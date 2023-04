Main ContentPlaceholder

Viihde

Susanna Penttilä nousi julkisuuteen, kun hänet kuvattiin alasti Eiffel-tornin edessä – kertoo nyt harvinaisella tavalla arjestaan

50 vuotta täyttävä Susanna Penttilä on pitkän linjan yrittäjä, joka singahti julkisuuteen Playboy-kuvillaan. Yksityiselämästään hän on aina ollut vaitonainen, vaikka arjen keskipiste on hänen 13-vuotias poikansa.

Susanna Penttilä on onnellinen sinkkuna, sillä elämä kahdestaan Dominic-pojan kanssa on juuri sellaista kuin hän haluaa.