Minne katosi Johnny Depp? Julkisuudesta kadonnut tähti ilmestyi yllättäen tuhansien kilometrien päähän Hollywoodista

Näyttelijä viihtyy nykyään Englannin maaseudulla.

Jos olet viime aikoina miettinyt, että mitähän Johnny Deppille kuuluu, niin tässä sinulle vastaus.

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä näyttelijä viettää hiljaiseloa – Page Sixin lukujen mukaan – noin kahdeksan ja puolen tuhannen kilometrin päässä Hollywoodista.

Britannian maaseudulla.

Mies kertoo Somerset Life -lehden tuoreessa haastattelussa viihtyvänsä mainiosti lounais-Englannin rauhassa.

– Tykkään paljon paikoista, joissa on luonnetta. Minulla on taloja siellä sun täällä, mutta kaikilla niistä on jokin merkitys, hän kertoo lehdelle.

Muun muassa tämän takia itseään ujoksi luonnehtiva tähti sanoo viihtyvänsä juuri Britanniassa ja Somersetissa.

– Brittiläiset ovat siistiä sakkia. He pitävät sinua kuin naapurinaan, eivätkä esitä mitään.

– Voin mennä kauppoihin ilman että ihmiset ilmestyvät parveilemaan selfieiden toivossa. Ei minua haittaa, jos joku haluaa nimmarin ja vähän jutella, mutta toisaalta haluan myös viettää yksityistä aikaa perheeni kanssa.

Evening Standard -lehden mukaan Deppillä on Somersetissa 13 miljoonan punnan arvoinen kartano, jonka hän osti vuonna 2014.

Piilopirtistä löytyy 12 huonetta ja 8 kylpyhuonetta. Puutarhaa ja muita tiluksia löytyy rapiat 340 hehtaaria.

Mies bongattiin aiemmin maaliskuussa pohjois-Englannin Lincolnshiressa sijaitsevasta antiikkiliikkeestä.

Sinne hän Fox Businessin mukaan sentään hurautti hulppeasti helikopterilla.

Kyseessä oli yllätysvierailu, josta ei ollut kerrottu edes kaupan henkilökunnalle. Liikkeen omistajan mukaan Depp osti ”monia erikoisia esineitä” sekä huonekaluja Lontoon-kotiinsa.

Viime kesänä Suomessa kitaristilegenda Jeff Beckin (1944–2023) kanssa piipahtanut Depp investoi visiitillään myös kitaroihin, liikkeen omistaja kertoo.

Viime kesänä Suomessa esiintynyt Johnny Depp tapasi Tampereella fanejaan.

Johnny Deppin pari viime vuotta ovat olleet värikkäitä johtuen pitkästä oikeusprosessista ex-vaimoaan Amber Heardia kohtaan.

Depp selvisi draamasta voitokkaana ja kuittasi taistelusta mukavat 10 miljoonaa dollaria. Sen vastineeksi hän tosin joutui maksamaan Heardille kaksi miljoonaa.

Loppunsa ruljanssi sai viimein joulukuussa. Silloin uutisoitiin, että uutta oikeudenkäyntiä vaatinut Heard sovitteli asian maksamalla Deppille vielä yhden miljoonan dollarin summan.

Ex-pari syytti toisiaan kunnianloukkauksesta, herjauksesta ja parisuhdeväkivallasta. Depp, 58, oli vaatinut entiseltä vaimoltaan 50 miljoonan dollarin korvauksia. Heardin, 36, korvausvaade vastakanteessa oli 100 miljoonaa dollaria.

Kummankin esittämät korvausvaatimukset perustuivat oleellisesti sille, että he katsoivat näyttelijänuransa kärsineen vakavasti kiistansa tuoman kielteisen julkisuuden myötä.