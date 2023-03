Marja Hintikka julkaisi pitkän avautumisen vakavasta huolenaiheesta: ”Tavallisuus on kuollut”

Hintikka nostaa esiin tärkeän kysymyksen nuorten jaksamisesta.

Juontaja Marja Hintikka julkaisi Instagramissa pitkän puheenvuoron, jossa hän kysyy, miksi niin moni uupuu jo hyvin nuorena?

Hintikka kertoo puhuneensa aiheesta paljon viime aikoina. Hän kertoo tavanneensa töiden parissa vanhemman, jonka molemmat lapset olivat uupuneet.

– Molemmat lapset olivat romahtaneet opiskeluaikoina suorituspaineisiin, kasvaviin vaatimuksiin ja aivan liian aikaisin vaadittaviin ”ratkaiseviin” valintoihin, Hintikka kirjoittaa.

Hän viittaa myös Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa kerrotaan, että moni uupuu etenkin lukiossa, ja erityisen huonosti voivat tytöt.

– Kaveripiirissä on huolestuneena seurattu, kuinka jo yläkouluikäisissä näkee uupuneita ja valtavassa onnistumisen paineessa eläviä lapsia. Ihmetystä on herättänyt, miksi lasten pitää jo 13-15-vuotiaana pohtia aikuisuuden ammattiaan ja tehdä ainevalintoja sen mukaan. Moni tuntuu jo alle 15-vuotiaana luulevan, että jos he nyt valitsevat yhdenkin asian väärin, sulkeutuvat ovet tulevaisuudessa tiettyihin ammatteihin ja opiskelupaikkoihin, Hintikka kertoo.

Hän toteaa, että oli itse jo yli 25-vuotias, kun hänelle selvisi monen mutkan kautta, mikä hänestä tulee isona.

Syitä uupumukseen on Hintikan mukaan monia. Hän ihmettelee, miksi lapsen pitäisi tehdä itsenäisiä valintoja liian varhain.

– Turva ja yhteisön tuki hajaantuu liian aikaisin, vaikka moni nuori kaipaisi hyvin selkeää opiskelun struktuuria ja pysyvää luokkayhteisöä.

Hintikka nostaa myös esiin yhteiskunnan suorituskeskeisyyden, jota aikuiset ylläpitävät.

– Aina on onnistuttava ja mentävä eteenpäin. Tähän liittyy myös suomalaiskansallinen häpeäkulttuuri, jossa herkkyys, heikkous ja epäonnistuminen ovat tabuja, joista ei saa puhua.

Myöskään media ei saa armoa Hintikalta:

– Puheenaiheeksi pompahtaa aina vallitseva mediakulttuuri ja erityisesti sosiaalisen median ruokkima kuva siitä, millaista on hyvä elämä. Käsitys ihmisyydestä polarisoituu ja tavallisuus on kuollut: olet joko täydellinen menestyjä tai sitten et ole yhtään mitään. Keskiverto (ja sen riittävyys) on nykymaailmassa vieras käsite.