Tampereelta jysähtää! Juicen ja Mikko Alatalon legendaarinen bändi palaa

Juice Leskisen johtama Coitus Int on jälleen pystyssä – ainakin hetken. Debyyttilevystä tulee syksyllä 50 vuotta.

Jos yhtye tekee comebackin liki puolen vuosisadan jälkeen, on valitettavan todennäköistä, ettei kaikkia soittajia saada enää lauteille.

Tampereella toimineen Coitus Intin uudessa kokoonpanossa on useampiakin aukkoja. Ammottavin on bändin pomon kohdalla: Juice Leskisen (1950–2006) ääntä ei enää kuulla.

Onneksi Coitus-perheestä ei laulajia puutu, onhan mukana yhtyeen toinen legenda ja alkuperäisjäsen Mikko Alatalo sekä vähemmän tunnettu Pentti Penninkilampi. Jälkimmäinen lauloi kaikissa vuonna 1972 perustetun Coitus Intin kokoonpanoissa aina yhtyeen hajoamiseen eli vuoden 1975 Kuusrockiin saakka.

Kaikki eivät tiedäkään, että juuri Penninkilampi laulaa levyllä muun muassa Coitus Intin tunnetuimpiin kuuluvat kappaleet Hän hymyilee kuin lapsi ja Elämässä pitää olla runkkua.

Juice Leskinen & Coitus Intissä koskettimia soittanut Penninkilampi jäi bändiin, kun Harri Rinne jätti keikkailun ja Alatalo lähti tv-toimittajaksi Helsinkiin. Penninkilampi koki yhtyeen huippuhetket, kun yhtye veivasi viimeisen toimintavuotensa aikana hengästyttävästi noin 300 keikkaa.

Coitus Int ennen Pentti Penninkilammen liittymistä yhtyeen laulavaksi kosketinsoittajaksi: Juice Leskinen (edessä), Max Möller (takana vas.), Harri Rinne ja Mikko Alatalo.

Tarttuvia ralleja riitti: Marilyn, Jyrki boy, Panomies, Juankoski here I come, Heinolassa jyrää, Napoleonin mopo, Se oli jautaa, Kuopio tanssii ja soi...

Nyt Penninkilammen ääntä tarvitaan taas. Uusi, nuoremmilla muusikoilla vahvistettu Coitus Int 50 Revival julkaisee alkukesästä tuplalevyn verran uusintaversioita yhtyeen biiseistä.

Yhtye kantoi alunperin nimeä Los Coitus Interruptus – eli keskeytetty yhdyntä. Leskisen, Alatalon, Harri Rinteen ja Max Möllerin perustama yhtye soitti aluksi lähinnä eri ainejärjestön bileissä. Pian joukkoon liittyi Penninkilampi, joka tosin ei ollut opiskelija vaan Outokummusta Tampereelle muuttanut hitsaaja.

Coitus Int teki vain kaksi pitkäsoittoa. Retrolevyn painopiste on yhtyeen osin kokeellisemmassakin alkupään tuotannossa, jossa Alatalon ja Rinteen panos laulunteossa oli suurempi. Kaikkiin Juicen lopulta superjulkkikseksi nostaneisiin hitteihin kuten Marilynin ja Jyrki Boyhin ei kajottu.

Penninkilammen ura huipulla jäi lyhyeksi.

– Hain kouluun, kun tiesin, että homma loppuu Kuusrockiin, mielisairaanhoitajaksi opiskellut Penninkilampi, 72, kertoo uuden Coitus Intin harjoitusten tauolla Pispalassa lähellä Alatalon kotia.

– Hyvä tutkinto tätä bändiä ajatellen, Alatalo, 71, heittää.

Bändin entistä pomoa vei alkoholi. Vai miten se lopulta menikään?

– Juice sanoi moneen kertaan, että voi lopettaa. Voi, muttei lopeta, Rinne muistelee.

Penninkilampi kantaa osaltaan syyllisyyttä asiasta.

– Juice tilasi multa sellaisen alumiinilaukun, kun olin vielä metallihommissa. Se oli matka-arkku, johon meni 12 tai 16 vermuttipulloa. Laitoin nätisti pullonreiät ja päällystelin sametilla. Siihen kansi kiinni ja rimat päihin.

Täysi arkku toi mielenrauhan.

– Ei tarvinnut aina käydä Alkossa, Penninkilampi sanoo ja vakavoituu.

– Se oli mukana sitten aina. Vähän huono omatunto siitä on kyllä jäänyt.

Aina ei voi arvata, kuka missäkin onnistuu. Salosta kotoisin oleva Rinne ei olisi arvannut, että hänen luokkatoveristaan Sauli Niinistöstä tulisi jotain suurempaa.

– Jos luokassa olisi äänestetty siitä, kenestä voisi tulla Suomen presidentti, ei Sauli olisi päässyt edes kymmenen joukkoon.

– Mä olisin sen sijaan päässyt top 3:een!

Nuorena miehenä Niinistö tutustui Coitus Intin soittajiin Tampereella käydessään. Värikkääseen illanviettoon kuului muun muassa seurueen poistaminen ravintola Tillikasta. Syynä oli juristiksi opiskelleen Niinistön ja Tillikan vahtimestarin väittely asiakkaiden valintaperusteista.

– Lähetetään uusi levy presidentinkansliaan muistoksi, Alatalo lupaa.

Leskinen ei ole ainoa yhtyeen jäsen, joista aika on jättänyt. Poissa ovat myös viime vuonna kuollut Möller sekä Coitus Intin viimeiseen kokoonpanoon kuuluneet kitaristi Eetu Tuominen ja rumpali Juke Aronen.

Basisti Juuso Nordlund on sen sijaan mukana kuvioissa. Tamperelainen pitkän linjan muusikko soittaa tulevalla levyllä kahdella biisillä. Hetken aikaa bändin rumpalina toiminut Heikki Jokela on kutsuttu mukaan kunniavieraaksi Coitus Int 50 Revivalin juhlakeikalle.

Juice Leskinen & Coitus Int kotikentällä eli Tampereen Yo-talolla keväällä 1975. Juice laulamassa tässä vaiheessa yhtyeen ulkojäsenenä toimineen Mikko Alatalon kanssa. Bassossa vasemmall Juuso Nordlund, kitarassa oikealla Eetu Tuominen.

Juhlia on luvassa syksyllä. Sovittuna on kuusi keikkaa, joista tärkein on tietysti 30. syyskuuta Tampereen Yo-talolla, missä Coitus Int soitti ensimmäisen oikean keikkansa.

– Sillä keikalla meillä oli rumpali, joka ei ollut koskaan ennen edes kuullut meistä. Kadulta napattiin mukaan, Rinne, 74, kertoo.

Kukaan kolmesta konkarista ei muista rumpalin nimeä. Nyt olisi tämänkin soittajan korkea aika ilmoittautua ja kertoa osallisuudestaan Suomi- ja Manse-rockin historialliseen hetkeen.

– Sundqvistin Mika näki keikan ja sanoi, että jos noista jätkistä joskus jotain tulee, niin syön hatullisen paskaa, Alatalo nauraa.

Jätkistä tuli jotain. Ja se paska jäi syömättä, vaikka sitä vuosien mittaan ehdittiin hyvälle työtoverille useita kertoja tarjota eri muodoissa.

Muun muassa Juice Leskisen ja Eppu Normaalin tuottajana toiminut ja itsekin artistina menestynyt entinen Alwari Tuohitorven basisti kuoli 74-vuotiaana elokuussa 2021.

Harri Rinne, Mikko Alatalo ja Pentti Penninkilampi ovat pitäneet yhteyksiä yllä, vaikka Rinne asuu Virossa ja Penninkilampi Outokummussa.

Mutta trio Alatalo–Penninkilampi–Rinne on yhä iskussa. Yhteistyö on jatkunut vuosikymmenten ajan tiivinä etenkin Alatalon ja Rinteen välillä. Kaksikko tekee edelleen yhdessä musiikkia ensinmainitun esitettäväksi, vaikka nyttemmin myös kirjailijana kunnostautunut Rinne onkin asunut jo pitkään Viron Hiidenmaalla.

– Aiomme jatkaa katkeraan loppuun saakka, Alatalo julistaa.

Myöhemmin insinööriksi kouluttautunut Penninkilampikin on pysynyt Alatalon lähipiirissä. Miehen ääntä kuullaan lukuisilla Alatalon levyillä taustalaulussa.

Eläköidyttyään 2014 rakennusfirman metalliosaston päällikön tehtävästä Penninkilampi muutti takaisin vanhaan kotitaloonsa Outokumpuun.

– Mies, joka haluaa touhuta, ei olisi kauaa kestänyt katsomista kerrostalon ikkunasta toiseen, Penninkilampi sanoo.

Kun Alatalo pyysi Penninkilampea mukaan, vastaus oli helppo kyllä.

– Kun tässä vielä kuitenkin elossa ollaan. Mitään ei voi kuitenkaan luvata, jos vaikka huomenna kuolee, Penninkilampi miettii.

– Se antaa jännitystä näille keikoille, Rinne jatkaa.

Ikääntymisen mahdolliset seuraukset tuovat jännitystä keikalle, miettii Harri Rinne.

Penninkilammella on yksi ero Rinteeseen ja Alataloon verrattuna. Jälkimmäiset väittävät soittaneensa Coitus Intissä, mutta Penninkilammella on osallisuudestaan todisteita.

– Kun oon tällainen perfektionisti, sanoin Juicelle, että tarvitsen työtodistuksen jokaisesta työstä, mitä oon tehnyt. Mulla on aukoton työhistoria Coitus Intistä Juicen allekirjoituksella.

– Eli olen varmasti ollut mukana tässä bändissä, Penninkilampi hekottelee.

Vaikka Penninkilammen varsinainen ura muusikkona päättyi 1975, kosketinsoittimet ovat edelleen Penninkilammella hallussa.

– Meillä on Outokummussa Old House Band, jolla ollaan soitettu jopa Juice-konsertteja, onhan mukana yksi autenttinen soittaja.

Coitus Int 50 Revivalissa autenttisuutta edustaa myös Rinne.

– Minäkin tulin tänne autenttisuuden nimissä. Olen siinäkin mielessä autenttinen, etten ole koskenut bassoon 50 vuoteen. Olen säilyttänyt täysin sen saman tatsin, Rinne kertoo ja saa muut nauramaan.

– Oli eilen aika autenttista soittoa, muut myöntävät.

Kokoonpano, jolla Hauli Bros -yhtyeen jäsenillä vahvistettu uusi Coitus Int on harjoitellut. Edessä Harri Rinne (vas.), Mikko Alatalo ja Pentti Penninkilampi. Takarivissä Kalle Alatalo, Juri Lindeman, Harri Vainionpää, Ari Pulkkinen ja Tero Kaario.

Alatalo korostaa, että comeback on kunnianosoitus Juicelle. Päävastuu uudistetun kokoonpanon musisoinnista on Hauli Bros -yhtyeellä, jossa soittaa muun muassa Mikon poika Kalle Alatalo.

– Soitettiin Coitus Intin biisejä Haulin kanssa jo 2000-luvun alussa. Juice oli katsomassa meitä kesällä 2005, mutta sen jalat oli jo niin huonossa kunnossa, ettei se päässyt kiipeämään lavalle, Mikko Alatalo muistelee.

– Vietiin mikrofoni pöytään ja se lauloi siinä Heinolassa jyrään ja pari muuta biisiä.

Alatalo kertoo jutelleensa silloin Juicen kanssa Coitus Int -livelevystä.

– Mutta sitten mestari poistui näyttämöltä.

Konkarit korostavat Juicen merkitystä Suomi-rockille.

– Siihen aikaan oli yleinen sanonta, ettei rockia voi tehdä suomeksi. Ei voi, ei vaan voi. Koska suomen kieli ei siihen taivu. Mutta Juice näytti, että se onnistuu, Rinne korostaa.

Coitus Int 50 Revival yhdistää nuorempia ja kokeneempia muusikkoja.

LUE LISÄÄ: Miten hyvin tunnet Juicen? Tee 20 kysymyksen tietovisa

LUE LISÄÄ: 10 vuotta Juicen kuolemasta – ”Juice oli parhaimmillaan oikein sydämellinen ystävä, mutta muitakin hetkiä oli”

LUE LISÄÄ: Mikko Alatalo näki läheltä ystävänsä kamppailun – yhdestä asiasta Juice Leskinen vaikeni kavereidenkin seurassa aina