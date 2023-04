Elon Muskin lasten nimet hämmästyttävät jälleen: vaihdettiinko tyttären nimi pelkäksi välimerkiksi?

Miljardöörin ja popparin tyttären nimi kysymysmerkki – kirjaimellisesti.

Sähköauto- ja avaruusharrastaja sekä Twitter-touhuillaan itsensä entiseksi maailman rikkaimmaksi mieheksi järjestänyt Elon Musk, 51, on ennättänyt elämänsä aikana lisääntyä kymmenesti neljän eri naisen kanssa.

Viime vuosina kenties eniten otsikoita on noussut lapsista, jotka hän on hankkinut pop-artisti Grimesin eli Claire Boucherin, 35, kanssa.

Syynä ovat lasten nimet.

Vuonna 2020 syntynyt esikoispoika on nimeltään X Æ A-Xii, tuttavallisemmin X. Joulukuussa 2021 syntynyt tytär tunnetaan puolestaan nimellä Exa Dark Sideræl.

Tai tunnettiin.

Grimes on nimittäin twiitannut viime perjantaina 24. maaliskuuta seuraavaa:

– Hän on nyt Y, tai ”Why?” tai vain ”?” (Tosin hallinto ei hyväksy tätä). Uteliaisuus, ikuinen kysymys... Ja niin edelleen.

Grimes siis vihjaa, että viranomaiset eivät, kummallista kyllä, sallisi kysymysmerkkiä ihmisen nimeksi.

Pariskunnan vaiheiden innokkaimmille seuraajille tämä kuulostaa varmasti tutulta.

Grimes ja Musk ovat vääntäneet samasta asiasta aiemminkin, sillä toukokuussa 2020 uutisoitiin, ettei esikoisenkaan nimi ollut ihan lainmukainen.

Alun perin nimen loppu kirjoitettiin numeroina 12, sitten roomalaisina numeroina eli XII. Pariskunnan mukaan nimen lopuketta muutettiin, koska se ”näyttää paremmalta”.

Hässäkän aikoihin kalifornialainen asianajaja David Glass puhui kuitenkin asiasta maallisemmin – joidenkin mielestä varmasti tylsemmin.

Hän vetosi People-lehdessä Kalifornian lakiin, jonka mukaan nimessä saa käyttää vain 26:ta englanninkielen aakkosta. Ei siis roomalaisia numeroita, symboleja tai muutakaan epämääräistä.

Myöskään nimen lausunnasta ei ole täyttä selvyyttä edes vanhemmilla.

Grimesin mukaan nimi lausutaan kohtuullisen yksinkertaisesti ”xai”. Muskin mukaan nimi sanotaan ”X-Ash-A-Twelve”.

Pariskunnan erikoinen meininki vaatii monenlaista risteävien kulttuuri-, luonnontiede- ja teknologiaviittausten tuntemusta.

Yritetään silti.

Esikoisen nimeä Grimes on itse selittänyt näin:

X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja. Æ tai Ae on Grimesin ”omalla haltijakielellä” kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly. A-12 on lentokone ja SR-17:n edeltäjä, joka on kuulemma Muskin perheen suosikkilentokone.

A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on tässä tapauksessa brittiläisen elektronisen musiikin artistin Burialin kappale Archangel, joka taasen on Grimesin suosikkikappale.

Jälkimmäisen nimen taustoja hän taasen avasi Vanity Fairin haastattelussa näin:

– Exa on viittaus supertietokoneisiin liittyvään termiin exaFLOPS. Dark tarkoittaa tuntematonta. Ihmiset pelkäävät sitä, mutta todellisuudessa kyse on fotonien poissaolosta. Pimeä aine on universumin kaunis mysteeri.

Sideræl (lausutaan muuten ”sai-diir-ii-il”) on jälleen kerran Grimesin omaa ”haltiakieltä”, tai siis ”haltiamaisempi” ilmaisu sanalle ”sidereal”, joka kääntyy suomeksi muotoon tähtiaika.

– Se on universumin oikea aika, syvän avaruuden aika, ei meidän maan aika.

Niin, ja sana on myös viittaus Grimesin suosikkihahmoon Galadrieliin Taru sormusten herrasta -sarjassa.

Näin helppoa se on!

Grimes eli Claire Boucher on tunnettu omalaatuisesta tyylistään.

Nimet On jätetty juurikin Grimesin heiniksi, koska hän on Muskin mukaan ”mahtava nimissä”.

Kaikki eivät ole samaa mieltä.

Grimesin tuorein twiitti tyttärensä mahdollisesta uudesta nimestä on herättänyt runsaasti närää.

– Miten kerrot olevasi teennäinen narsisti kertomatta olevasi teennäinen narsisti, yksi kommentoija sivaltaa.

– Ettekö te voi vain antaa lapselle jonkun normaalin nimen tuollaisen täysin teennäisen sijaan, jonka takia häntä tullaan systemaattisesti kiusaamaan koulussa? toinen kyselee.

– Voi luoja. Antakaa nimi, jonka voi edes lausua, kolmas puhisee.

Poppari ei ole reagoinut ärhäkkään palautteeseen.

Koko keskustelu alkoi, kun hän lisäsi tililleen kuvan itsestään ja pienokaisestaan sekä tekstin ”Y [lohikäärme-emoji] C”, jossa Y on tytär ja C Claire eli hän itse.

– Normaalisti emme laita hänestä kuvia yksityisyyden takia, mutta tässä hän on lähes tunnistamaton, koska hän kanavoi Gokua tai jotain, hän kirjoittaa.

Goku puolestaan on tunnetun japanilaisen sarjakuvan ja piirrossarjan Dragonballin päähenkilö. Grimes tarkoittaa kuvailullaan taaperon punaista haalariasua sekä pystytukkaa, jotka ovat myös kyseisen piirroshahmon tavaramerkit.

Se siitä.

Grimes ja Musk eivät tiettävästi ole enää yhdessä.

Pariskunnan uutisoitiin eronneen syksyllä 2021, joskin tytär syntyi vasta saman vuoden joulukuussa.

Siinä välissä Musk oli ehtinyt jo omalla tahollaan touhuamaan. Hän sai syksyllä 2021 kaksoset silloin 35-vuotiaan työtoverinsa Shivon Zilisin kanssa. Asia paljastui vasta seuraavana kesänä.

Samoihin aikoihin yksi Muskin lapsista, nykyään 19-vuotias Vivian Jenna Wilson oli korjannut sukupuolensa ja ehtinyt julistamaan, ettei halua olla isänsä kanssa missään tekemisissä.