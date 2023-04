Sita Salminen koki joulukuussa 2020 romahduksen – heräsi vaikeaan tilanteeseen vasta, kun lapsuuden traumat nousivat pintaan

Sosiaalisen median vaikuttaja Sita Salminen avautuu podcastissaan SITA mielenterveysongelmistaan ja syömishäiriöstään, jotka juontavat juurensa lapsuuden kokemuksista.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja tubettaja Sita Salminen kertoo uudessa SITA-podcastinsa ensimmäisessä jaksossa kokemistaan mielenterveysongelmista ja syömishäiriöstä.

Salminen puhuu avoimesti lapsuudessa kokemistaan traumoista. Salminen heräsi ongelmiinsa joulukuussa 2020, kun Rovaniemeltä kotoisin oleva, tällä hetkellä Helsingissä asuva Salminen omien sanojensa mukaan koki eräänlaisen romahduksen.

Hän lukee jaksossa vanhoja päiväkirjamerkintöjään.

– Marraskuussa vanha syömishäiriö on alkanut yllättäen oireilemaan. Olenkin yhtäkkiä lähtöpisteessä, Salminen lukee päiväkirjaansa vuodelta 2020.

Salmisella oli suosittu POKS-podcast yhdessä juontaja Veronica Verhon kanssa.

Salminen toteaa jaksossa, että tuolloin hän tanssi paljon ja laihtui hieman. Vaikka ei olisi halunnut, hän iloitsi laihtumisestaan.

– Jäin kiinni siitä, että nautin pienestä laihtumisesta.

Hän jatkaa, että tuolloin hänet valtasi valtava melankolia, eikä hän jaksanut tehdä töitä. Tuolloin Salminen hakeutui psykoterapiaan ja hän ymmärsi, mistä hänen ongelmansa johtuvat.

Salminen kertoo, että hän eli lapsuutensa kahden vanhemman kanssa, joista toisen hän määrittelee epävakaaksi.

– Hän on ihana vanhempi ja minulla on tarve korostaa sitä, että miten paljon hän on minua rakastanut. Ihminen voi olla niin ihana, rakastava, huolehtiva ja samaan aikaan täysin kykenemätön kannattelemaan itseään omien traumojen aktivoituessa, Salminen kuvailee toista vanhempaansa.

– Meidän dynamiikka on aina ollut sellainen, että minä yritän kannatella epävakaata vanhempaa emotionaalisesti eli tunnetasolla.

Hän jatkaa, kuinka lapsena ihminen kaipaa turvallista tilaa ja sitä, että aikuinen kannattelee lapsen vaikeiden tunteiden yli. Näin ei Salmisen kotona ollut.

– Olen lapsena tulkinnut epävakaan vanhemman romahdukset vaaratilanteiksi, Salminen toteaa.

Sita Salminen on suosittu tubettaja ja sosiaalisen median vaikuttaja.

Salminen toteaa, että vanhempien erotessa perheen ja Salmisen ongelmat tulivat entistä enemmän esille. Salminen kokee silti olleensa hyvin rakastettu lapsi, mutta Salmisen ollessa 4–5-vuotias, vanhempien riidat äityivät rajuiksi.

– Olen ollut sellaisten tappelujen keskellä, missä huudetaan ja itketään, ja olen nähnyt, miten vanhempien hääkuva paiskataan lattialle niin, että lasi hajoaa sirpaleiksi. Olen nähnyt, miten vanhempien riidan keskellä toinen repäisee toiselta kaulaketjun katki.

Salminen jatkaa, että näki kerran, kuinka toinen vanhemmista sujautti takkinsa taskuun veitsen. Tuolloin hän kysyi vanhemmalta, miksi teki niin.

– Epävakaampi vanhempi sanoi, että ei tässä mitään. Kaiken varalle, sillä koskaan ei tiedä, jos tarvitsee työkalua. Olen ollut niin pieni, mutta silti ajatellut mielessäni, että valehtelet. Tiedän, miksi laitoit veitsen taskuun, Salminen muistelee.

Salminen toteaa, etteivät riidat olleet väkivaltaisia, eikä hän itse ollut koskaan vaarassa, mutta tunnelma oli uhkaava ja pelottava.

– Olen kokenut voimakasta turvattomuutta, ja kun lapsi kokee sellaista, mikä ylittää kantokyvyn, ne tilanteet painuvat syvälle mieleen ja kehoon.

Salminen kertoo, että yläasteikäisenä hän alkoi oireilemaan, sairastui syömishäiriöön ja käyttäytyi itsetuhoisesti.

– En saanut ongelmiin apua yläasteikäisenä. Perhe oli kykenemätön tukemaan mua oikeasti vakavissa ongelmissa. Se on jättänyt jäljen. Tunnen katkeruutta siitä, että mua ei oikein osattu auttaa, Salminen pohtii.

Lukioon siirtyessä mielenterveysongelmat helpottivat, mutta muutettuaan Rovaniemeltä opiskelemaan ja omaan kotiin Ouluun, ongelmat palasivat Salmisen elämään jälleen.

Sita Salminen osallistui Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan vuonna 2021.

– En siihen mennessä koskaan käynyt puhumassa ammattilaiselle mistään mun ongelmista, Salminen kertoo jatkaen, että ajatus tuntuu nyt hurjalta, sillä tuossa vaiheessa hän voi todella huonosti ja oli itsetuhoinen.

– Onneksi menin yliopiston kautta YTHS:n psykologille, siellä sai käydä viisi kertaa ilmaiseksi. Menin sillä ajatuksella, että haluan apua tähän itsetuhoisuuteen, Salminen toteaa.

Salminen kertoo tajunneensa vasta parikymppisenä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön psykologilla, että hänen ongelmansa juontuvat lapsuudesta. Ennen terapiaa hän oli ajatellut mielenterveysongelmiensa olleen irrallisia lapsuuden traumoista, ja hän uskoi olevansa vain poikkeuksellinen.

Psykologi suositteli Salmiselle psykoterapiaa, mutta systeemiin mukaan lähteminen tuntui 20-vuotiaasta Salmisesta liian vaikealta. Hän ymmärsi vasta joulukuussa 2020, että tarvitsee sitä.

– Epävakaan vanhemman tilanne ja hänen turvautumisensa minuun vaikutti osittain siihen, että 2020 tuli romahdus. Kaikki lapsuudessa ja teini-iässä koettu kuorma muuttui liian painavaksi kantaa, Salminen kertoo.

– Jälkikäteen olen kiitollinen ja iloinen siitä, että joulukuu 2020 oli mulle niin vaikea, ja se avasi portin menneisyyteen, Salminen toteaa.