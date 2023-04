Susanna Penttilä tienasi mykistävän summan vain kuukaudessa – OnlyFans-suosio johti radikaaliin ratkaisuun

Susanna Penttilä päätti panostaa OnlyFans-uraansa, sillä hän tienaa sitä kautta valtavia summia.

Susanna Penttilä nauttii kameran edessä olemisesta ja on tehnyt siitä myös menestyneen sivubisneksen.

50 vuotta täyttävä Susanna Penttilä päätti tehdä helmikuussa uuden aluevaltauksen ja perusti tilin OnlyFans-sivustolle. Penttilä alkoi myydä sivustolla rohkeita kuviaan, joita hän oli aiemmin julkaissut lähinnä Instagramissa.

Penttilän yllätykseksi hänen OnlyFans-tilinsä lähti välittömästi hurjaan nousukiitoon. Hän kertoo tienanneensa sen kautta ensimmäisen kuukauden aikana noin 40 000 dollaria eli lähes 37 000 euroa. IS on vahvistanut Penttilän tulot.

– Vähän nauratti, että vedän Helenin toimitusjohtajan palkkaa, Penttilä sanoo huvittuneena.

Taloussanomat kertoi aiemmin tänä vuonna, että energiayhtiön toimitusjohtaja tienaa noin 30 000 euroa kuussa.

Penttilä on määritellyt tilinsä kuukausihinnaksi 9,49 euroa. Osan tuloista vie OnlyFans, eikä hän ole vielä nostanut tililtään euroakaan.

– Etsin parhaillaan verojuristia ja aion avata osakeyhtiön. Haluan olla varma, että kaikki menee oikein, eikä tämä vaikuta päätyöhöni vaatekaupassani.

Penttilä on tarkka siitä, ettei hän näytä somepalvelussa liikaa paljasta pintaa.

Penttilä kuvaa itseään OnlyFansiin kotioloissa. Hän julkaisee palvelussa kuvia ja videoita, joissa hän paljastaa rintansa, mutta enempää hän ei suostu näyttämään.

– Minun ei pitänyt näyttää tissejäni siellä, enkä aluksi näyttänytkään. Sitten tajusin, että täältä tulee näin paljon rahaa ja kaksi vuotta sitten Playboy-kuvani olivat vielä ilmaiseksi Googlessa. Olen kuitenkin tarkka siitä, etten tee pornoa, enkä näytä kaikkea.

Nyt Penttilä suunnittelee tekevänsä bisneksestään ammattimaisempaa. Hän aikoo palkata valokuvaajan ja meikkaajan pari kertaa kuussa kunnollisia kuvaussessioita varten. Edessä on myös suuri elämänmuutos, sillä hän muuttaa jopa suurempaan kotiin panostaakseen kuviinsa.

– On pakko ottaa isompi koti, koska tarvitsen työtilan ja studion. Pidän myös nykyisen omistusasuntoni, mutta vuokrasimme poikani kanssa uuden kodin.

– Tämä kaikki vie tietysti paljon rahaa eli en minä tässä rikastu, vaikka tuloja tuleekin hyvin. Haluan tehdä kaiken nyt oikein, kun se on mahdollista.

Penttilän mukaan OnlyFansissa suhtautuminen häntä kohtaan on muuta sosiaalista mediaa huomattavasti mukavampaa. Hän ei saa siellä samanlaisia törkyviestejä kuin Instagramissa.

– Instagramiin saan tosi paljon kikkelikuvia. En avaa niitä, mutta niitä tulee ihan hirveästi. OnlyFansissa, jos avaan kikkelikuvan, lähettäjän pitää maksaa siitä 20 dollaria. Nyt voin pyytää rahaa siitä, kun taas IG:ssä kuka vaan voi laittaa sellaisen.

Penttilän mukaan suurin osa hänen seuraajistaan on 25-30-vuotiaita. Hän kiittelee nuoria miehiä siitä, että he ovat kohteliaita ja huomaavaisia. Penttilä viestittelee monien seuraajiensa kanssa.

– He ovat tosi herttaisia ja osa on tosi yksinäisiäkin. Pyrin olemaan mukava heille.

– Tykkään nuorista, koska he eivät puhu rumia. Jos on vanhempi setä, niin saattaa puhua tosi inhottavia juttuja. Olen tosi tiukkana siitä, että poistan heidät sieltä, jos he puhuvat törkeyksiä.

Kymmenien tuhansien eurojen tulot ovat Penttilälle tervetullut lisä hänen vaateliikkeensä pitkän hiljaisen kauden jälkeen.

Penttilä ei usko, että OnlyFansista tulee hänelle koskaan päätyö. Toistaiseksi se on sivubisnes, jonka tekemisestä hän nauttii ja jonka tuottoja hän voi investoida Férrer-liikkeeseensä ja sen toiminnan kehittämiseen.

– Koen että olisi tyhmää vaan nostaa koko summaa palkkana vaan mieluummin sijoitan rahat yritykseeni.

– Olen varma, että kun menee pari kuukautta, niin suosioni laskee. Olen ollut tosi hämmentynyt tästä kaikesta. Olen hei 50-vuotias! hän sanoo nauraen.

