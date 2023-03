Päivi Lipponen kuvailee Maria Veitolalle yksinäistä arkeaan Paavon kanssa – tunteikas purkaus auton ratissa

– Paavolla on oma maailmansa, sanoo Päivi Lipponen. Hänelle seuraa pitää nykyään Teo-koira.

Maria Veitola vierailee tuoreessa Yökylässä jaksossa poliitikko, kirjailija ja tohtori Päivi Lipposen luona Porvoossa.

– Mua oikein hävettää, että eka ajatus Päivistä on että hän on entisen pääministerin Paavo Lipposen puoliso, Veitola tunnustaa kameralle.

– Kuka nyt haluaisi olla tunnettu jonkun ihmisen puolisona pelkästään. Mäkin olen tällaisten asioiden vanki. Haluan tutustua häneen omana itsenäisenä itsenään.

Jakson alussa Veitola astelee Eiran aikuislukioon, jossa Päivi on töissä opettajana. Koululta Maria ja Päivi suuntaavat Lipposten Helsingin-asunnolle, jossa rappukäytävässä Mariaa kättelee Paavo Lipponen, 81.

– Hauska tavata! Lähdetsä messiin? Veitola kysyy Lipposelta.

– Tohtorin mies, Lipponen esittelee itsensä myhäillen.

– Hän jää pitämään vahtia tänne kotiin, Päivi toteaa.

Veitola tiedustelee Lipposelta, miten hän aikoo käyttää aikansa.

– Minä otan läppärin ja kirjoita sivun muistelmiani. Se on minun päätyöni nyt. Ainoa ongelma siinä on, että kun minä en muista mitään, Lipponen naurahtaa.

Veitola pohtii, että kaiken muistaminen kuulostaa haastavalta.

– Sitä varten on arkistot. Ministereitä, silloisia ministereitä on haastateltu, jotta heille voisi tehdä oikeutta siinä kirjassa, Lipponen toteaa.

Paavo Lipposta nähdään nykyään harvakseltaan julkisuudessa. Keskiviikkona ex-pääministeri vieraili eduskunnan kauden päättäjäisissä.

Sanottuaan Paavolle heipat naiset hyppäävät autoon ja suuntavat kohti Porvoota, jossa parilla on toinen koti kauniilla järvenrannalla.

Keskustelu autossa siirtyy nopeasti Päivi Lipposen uraan ja asemaan Paavon vaimona.

Veitola myöntää, että ei ajatellut Lipposta opettajana.

– Aika moni varmaan ajattelee, että olen kotirouvana siellä, Päivi Lipponen sanoo.

– Viilailen kynsiä, Lipponen naurahtaa.

Päivillä ja Paavolla on kolme nyt jo aikuista tytärtä. Päivi onkin ottanut seurakseen rakkaan Teo-koira, jonka kanssa hän käy esimerkiksi kahvilla.

– Eikö Paavosta oo sulle enää seuraa? Veitola kysyy suoraan.

– Paavolla on oma maailma. Hänellä on ne omat muistelmien kirjoittaminen ja muu maailma. Kun on iso ikäero, niin se elämä vaan eriytyy sitten. Kun mä oon itse niin kova liikkumaan ja menemään ja harrastamaan, niin ei pysty jakamaan enää semmoisia asioita, Päivi Lipponen pohtii ratissa.

– Oon monta kertaa miettinyt, että vitsit ihmiset olisi paljon onnellisempia, jos niillä olis kissoja tai koiria, etteivät olisi niin yksin, hän jatkaa.

– Ajattele, että ne kissat ja koirat tulee viereen, että rapsuta ja ota mut syliin. Silitä mua. Mutta ei ihminen voi mennä toiselle, että ota mut syliin. Me ei vaan tehdä sitä. Ei uskalleta pyytää sitä, Päivi Lipponen sanoo vakavana.

Teo-koira on nyt Päivi Lipposen ahkerin seuralainen.

Kokatessaan italialaista illallista Veitola ja Lipponen muistelevat Päivin arkea pääministerin puolisona.

– Paavo oli semmoinen työnarkomaani, se teki vain töitä. Mitäköhän sillä olisi ollut, ehkä yksi päivä vapaata kahdessa viikossa. Sitten sillä saattoi olla joku ilta vapaata viikolla, Päivi laskeskelee.

Veitola kertoo pitävänsä vakuuttavana, että Päivi Lipposella on aina ollut itsenäinen meininki, mutta pohtii onko Päiviä nähty itsenäisenä yksilönä.

– Jos mä tässä nyt avaudun, niin musta oli jännä, kun tapasin varmaan kahdeksaan vuoteen jotain ihmisiä tuossa eilen, niin ne oli ihan että ”hei Päivi, mitä Paavolle kuuluu?” Ajattelin, että eikö sua yhtään kiinnosta, että mitä mulle kuuluu. Mä oon just julkaissut kirjan…Jos mä näen jonkun ihmisen, niin yleensä kysyn mitä sulle kuuluu, eikä mitä sun miehelle kuuluu.

– Sanoin, että ehkä sun on parasta ottaa mun mieheen yhteyttä ja kysyä siltä ihan suoraan. Ei he pahalla sitä tehneet, Päivi vastaa.

– Mulle on Tellervo Koivisto ollut esikuva. Hänellä oli valtavan karismaattinen puoliso ja on pystynyt luomaa oman profiilin.

Veitola kysyy Lipposelta, kokeeko hän jääneensä kakkoseksi.

– Nii-i, vaikea ajatella, että olisko elämä mennyt toisella tavalla jos olisi ollut toisenlaisessa tilanteessa. Hyviä asioita tullut elämässä ja niistä maksanut kovaa hintaakin sitten niistä hyvistä asioista.

– Mulla on ihanat lapset, olen nähnyt paljon, mulla on ollut hyvä elämä. Päässyt sellaisiin vallan kabinetteihin Paavon kautta, mihin en olisi muuten koskaan törmännyt.

Mikä ollut se kova hinta? Veitola kysyy.

– Ehkä ollut monessa asiassa se, että oman työn tuloksia on mitätöity tai vähätelty. Ehkä rinnastettu Paavo Lipposen urotekoihin.

Päivi Lipponen viettää Porvoon-kodissa aikaa muun muassa avantouiden ja tehden käsitöitä.

Seuraavan aamun kahvin ääressä naiset päätyvät puhumaan iästä. Päivi Lipponen on nyt 55-vuotias. Tämä saa Päivin pohtimaan vanhenemista.

– Koet olevasi nuori, mutta elämässä on tapahtunut hirveästi. Lapset syntyi ja kasvoi, ovat nyt aikuisia. Kun miettii omaa äitiä ja isoäitiä tässä iässä, niin he elivät ihan erilaista elämää. Toisella oli huivi päässä ja oli jo tekohampaita.

– Ei ne kävelleet niin kuin minä minihameessa, nahkarotsissa ja saappaissa. Että mitkä on ne meidän esikuvat tästä eteenpäin, että miten ikääntyä elegantisti? Lipponen miettii ja sopii Veitolan kanssa villiintyvänsä 60-vuotiaana täysin.

Lipponen pohtii, että täyttäessään 50 vuotta hän tajusi ajan rajallisuuden.

– Sitä ei kyllä ihminen ymmärrä tuota ikääntymistä, ennen kuin se tulee omalle kohdalle tai lähipiiriin, että mitä se on kun se terveys haurastuu.

Päivi Lipponen muistelee olleensa 28-vuotias, kun hän alkoi olla yhdessä viisikymppisen Paavo Lipposen kanssa. Ikäero oli tuolloin ennen kaikkea positiivinen asia.

– Olin juuri päättänyt mun yliopisto-opinnot ja olin niin kiinnostunut kaikesta. Ajattelin, että maailmassa oli niin paljon mahdollisuuksia oppia uusia asioita. Kun jutteli ihmisen kanssa, joka oli käynyt niissä kaikissa paikoissa, joihin itse halusi mennä, ja lukenut ne kirjat… Ei sitä ikäeroa silloin miettinyt, oli kiehtovaa, että toinen tiesi niin paljon enemmän.

Veitola kysyy, ajatteliko Päivi silloin ollenkaan, millaista elämä on sitten on kun hän on 50 ja Paavo 80?

– En todellakaan osannut! Kaikesta hassuintahan on, että Paavo on mun vanhempiakin vanhempi. Että olihan siinä vähän iskällä nieleskelemistä, Päivi nauraa.

Yökylässä Maria Veitolan tuorein jakso katsottavissa CMorella ja MTV3 Katsomossa. Jakso MTV3:lla torstaina 6.4.

Lue lisää: Päivi Lipponen jätti Paavo Lipposen ”sata kertaa”, kun Paavolla kesti erota edellisestä vaimostaan – ”Aina hän kömpi jostain takaisin”

Lue lisää: Päivi Lipponen kertoo, mitä ajattelee hänen ja puolisonsa Paavo Lipposen 26 vuoden ikäerosta nyt – Päivi elää hyvin itsenäistä elämää