Oman aikansa suosituimpiin kotimaisiin rockyhtyeisiin kuulunut Indica katosi vuonna 2014 kuin tuhka tuuleen. Nyt he ovat täällä taas.

2000-luvun alussa viisi nuorta naista perusti Helsingissä rockyhtyeen. Tuo yhtye oli Indica, josta tuli muutamassa vuodessa yksi oman aikansa suosituimmista kotimaisista rockartisteista.

Yhtyeen esikoislevy Ikuinen virta vuodelta 2004 myi platinaa. Sitä seurasi kuusi albumia lisää ja keikkailua Suomessa sekä maailmalla aina vuoteen 2014 asti.

Sitten Indica katosi. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana heidät on nähty lavalla yhdessä ainoastaan kerran, SuomiLove-sarjassa vuonna 2018.

Yhtyeen ensimmäinen uusi kappale sitten vuoden 2014, Vuonna 95, julkaistiin tänään perjantaina. Kesällä Indica lähtee taas kiertueelle, mutta yhtye ei kuitenkaan missään välissä edes virallisesti lopettanut, kertovat laulaja Jonsu Salomaa ja basisti Heini Säisä.

– Tauolle jääminen tapahtui aika luonnollisesti. Se vaikutti, että monilla tuli perheenlisäystä. Olimme siinä kohtaa keikkailleet aktiivisesti yli kymmenen vuotta ja oli sellainen aika, että halusimme kokeilla muuta, Säisä muistelee.

Jo alaikäisinä Indican perustaneille jäsenille tauko toi myös mielenrauhaa. Julkisuuden valokeilasta poistumista he kuvaavat rentouttavaksi kokemukseksi.

– Mähän tein vielä niin radikaalisti, että värjäsin hiukseni semmoisiksi maantien värisiksi, ettei kukaan tunnistaisi mua. Jossain vaiheessa tajusin, että tuli kova ikävä keikkoja ja yleisön kanssa vuorovaikutusta ja kaikkea sitä, mitä muuta esiintymiseen liittyvää, Salomaa kertoo.

Jonsu Salomaan punaiset hiukset ovat laulajan tunnistettava tavaramerkki. Indican lopetettua hän päätti värjätä ne piiloon.

Taukonsa aikana bändin jäsenet joko täysin tai osittain irtautuivat musiikkimaailmasta. Säisä vietti monta talvea ympäri Aasiaa. Suomeen palattuaan hän on työskennellyt sosiaalialalla ja opiskelee psykoterapeutiksi.

Salomaa puolestaan jätti musiikin aivan täysin vuodeksi. Tauon aikana hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja siirtyi töihin finanssialalle.

Vaikka Indica on nyt palannut, kertovat he pitävänsä edelleen päivätyönsä takataskussa. Sekä Säisä että Salomaa uskovat, että tästä elämänkokemuksesta musiikkimaailman ulkopuolella on myös hyötyä.

– Tällä hetkellä kun ajattelee taakse päin, niin kaikesta mitä on oppinut tauon aikana on varmasti hyötyä tulevassa Indica-elämässä. Heini on meidän terapeutti ja mä lasken euroja, Salomaa sanoo naureskellen.

– Se on musta aika hyvä, että me kaikki voidaan tehdä muutakin, kuin musiikkia. Se vie sen pakonomaisuuden pois. Kenenkään meistä toimeentulo tai elämä ei ole kiinni tästä. Meidän fokus on tietysti nyt täysin Indicassa, mutta jos nyt jotain tapahtuisi niin kukaan ei olisi täysin pulassa, Säisä puolestaan pohtii.

Salomaa toteaa suoraan, että hänen mielestään musiikki ainoana elämänkeinona on jopa stressaava tapa elää.

– Normaalilla uralla etenet tietyllä tavalla loogista uraportaikkoa, mutta musiikki on sellainen ala, että voit olla ykkösnimi nyt ja ensi vuonna voikin olla niin, etteivät kuuntelijat jaksa enää kiinnostua. Koen, että se on vapauttavaa, ettei ole taloudellisesti täysin riippuvainen musiikista.

Heini Säisä on nähty lavoilla Indican tauonkin aikana muun muassa Mira Luodin yhtyeen basistina.

Vaikka tauosta jäi käteen paljon hyvää, oli se myös bändin jäsenille erikoinen kokemus. Lapsuudesta asti läheisiä ystäviä olleet Salomaa ja Säisä joutuivat muun muassa opettelemaan siihen, että tavatakseen heidän piti nyt sopia menojaan.

– Totuttiin siihen, että ei meidän tarvinnut mitään erikseen sopia kun nähdään aina kuitenkin. Sitten kun Indicaa ei enää ollut, niin piti opetella vaikkapa soittamaan toiselle, että pitäisikö mennä kahville, Säisä kertoo.

Ikävä tuli bändikavereiden lisäksi myös keikkailua ja faneja, joita bändi oli tottunut näkemään viikosta toiseen. Kenties tästäkin syystä kaipuu musiikin pariin vei voiton seesteisemmästä urasta poissa lavoilta.

– Sanoisin, että jos on keikkaillut vuosikymmeniä ja on rakastanut sitä, niin keikkabussiin tietyllä tavalla aina kaipaa. Se oli niin vahva osa elämää, Salomaa pohtii.

Indican lopettaminen pakotti Jonsun ja Heinin opettelemaan uusia tapoja. Pitkäaikaiset ystävät joutuivat ensi kertaa sopimaan tapaamisia erikseen.

Säisä palasi lavoille freelance-muusikkona ja muun muassa Mira Luodin yhtyeen basistina. Salomaa puolestaan julkaisi viime vuonna sooloalbumin, Lentotähtien alla.

Indican paluun he kertovat vaativan edelleen valmistautumista, sekä soiton että keikkakunnon osalta.

– Pari meistä juoksee Helsinki City Runin jo toukokuussa. Jos kovassa helteessä festarilavalla vetää tunnin keikan, niin kyllä ennen sitä pitää kuntoilla jos on aiemmin vaan syönyt pullaa ja makoillut sohvalla, Salomaa toteaa.

Helsingin Korjaamolla toukokuun lopussa pidettävä paluukeikka on samalla tulikoe, sillä tällä kokoonpanolla he eivät ole koskaan esiintyneet. Perustajajäsenistä kaksikon ohella mukana on edelleen kosketinsoittaja Sirkku Karvonen, mutta rumpuja soittamassa nähdään Alina Toivanen ja keikkakitaristina Erno Laitinen.

Tässä Indica vuonna 2005...

...ja tässä vuonna 2023.

Paineista huolimatta Salomaa ja Säisä kertovat olevansa keikkalavoille ja yleisön eteen paluusta innoissaan. Kaksikko muistelee, että myös heidän taipaleensa muusikoiksi alkoi keikalta.

– Mun elämä mullistui, kun 14-vuotiaina lähdimme Heinin kanssa Provinssirockiin. Sen jälkeen oli varma, että meidän koko elämäntehtävä perustaa bändi, Salomaa kertoo.

Keikkailun ohella uutta musiikkiakin on tiedossa lisää. Siinä missä Vuonna 95 on menneitä muisteleva iloinen ”kevätbiisi”, kun bändi itse sitä kuvailee, tulee seuraava sinkku olemaan tunnelmaltaan ”rockimpi”. Kokonaisen levyn tekemistä yhtye ei ole vielä lyönyt lukkoon, mutta ajatukselle he ovat avoimia.

– Kyllä me toivotaan, että tehtäisi levy, mutta yleisön kiinnostushan sen päättää. Tahtoa kyllä on, Säisä toteaa.