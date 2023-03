Tiesitkö tämän kaiken hittisarja Successionista? Totuus ällistyttävästä dialogista

Yhä vain lisää perhejuonittelua, selkäänpuukotusta ja rahan valtaa! Successionin kolmas kausi loppui patriarkka Royn kylmään temppuun: lasten alta vedettiin matto isojen kauppa-aikeiden myötä. Nyt alkavalla sarjan viimeisellä kaudella on luvassa uudet kieroilut. Tässä 15 yllättävää faktaa, joita et ehkä suosikkisarjasta tiedä.

HBO:n hittisarja Successionin kolmannella kaudella jäätiin tilanteeseen, jossa Kendall (Jeremy Strong) on toipumassa altaaseen ”putoamisesta” ja siitä, että hän tunnusti sisaruksilleen aiheuttaneensa vahinkokuoleman.

Roman (Kieran Culkin) yrittää lohduttaa veljeään kysymällä: ”Kukapa ei olisi tappanut nuorta Porschella?”

Siobhan-sisko (Sarah Snook) järkyttyy isän petoksesta, eikä tiedä oman miehensä tekosista.

Kerrankin jälkipolvi puhaltaa yhteen hiileen ja nousee isää Logan Royta (Brian Cox) vastaan.

Italiassa on juhlittu äidin häitä, kunnes selviää, että äiti se vasta selkäänpuukottaja onkin.

Lisäksi kolmas veli Connor (Alan Ruck) tulistuu, koska kaikki pitävät häntä näkymättömänä.

Teknovelho Lukas Matssonin (Alexander Skarsgård) ostoaikeet ravisuttavat niin firmaa kuin perhettäkin, joka on natissut liitoksissaan kaikki kolme kautta.

Kurkistimme kulisseihin. Kerromme nyt seikkoja, joita et vielä moninkertaisesti palkitusta suosikkisarjasta tiedä:

1. Sarjaa ovat inspiroineet oikeat rikkaat perheet. Successionin luoja Jesse Armstrong on kertonut saaneensa kimmoketta perhedynastian käsikirjoittamiseen valta-asemissa olevilta suvuilta, kuten Redstonen, Murdochin ja Hearstin mediamoguliperheiltä.

2. Satiirisen koomisessa sarjassa ratkinaurattavia one-linereita riittää. Jesse Armstrong ja tuottaja Frank Rich ovat tehneet paljon suosikkikomediaa, kuten Peep Show -sitcomin sekä HBO:n Veep-sarjan.

3. Iso osa dialogista on improvisoitua. Kun sarjan sukua kokoontuu illallispöytään, näyttelijöitä kehotetaan toimimaan käsikirjoituksen mukaan mutta lisäämään omaa twistiä. Leijonanosa yllätyskomiikasta syntyy tätä kautta.

Myös esimerkiksi Kendallin raju henkinen romahdus pilottijaksossa oli improvisoitu. Jeremy Strong kertoi toimineensa intuitionsa varassa kylpyhuonekohtauksessa, jonka ensimmäinen otto päätyi sarjaan.

4. Sarjan alussa Logan Roy on kuolemaisillaan. Alun perin hänen pitikin kuolla, mutta kun Brian Coxin kanssa asiasta keskusteltiin, tuli tekijätiimi tulokseen, että herkullisempaa tavaraa olisi tulossa, mikäli perheenpää palautettaisiin elävien kirjoihin määräilemään.

Brian Coxin näyttelemä perheen pää Logan Roy oli kuolla ensimmäisellä kaudella, mutta palasi voimiinsa ja johtaa media-imperiumia kovalla kädellä.

5. Australialainen Sarah Snook otti koekuvaukset löysin rantein, sillä hän ei uskonut saavansa Siobhanin roolia. Hän lähti kokeilemaan onneaan, jotta saisi ilmaisen matkan Los Angelesiin ja näkisi kavereita viikonlopun ajan. Toisin kävi.

6. Matthew Macfadyen, joka näyttelee Siobhanin omalaatuista miestä Tomia, on nimennyt oman lempirepliikkinsä. Se on: “Buckle up, fucklehead!”

7. Vanhimman veljen Connorin näyttelijä Alan Ruck on vain kymmenen vuotta nuorempi kuin hänen isäänsä näyttelevä Cox. Sarjassa Connor on 53-vuotias, noin kymmenen vuotta nuorempi kuin Ruck oikeasti, kun taas Brian Coxin hahmo Logan on 83, yli kymmenen vuotta vanhempi kuin Cox oikeasti

Connor Logania näyttelevä Alan Ruck, 66, vain kymmenen vuotta nuorempi kuin isää esittävä Brian Cox, 76.

8. Firman pääkallopaikkana on New York ja One World Trade Center. Suurin osa tiloista, kuten myös Logan Royn kodin marmoriaula, on rakennettu studioon, mutta osa kohtauksista ja maisemanäkymät on kuvattu itse tornissa.

Lisäksi kuvauspaikkoina ovat toimineet englantilainen Eastnorin linna Herefordshiressa, Skotlannin Dundee, Virginian Richmond ja Italian Toscana. Neljännellä kaudella sarjaa on kuvattu Norjassa ja Kaliforniassa.

9. Lavastaja George DeTitta Jr. on kertonut kolunneensa antiikkiliikkeet läpi löytääkseen raharikkaaseen kotiin kyllin arvokasta ja autenttisen oloista sisustusta.

10. Kieran Culkin, jonka veli on Yksin kotona -tähti Macauley Culkin, pyydettiin aluksi Greg-serkun rooliin. Käsikirjoituksen luettuaan Culkin koki ehdottomasti olevansa kyyninen ja hömelö Roman. ”Hahmo klikkasi heti, enkä tiedä miksi. En haluakaan tietää, ottaen huomioon tyypin luonteen”, on Culkin nauranut The Hollywood Reporterille. Culkin on itsekin mukana Yksin kotona -elokuvassa.

11. Greg-serkun näyttelijä Nicholas Braun on kahden metrin pituinen. Hän on niin pitkä, ettei uskonut saavansa roolia. Gregin rooliin kuitenkin sopi hyvin tuoda pituuden kautta lisää energiaa. Greg on vastuussa eräästä sarjan eeppisimmästä kohtauksesta, jossa huvipuistomaskotti lasten edessä oksentaa silmäaukoistaan.

Nicholas Braun (vas.) ei uskonut saavansa Greg-serkun roolia pituutensa vuoksi. Matthew Macfadyen esittää Siobhanin miestä Tomia.

12. Itse Bill Clinton esitti ideoita Nicholas Braunille. Kun he tapasivat sattumalta juhlissa, entinen presidentti osoittautui suureksi faniksi ja heitteli ilmaan omia repliikkiehdotuksiaan.

13. Jeremy Strong on kertonut samastuvansa näyttelemäänsä Kendalliin. Hänkin on kokenut olleensa aina ulkopuolinen ja joutuneensa tekemään töitä päästäkseen lapsena yksityiskouluun ja sen myötä kunnianhimoiselle uralle.

14. Alan Ruckin hahmo Connor ilmaantuu kuvaan kolmannella kaudella käsi paketissa. Lapsista vanhin kertoo loukkaantuneensa farmillaan, mutta todellisuudessa näyttelijä reväytti olkapäänsä New Jerseyn kotinsa pihalla lunta lapioidessaan.

15. Lähes 50 vuoden uran tehnyt Brian Cox on kertonut, että vasta Logan Royn rooli sai ihmisten päät kaduilla kääntymään. Viimein hänet tunnistetaan!

Succession, 4. kausi, maanantaista 27.3. alkaen HBO Max.