Porsche-moguli eroaa sairaasta vaimostaan – uuden naisystävän menneisyys on suoraan kuin satukirjasta

Autodynastian upporikas päämies viihtyy aatelisprinsessan seurassa.

Automoguli Wolfgang Porschen, 79, yksityiselämä on noussut Keski-Euroopassa otsikoihin, kun hän on saksalaislehti Bildin mukaan hakenut avioeroa vaimostaan Claudia Porschesta, 74. Eron taustalla on mediatietojen mukaan vaimon vakava, dementiaan viittaava sairaus, joka on muuttanut Claudian persoonallisuutta ja liikuntakykyä pysyvästi, minkä vuoksi yhteiselämä on käynyt mahdottomaksi. Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2007 ja ollut naimisissa vuodesta 2019.

Saksalaislehtien mukaan Porsche on hakenut lohtua tilanteessa pitkäaikaisesta perheystävästään, Leiningenin prinsessa Gabrielesta, 59. Heidät on nähty tiiviisti yhdessä seurapiiritapahtumissa jo viime syksynä, ja tammikuussa kaksikon kerrotaan lomailleen läheisissä tunnelmissa Malediiveilla. Porschen väitetään myös muuttaneen prinsessan Salzburgissa sijaitsevaan huvilaan.

Wolfgang Porschen omaisuus on arvioitu lehdistössä noin 20 miljardin euron arvoiseksi. Hänen isoisänsä, autoinsinööri Ferdinand Porsche voitti natsijohtaja Adolf Hitlerin järjestämän kilpailun halvasta kansanautosta, Volkswagenista, ja perusti sittemmin nimeään kantavan autotehtaan.

Varaton ei ole Wolfgang Porschen seurassa viihtyvä prinsessa Gabrielekaan. Hän on Saksan seurapiirien kermaa, jonka menneisyys on kuin suoraan satukirjasta.

Gabriele Homey syntyi 1963 Frankfurtissa Länsi-Saksassa. Hänen äitinsä Renate Thyssen-Henne, 83, on hotelli- ja ravintola-alan imperiumin luonut yrittäjä, joka tunnetaan liike-elämän lisäksi myös viidestä avioliitostaan. Valokuvamallinakin työskennelleen Thyssen-Hennen kolmas aviomies, lääkäri Bodo Thyssen kuului merkittävään Thyssenin teollisuussukuun. Monialakonserni ThyssenKrupp on nykyään muun muassa yksi maailman suurimmista teräksen tuottajista.

Bodo Thyssen adoptoi Gabrielen ja tämän veljen sekä periytti heille tunnetun nimensä. Äiti Renate on viime vuosina nähty korkeasta iästään huolimatta yhä sujuvasti keskieurooppalaisissa seurapiireissä, usein rinnakkain tyttärensä Gabrielen kanssa.

Gabriele opiskeli oikeustiedettä ja seurasi äitinsä jalanjäljissä liike-elämään. Aatelistitteliään hän kantaa ensimmäisen aviomiehensä, Leiningenin prinssi Karl Emichin myötä. Pari avioitui 1991 ja sai tyttären, prinsessa Theresan.

Karl Emich on Venäjän viimeisen tsaarin Nikolai II:n suora jälkeläinen. Romanovien hallitsijasuvun vallanperimyskysymyksestä on kiistelty jo sadan vuoden ajan, ja osa sukuhaaroista pitää Karl Emichiä Romanovien tämänhetkisenä päämiehenä. Hän joutui aikanaan taistelemaan oikeudessa sukunsa omaisuudesta, koska perheen mukaan hänen naimansa porvallinen seurapiirikaunotar Gabriele ei ollut sovelias vaimo siniveriselle.

Wolfgang Porsche (vas.) ja hänen puolisonsa Claudia ovat vuosikausia olleet perheystäviä Leiningenin prinsessa Gabrielen (oik.) ja hänen äitinsä Renate Thyssen-Hennen kanssa.

Aatelinen avioliitto päättyi vuonna 1998 prinsessa Gabrielen rakastuttua uskonnolliseen johtajaan. Miljardööri Aga Khan IV, siviilinimeltään Karim al-Husayn Shah, on ismailiittišiiamuslimien nizari-lahkon hengellinen johtaja, jonka väitetään olevan profeetta Muhammedin suora jälkeläinen 49. polvessa. Khania pidetään yhtenä maailman varakkaimmista ihmisistä, jolla on menestyvän hevosbisneksensä myötä läheiset suhteet mm. Britannian hoviin.

Gabriele kääntyi muslimiksi ja hänet tunnettiin avioliiton aikana nimellä Inaara Aga Khan . Pari sai pojan, prinssi Aly Muhammad Aga Khanin. Avioliitto ajautui karille pojan ollessa vasta neljävuotias, kun Khanilla väitettiin olleen suhde yksityislentokoneensa lentoemäntään. Tarina päättyi lopulta likaiseen, julkiseen avioeroon 2014.

Lehtitietojen mukaan aviomies katsottiin syylliseksi eroon ja Gabriele sai korvauksena 60 miljoonan euron erorahat. Eron jälkeen hän ryhtyi jälleen käyttämään Leiningenin prinsessan titteliä.

Automoguli Wolfgang Porsche nähtiin viime vuonna Itävallan F1-osakilpailun varikolla. Tuolloin hänen vaimonsa oli jo vakavasti sairas.

Prinsessa Gabriele tunnetaan nykyisin ennen kaikkea hyväntekeväisyystyöstään. Vuonna 1986 hän lauloi salanimellä Saksan euroviisukarsinnoissa, mutta kappale ei saavuttanut merkittävää menestystä.

Wolfgang Porschen ero on herättänyt saksalaismediassa viime päivinä keskustelua siitä, onko moraalisesti oikein jättää sairas puoliso uuden rakkauden tähden.

Bildin mukaan tuore pariskunta haluaa tarttua jokaiseen tarjolla olevaan yhteiseen hetkeen, sillä Porsche täyttää tänä vuonna jo 80 vuotta. Sairaan Claudia Porschen kerrotaan elävän tyttärensä lähellä Kitzbühelissa, ja Wolfgang Porsche maksaa avokätisesti hänen yksityisestä hoidostaan.

Lähteet: Vanity Fair, Bild, Bunte, Focus, Guardian