Sami Yaffalla on kolme kotia – rokkari paljastaa, miten tähän on varaa

Sami Yaffa asui 35 vuotta ulkomailla ja palasi Suomeen vuonna 2016.

BASISTI Sami Yaffa tuomaroi keväällä Nelosella alkavaa Tähdet, tähdet -ohjelmaa yhdessä Lilli Paasikiven ja Juuso Mäkilähteen kanssa.

– Tuolla oli positiiviset ja makeat vibat, Yaffa kuvailee.

Kilpailijoista Lauri Mikkola yllätti Yaffan laulutaidollaan ja Mikael Forsby heittäytymisellä.

– Portion Boysin jannu oli aivan tajuton! Luulen, että katsojat tulevat diggaamaan, koska ohjelmassa nähdään mielettömiä suorituksia, mutta samalla on aivan helvetin hauskaa.

Kysymyksiin vastatessaan haastattelun alussa Yaffa pahoittelee toimittajalle ulosantiaan.

– Mulla on tänään huono suomi -päivä, basisti nauraa.

– Niitä tulee välillä, koska asuin 35 vuotta muualla. Välillä herään aamulla, että nyt ei taas lähde yhtään, hän kertoo.

Tähdet, tähdet -tuomareina nähdään Sami Yaffan lisäksi oopperalaulaja Lilli Paasikivi ja Aamulypsystäkin tuttu Juuso Mäkilähde.

Rokkari palasi maailmalta Suomeen vuonna 2016, jolloin hän muutti avoliittoon valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa. Yaffa keikkailee edelleen ulkomailla, mutta rauhoittuu yhä useammin maaseudun rauhassa vapaa-ajallaan.

– Ostettiin Meerin kanssa mökki Karjalohjalta. Aina kun on vapaata, menemme sinne.

– Se on ihana paikka, ihan unelma. Terassilta on kolme metriä järveen, Yaffa kertoo.

Mökiltä löytyy myös työhuone, jossa Yaffa tekee musiikkia, mutta pääasiassa mökillä oleminen on pyhitetty levolle.

– Sinne mennään vaan grillaamaan ja tekemään ei mitään. Lukemaan kirjoja.

Taiteilijapariskunnalta löytyy asunnot myös Helsingistä ja Espanjasta Mallorcalta.

– Ne on kaikki tosi halpoja! Ei me varmaankaan yli varojemme kuitenkaan eletä. Mutta meillä on kolme nastaa mestaa.

– Espanjan paikka on ihan mieletön, mutta vaatimaton. Ei se mikään kauhea talo ole.

Yaffa, 59, ja Koutaniemi, 35, ovat seurustelleet vuodesta 2016. Tämä kuva on vuodelta 2018.

Yaffa muutti Mallorcalle New Yorkista vuonna 2014 – siis kaksi vuotta ennen Koutaniemen tapaamista.

– Halusin pois Jenkeistä ja hiljaisempaa menoa. Siellä on ihan hyvä olla. Valoa! Sen takia sinne täytyy mennä näinä pimeinä kuukausina kerran kuussa. Emme ole pystyneet olemaan siellä pidempiä aikoja, koska duunit ovat täällä.

Tällä hetkellä Yaffa keikkailee Michael Monroen kanssa. He palasivat Briteistä Suomeen ja keikkailevat nyt 3-4 kertaa viikossa.

– Lähden nyt tästä suoraan Mikkeliin. Kohta alkavat myös omat keikat ja sitten kesän festarit.

Brittiyleisöä Yaffa kehuu yhdeksi parhaista.

– Tykkään siitä jengistä, musiikista ja kulttuurista, mutta muutenhan se on ihan ruvella se paikka. Missään ei toimi lämmitys, ja jotenkin se on vähän ankeeta. Se on tullut vielä ankeammaksi tuon Brexitin kautta.

Yaffa ja Michael Monroe keikkailevat yhdessä nykyäänkin ahkerasti.

Myös takahuoneet Britanniassa ovat selkeästi huonompia kuin Suomessa. Hän mainitsee esimerkiksi Lontoon Shepherd’s Bush Empiren, vanhan teatterin, joka vetää yleisöä noin 3 000 henkeä. Yaffan mukaan bäkkärinä toimi muutaman neliön suuruinen koppi, jossa oli kaksi tuolia.

– Ihmettelimme, tässäkö me istutaan sylikkäin seuraavat neljä tuntia? He sitten lupasivat tuoda lisää tuoleja. Siinä sitten istuttiin ympyrässä tunteja, tuijotettiin toisiamme ja puhuttiin paskaa. Oli siinä jotain sipsejä ja kaljaa tarjolla, Yaffa nauraa.

– Britit on erityinen paikka. Siellä on hemmetin nastaa, koska yleisö ja jengi on niin nastaa. Sydämessäni on erityinen paikka briteille.

Nelonen, Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.