Brittikirjailija Agatha Christien romaaneita päivitettiin kokemuslukijoiden avulla.

Yksityisetsivä Hercule Poirotin ja harrastelijasalapoliisi Jane Marplen seikkailujen uusista painoksista on poistettu loukkaavaa kieltä, uutisoivat brittimediat.

Poirot ja Marple ovat tunnettuja henkilöitä kirjailija Agatha Christien (1890–1976) romaaneista. Kirjoista on tehty useita elokuva- ja sarjasovituksia.

The Guardian-lehden mukaan vuosina 1920–1976 kirjoitettujen Hercule Poirot ja neiti Marple -kirjojen uusia painoksia on muokattu. HarperCollins-kustantamo poisti kirjoista loukkaavaa kielenkäyttöä ja kuvailua. Muutosten kerrotaan kohdistuvan etenkin sellaisiin henkilöihin, joita Christien hahmot kohtaavat Britannian ulkopuolella.

The Telegraphin tietojen mukaan kirjoista on poistettu lukuisia kuvauksia ja viittauksia etnisestä alkuperästä.

Kirjojen sanastoa on muutettu, ja esimerkiksi termi ’itämainen’ on poistettu. Myös sana ’alkuperäinen’ on korvattu sanalla ’paikallinen’.

Myös naisvartaloa kuvailevia kohtia on leikattu. Neiti Marple -kirjassa (1964) Lomahotellin murhat kuvattiin naishahmolla olevan ”musta marmorivartalo, josta kuvanveistäjä olisi pitänyt". Kuvaus puuttuu muokatusta versiosta.

Samasta kirjasta on poistettu myös amatöörietsivän pohdiskelu siitä, että hänelle hymyilevällä hotellityöntekijällä on "ihanat valkoiset hampaat".

Agatha Christien tuotantoon kuuluvat sellaiset sala­poliisi­kirjallisuuden klassikot kuin Idän pikajunan arvoitus ja Kuolema Niilillä. Christie kirjoitti elämänsä aikana noin 70 romaania sekä tukun radio- ja teatterikäsikirjoituksia ja novelleja.

Muokkaukset näkyvät uusien painosten digitaalisissa versioissa. Niihin lukeutuvat koko Miss Marple -sarja sekä valikoima Poirot-romaaneja, jotka on tarkoitus julkaista uudelleen tai jotka on julkaistu vuodesta 2020 lähtien.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Christien kirjoja on päivitetty. Hänen vuoden 1939 romaaninsa Eikä yksikään pelastunut julkaistiin aiemmin toisella nimellä, joka sisälsi rasistisen termin.

Christien kirjoihin nyt tehtävistä muutoksista vastaavat niin kutsutut kokemuslukijat (eng. sensitivity reader).

Kokemuslukemisessa tekstejä lukee ennen julkaisua joku, jolla on oma kokemus niiden käsittelemistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi etnisyys, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen tai erilaiset toimintarajoitteet kuten sairaus, vamma tai vammaisuus.

Kokemuslukijoita hyödynnetään tarkasteltaessa sekä uusia julkaisuja että vanhempia teoksia mahdollisesti loukkaavan kielen ja kuvauksen varalta.

Samankaltaisia muokkauksia on tehty aiemmin esimerkiksi 19 lastenkirjaa kirjoittaneen Roald Dahlin ja James Bond -kirjailija Ian Flemingin kirjoihin. Myös niistä on poistettu loukkaavia viittauksia esimerkiksi rotuun ja sukupuoleen.

Myös Aku Ankka -legenda Don Rosa kertoi Disneyn ratkaisusta olla julkaisematta uudelleen Rosan kahta Roope-setä-tarinaa.