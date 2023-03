Korona olikin syöpä – Jurassic Park -tähti hakeutui lääkäriin outojen paukamien takia

Sam Neill hakeutui lääkäriin niskassaan olevien outojen paukamien takia. Aluksi hän sai aivan väärän diagnoosin.

Näyttelijätähti Sam Neill, 75, kertoo Did I Ever Tell You This -elämäkerrassaan, että hänellä on todettu angioimmunoblastinen T-solulymfooma. Syöpädiagnoosi tuli Neillin mukaan aivan puskista, sillä aluksi hän sai väärän diagnoosin.

Yahoo Newsin mukaan näyttelijä kertoo kirjassaan huomanneensa maaliskuussa 2023 kaulallaan outoja paukamia. Neill oli tuolloin markkinoimassa Jurassic World: Dominion -elokuvaa.

– Huomasin, että kaulan imusolmukkeet olivat koholla, mutta en ajatellut siitä sen ihmeempiä. Agenttini joutui estämään muutaman valokuvan julkaisun, koska kaulani näytti muhkuraiselta. Alan Grantilla ei ole muhkurainen kaula, Neill kirjoittaa ja viittaa Jurassic Park -elokuvien roolihahmoonsa.

Sam Neill ja Laura Dern kuvattuna Jurassic World: Dominion -elokuvassa (2022). Molemmat tähdet uusivat elokuvassa Jurassic Park -elokuvista tutut roolinsa.

Lopulta näyttelijätähti otti yhteyttä lääkäriinsä, sillä paukamat eivät hävinneet minnekään.

– Lääkäri vakuutti, että kohonneet imusolmukkeet johtuvat koronasta, jonka olin sairastanut tietämättäni, ja että paukamat kyllä katoaisivat.

Näin ei kuitenkaan käynyt ja Neill sanoo kirjassaan palanneensa lääkärin vastaanotolle viikkoa myöhemmin. Nyt imusolmukkeet olivat vielä enemmän koholla.

– Nyt minut lähetettiin tutkimuksiin, näyttelijä sanoo.

Tutkimuksissa selvisi, että hän sairastaa syöpää. Neill sanoo olleensa ihmeissään.

– Minua parannettiin jostakin, jota sain tietää sairastavani vain paria päivää aikaisemmin. Jep, yhtäkkiä asiat muuttuivat. Tämä oli vakava juttu.

Syöpää hoidettiin kemoterapialla ja näyttelijä sanoo, että hän joutunee käymään kuukausittain hoidossa koko loppuelämänsä ajan.

– Olen nyt elossa ja tarkoituksenani on pysyä elossa, Neill kirjoittaa.

Hän kirjoittaa elämäkerrassaan veljensä naljailleen hyväntahtoisesti sille, että hän menetti syöpähoitojen seurauksena hiuksensa.

– Soitimme videopuhelua ja veljeni sanoi, että tummaihoiset miehet näyttävät coolilta kaljuina, mutta valkoiset miehet näyttävät jättimäiseltä peukalolta. En ole poikkeus. Näytän kananmunalta, joka on kiehunut liian pitkään ja joka on kuorittu huolimattomasti, Neill vertaa.

Näyttelijä kertoo kirjassaan, että hiusten menetystä suurempi järkytys oli se, että hän joutui ajamaan partakarvansa. Hän laskeskelee, että hänellä on ollut parta melkein 15 vuoden ajan.

– Kolme tai neljä vetoa parranajokoneella ja olin vanhentunut 20 vuotta.

Neill sanoo tehneensä ääninäyttelijän töitä kemoterapian aikana, mutta huomasi pian, että rankat hoidot vaikuttivat hänen ääneensäkin.

– Se oli henkinen isku. En ole koskaan jättänyt töitä kesken, en ikinä.