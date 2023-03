Jaakko Parkkali kertoo tv:ssä saaneensa yllättävän puhelinsoiton – pian hän oli Justin Bieberin kanssa suihkussa

Tubetähti Jaakko Parkkali paljasti Kuutamolla-ohjelmassa päässeensä samaan pukukoppiin ja suihkuun Justin Bieberin kanssa.

Tubettaja Jaakko Parkkali, 27, kertoi lauantai-iltana Kuutamolla-ohjelmassa yllättävästä kohtaamisesta maailmankuulun poptähden Justin Bieberin kanssa.

Kuutamolla-ohjelman ideana on, että julkisuudesta tutut henkilöt kertovat kolme tarinaa, joista kaksi on totta ja yksi valhetta. Jaksossa Parkkalin tarinoiden todenperäisyyttä olivat arvuuttelemassa näyttelijät Timo Lavikainen ja Linda Wiklund. Parkkalin tarinoista todeksi paljastui lopulta muiden hämmästykseksi se, että Justin Bieber on kuin onkin riisuutunut alasti hänen vieressään.

Tarina sijoittuu vuoteen 2016, jolloin Bieber oli keikalla Helsingissä tuolloin vielä voimissaan olleella Hartwall-areenalla. Innokkaana kiekkofanina hän halusi pelata lätkää ennen illan keikkaa.

Jokerien edustaja lähti hoitamaan joukkuetta kasaan ja pirautti Parkkalille.

– Jokereilta soitettiin mulle, että haluatko lounaan jälkeen tulla pelaamaan lätkää Bieberin kanssa, että me tarvitaan pelaajia, Parkkali kertoo.

Jaakko Parkkalin tarinoiden todenperäisyyttä arvuuttelivat Linda Wiklund ja Timo Lavikainen. Ohjelmaa juontaa Janne Kataja.

Parkkali suostui yllättävään ehdotukseen heti. Hän kertoo menneensä lätkäkamojen kanssa hallin pukukoppiin, jossa Bieber jo odottelikin jo lätkävarusteet yllään.

Kaksikko vaihtoi muutaman sanan ennen jäälle menoa.

– Hello my name is Jaakko, nice to meet you. Hello my name is Justin, how are you? You like hockey? Of course I like hockey, Parkkali muistelee keskustelua.

Peli sujui hyvin. Parkkali kertoo vieneensä kiekon Bieberiltä, jonka kypärän alta kuului tilanteen seurauksena kiroilua.

– Oli aika hieno fiilis, Bieber oli kuitenkin maailmanluokan tähti, Parkkali muistelee peliä.

Pelin päätteeksi joukkueet menivät takaisin koppiin. Parkkali istui pukuhuoneessa aivan Bieberin vieressä.

Maailmantähtiä tai ei, pukuhuoneessa jokaista koskevat samat säännöt.

– Kaikki kamat pois ja suihkuun, Parkkali nauraa.

– Noin lähelle pääsi kuitenkin maailmantähteä. Kaikki me ollaan ihmisiä, kaikkien pitää ne lätkäkamat ottaa pois, mennä suihkuun ja vaihtaa vaatteet, Parkkali muistuttaa.

– Aika makee tarina. Harva on ollut aataminasussa pukuhuoneessa Justin Bieberin kanssa, juontaja Janne Kataja ylistää.

Justin Bieber esiintymässä Hartwall-areenalla 2016.

Bieberin esiintyminen Suomessa vuonna 2016 nousi otsikoihin, sillä keikan aikana nähtiin monenlaisia tempauksia. Bieber oli tuolloin 22-vuotias.

Lue lisää: Justin Bieberin esiintyminen Hartwall Arenalla hämmentää: Pomppi trampoliinilla – laulu jatkui täydellisenä koko ajan

Bieber on esiintynyt Suomessa usein. Viimeksi hänet nähtiin Kaisaniemessä viime kesänä.

Lue lisää: Justin Bieberin keikan VIP-alue oli monen mielestä melkoinen farssi – pettyneet fanit haluavat rahoilleen korvauksia

Kuutamolla-ohjelma MTV-kanavalla lauantaisin kello 21.