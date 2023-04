Niina Backman oli niin väsynyt, ettei muista tietystä ajasta juuri mitään – lapsen surulliset sanat pysäyttivät

Niina Backman palasi tänä keväänä televisioon. Meni pitkän aikaa, ennen kuin hän koki olevansa siihen valmis.

Juontaja Niina Backmania on kuultu viimeiset kymmenen vuotta radioaalloilla. Tämä kevät on ollut hänelle tietynlainen ympyrän sulkeutuminen, kun hän palasi myös vuosikymmenen jälkeen televisiokasvoksi yhdeksi MTV:n Huomenta Suomen juontajista.

Sen lisäksi hän täyttää kesällä 40 vuotta.

Uudesta ikänumerosta puhuttaessa Niinan silmiin syttyy loiste ja leveä hymy valtaa kasvot.

– Olen jo monta vuotta odottanut, että voi kunpa olisin jo nelkyt, hän naurahtaa.

Niina Backman täyttää kesäkuussa 40 vuotta.

Kuuluisasta neljänkympin kriisistä ei näy vilaustakaan. Niina kuvailee olevansa vain onnellisempi, mitä enemmän ikää tulee. Ainoana miinuksena vartalo ei suostu pysymään yhtä nuorekkaana kuin mieli – siitä muistuttavat erilaiset jumit ja heikompi palautuminen fyysisistä rasituksista.

Reilu kymmenen vuotta itseään vanhemman Lorenz ”Lore” Backmanin kanssa naimisissa oleva Niina kertoo naureskelleensa aikoinaan, kun Lore valitteli samoja asioita.

– Olen joskus naureskellut, että olet tuollainen dinosaurus. Hän on todennut, että odota vaan. Nyt olen tavallaan siinä pisteessä, mille olen joskus silloin kymmenen vuotta sitten naureskellut hänelle.

Niina ja Lore ovat olleet jo pitkään naimisissa.

Kehon ikääntymisestä huolimatta Niina ei haluaisi olla enää nuorempi.

– Silloin nuorempana alle kolmekymppisenä elämä oli jotenkin niin kamalan tahmeaa ja epävarmaa opettelua koko ajan. Mitä enemmän ikää tulee, sitä varmemmin koko ajan seison omilla jaloilla ja tiedän kuka olen, mitä haluan ja mitkä ovat rajani.

Edellisistä järjestetyistä syntymäpäiväjuhlista on ehtinyt kulua jo kymmenen vuotta, niiden vietto loppui kolmeenkymmeneen.

Silloin Niina koki elämänsä isoimman ikäkriisin.

Syntymäpäiväjuhlat Niina järjesti silloin yhdessä itseään kymmenen vuotta vanhemman ystävän kanssa.

– Muistan kuinka heräsin juhlien aamuna ja mietin, ettei kiinnosta pätkääkään. En halua, en halua viettää syntymäpäiviäni, hän muistelee ajatelleensa.

Niina Backman ei yleensä viihdy juhlien keskipisteenä. Hän kertoo olevansa enemmän tarkkailija.

Illan aikana Niina tunsi olonsa oudoksi, ikään kuin vieraaksi omissa juhlissaan. Aiemmin hän oli lähinnä naureskellut kuullessaan ikäkriisistä, kunnes olotila muuttui muutamaa kuukautta ennen omia syntymäpäiviä.

– Tuntui, että minulta lähti yhtäkkiä pohja ihan kaikelta. Tuli ihan totaalinen synkkyys ja mustuus, hän kuvailee.

Silloin tuntui kuin elämä olisi eletty jo. Hän oli siihen mennessä tehnyt jo pari uraa, mennyt naimisiin ja tullut äidiksi. Mitä enää olisi jäljellä?

– Nyt jälkikäteen ajateltuna tuo on naurettava ajatus ja sille voi jopa nauraa, että olipa ongelma. Silloin se tuntui ihan oikealta ja sitä on hirveän vaikea kenellekään ulkopuoliselle selittää, kun on niin vahva tunne, että tässä tämä nyt oli.

Nyt Niina ymmärtää kokeneensa silloin tarvetta muutokselle. Sattumalta elämä tarjoili sen hänelle radiotyön muodossa, kun Niina aloitti tekemään Voice-kanavalle aamuradiota yhdessä Anssi Honkasen kanssa.

Aamuradio tuntui ensin aamuihmiselle luontevalta valinnalta, mutta todellisuus oli kaikkea muuta.

– Se ei vain yksinkertaisesti sopinut minulle. Kysymys ei ollut pelkästään siitä aikataulusta, vaan siitä, että se ei toiminut yhtään. Siinä ei toiminut se meidän ryhmädynamiikka tiimin kesken eikä mikään siinä aamuohjelmassa.

Esikoisen sanat saivat aikaan muutoksen Niina Backmanin elämässä.

– Jos RadioGaalassa olisi kategoria vuoden ahdistuneimmasta ohjelmasta, niin olisimme voittaneet sen mennen tullen yleisöäänestyksellä.

Seuraavan puolentoista vuoden ajan Niina meni iltaisin klo 19 nukkumaan ja heräsi ennen aamuneljää. Se päivärytmi oli haastava perheelle, jossa oli silloin vielä pieniä lapsia.

– Minulla ei ole siitä ajasta hirveästi muistikuvia, se oli sellaista mössöä.

Lopulta esikoisen sanat pysäyttivät.

– Tiedätkö äiti, minusta tuntuu että olet siinä, mutta et ole siinä. Se on lapsen suusta aika suoraan sanottu, että äiti olet niin väsynyt, että minulla ei ole yhteyttä sinuun.

Sanojen myötä Niina ymmärsi, ettei hän elänyt arvojensa mukaista elämää. Lapset ja perhe olivat hänelle kaikki kaikessa, joten miksi hän ajoi itsensä työllä niin väsyneeksi?

– Sanon aina, etten ole luovuttajatyyppi. En ole myöskään ihminen, joka pyytää apua. Olen aina lapsesta asti ollut se, joka selviää itse. Sitä ei pystynyt silloin myöntämään ääneen olevansa niin väsynyt, ettei vain voinut hyvin ja sille asialle pitää tehdä jotain. Jonkun täytyi tulla ulkopuolelta ravistelemaan.

Siitä pyörä lähti pyörimään, jonka seurauksena Niina alkoi juontaa iltapäivälähetystä. Aiemmin takkuillut yhteistyö juontopari Honkasen kanssa alkoi myös välien selvittelyn jälkeen sujumaan, kun kanavaksi vaihtui Radio Nova.

– Olemme Anssin kanssa purkaneet sen läpi, ehkä meidän täytyi mennä syvän päädyn kautta ja epäonnistua, jotta pystyimme onnistumaan myöhemmin. Luulen sen olleen tietyllä lailla jopa hyvä juttu, se kasvatti ja opetti.

Niina on käynyt jo pitkään terapiassa ja hän on puhunut siitä avoimesti julkisuudessa.

Radio on ollut Niinalle rakas työ jo vuosien ajan, eikä hän ole niiden vuosien aikana kaivannut televisioon. Nyt vasta tuntui, että hän olisi siihen jälleen valmis – vaikka edelleen mieleen tuli ensin miljoona syytä, miksi hän ei olisi halunnut lähteä viikonloppuisin juontamaan suosittua ajankohtaisohjelmaa.

Taustalla oli omat pelot ja epävarmuudet. Osaisiko hän enää? Muun muassa Huuma- ja Idols Suomi -ohjelmia juontanut Niina myös koki aiemmin vain suoriutuvansa ohjelmien läpi.

– Se oli ihmeellistä epävarmuutta siitä, että pitäisi olla jonkinlainen tai sulautua ikään kuin johonkin muottiin.

– Se on käsittämätöntä, tein kuitenkin niin pitkään ja en koskaan tuntenut tätä, mitä nyt tunnen. Miten paljon vapautuneempi sitä olisi ollut ja miten paljon helpommalla päässyt, jos ei olisi ollut niin hirveän ankara itselleen.

Huomenta Suomea tehdään vaihtuvien parien kanssa. Se tarkoittaa sitä, että Niina ja Lore tekevät pitkästä aikaa myös yhdessä tv-ohjelmaa.

– Kyllä me muutaman kerran yhteen otettiin (ennen ohjelmaa) ja jouduimme pohtimaan, ettemme voi tehdä tätä tällä tavalla. Meidän täytyy hypätä pois omasta arkiroolistamme silloin kun tehdään ohjelmaa.

Se tarkoittaa sitä, ettei työasioissa puhuta tai ratkota muita arjen asioita.

– Toisen ikään kuin pienten epäkohtien tai väärän äänensävyn ei vaan saa antaa tulla väliin. Jos edellisenä päivänä on tapahtunut jotain, niin sitä ei selvitetä silloin, kun täytyy tehdä duunia.

Jaakko Saariluoma, Niina Backman (silloin Herala) ja Lorenz Backman tähdittivät Huuma-ohjelmaa pikku-Jaskan ja pikku-Loren kanssa.

Niina ja Lore tapasivat aikoinaan juurikin tv-työn merkeissä, kun he molemmat olivat mukana Huuma-ohjelmassa.

– Siinäkin mielessä Huuma on rakas ja tärkeä ohjelma, siitä alkoi tv-ura ja siitä tuli myös mies ja asuntolaina, Niina naurahtaa.

Vielä melkein 20 vuoden yhdessä elämisen jälkeen Niinan mukaan he valitsevat edelleen päivittäin toisensa.

– Valitsemme kehittyä yksin, mutta yhdessä.

Niinan perheeseen kuuluu kolme lasta. Lapsista vanhimman Niina sai ex-kumppaninsa Wallu Valpion kanssa. Perhettään Niina kuvailee hirveän tärkeäksi.

– Lapset sanoisivat, että meidän perhe on ihan hullu. Sitä ne aina sanovat, että mitäköhän ulkopuoliset sanovat, Niina nauraa.

Äiti Niinasta tuli jo parikymppisenä. Hän toteaa olleensa silloin hyvin nuori.

– Se oli oma aikansa ja todella kovaa kamppailua kaiken kanssa. Jos miettii, esikoiseni on nyt sen ikäinen kuin minä olin häntä odottaessani. Se on aika hurjaa, hän pohtii.

Nuorena sitä kuitenkin usein ajattelee vain pärjäävänsä, tuli mitä tuli.

– Vaikka oikeasti sisällä huutaa täysin hädissään oleva pieni Niina, että en osaa tätä, auttakaa. Mutta sitten sitä ei uskalla näyttää ulospäin.

Omille lapsilleen Niina on halunnut opettaa, että kaikesta voi puhua.

– Olen ymmärtänyt, että olen jopa ärsyttävä kun tulen useampaan kertaan kyselemään, jos näen ettei kaikki ole ok. Olen itse opetellut sen, että puhuminen auttaa ja puhuessa ihmeellinen painolasti lähtee harteilta pois.

Backman on äitinä huolehtiva, minkä vuoksi hän on välillä saanut kuulla olevansa jopa ärsyttävä.

Välillä kolmen lapsen suusta vastauksena tulee käsky jättää rauhaan. Silloinkin äitinä hän haluaa aina tehdä selväksi kuuntelevansa sitten, kun lapsi on valmis puhumaan asiasta.

– Kyllä sitten aina kun he ovat valmiita, he tulevat. Mielestäni on hyvä, että pystyy puhumaan myös ikävistä asioita. Ne kuuluvat elämään, ei tämä ole värikästä loistoa koko ajan.

Niina ei vielä tiedä, miten aikoo kesäkuussa koittavia syntymäpäiviään juhlistaa. Ehkä hän viimein olisi valmis myös isompiin juhliin. Lorekin on vihjaillut mahdollisesti järjestävänsä jotain.

– Juhlien keskipisteenä olemisen koen jotenkin raskaaksi. Mutta ehkä uusi minä on nyt valmis siihen.

Tai sitten isojen juhlien sijaan Backmanit lähtevät kajakeilla telttailemaan, kuten kerran aiemminkin Niinan syntymäpäivänä, kun Lore järjesti retken yllätyksenä.

– Se oli ihanaa, pidän tuon tyyppisestä. Ei mitään erikoista siis, yhteinen aika oli se synttärilahja.

