä pyydettiin osallistumaan ohjelmaan, josta aluksi kieltäydyimme (ohjelman nimen takia), mutta muutimme mielemme, kun meille avattiin syvällisemmin formaatin ideaa ja tarkoitusta. Ohjelma on hyvän mielen ohjelma, jossa astutaan toistemme saappaisiin hetkeksi! Tämä kokemus on avartanut elämänkatsomusta positiivisella tavalla.

– Tulemme nöyristä oloista ja halusimme kokea meidän lapsuuden aikaa näin aikuisen silmin ja mennä takaisin siihen hetkeen ja tilanteeseen josta olemme esim. taloudellisesti aikoinaan aloittaneet. Myöskin halusimme mahdollisesti nähdä uudesta perspektiivistä mm. äitiemme arkea, joka oli taloudellisesti todella haastavaa varsinkin yksinhuoltajana.

– Halusimme nimenomaan tuoda sitä esille, että kuinka vaikeaa nykypäivänä monella on, kun hinnat vaan nousevat nousemistaan puhumattakaan palkankorotuksista! Pääaiheena meidän mielestä ei pitäisi olla ainoastaan meidän tulot, vaan nostaa sitä esille, miten esimerkiksi meidän äidit ovat jaksaneet punnertaa meidän vuoksi kuten Tinja tällä hetkellä omien lastensa kanssa ja tämä toivottavasti välittyy itse ohjelmasta!

Verotuloistanne näkyy, että esimerkiksi Jeffrey on tienannut vuonna 2021 13 000 euroa ja sinä noin 48 000 euroa, niin kattaako ne nämä mainitsemanne luksuskellot, autot ja matkat?

Aluksi Chafak ei halunnut kommentoida viimeiseen kysymykseen mitään, mutta vastasi lopulta sähköpostitse kommenttinsa.

– Olen työskennellyt yrittäjänä yli 10 vuotta, että ei tässä ole maksettu mitään pelkästään vuoden 2021 tuloilla. Eihän tässä koko elämää eletä yhden vuoden tuloilla.

