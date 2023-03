Angelika Leikola tajusi avioeronsa jälkeen olennaisen eron suomalaisissa ja amerikkalaisissa miehissä – lähettää topakat terveiset Suomeen

Angelika Leikola huomasi ajautuneensa tilanteeseen, jossa hän ei voinut enää hyvin. Nyt julkisuutta aiemmin vältellyt käsikirjoittaja-kirjailija kertoo mitä tapahtui avioeron jälkeen.

Itsenäisyyspäivänä 2015 Angelika Leikola lymysi Presidentin­linnan vessassa ahdistuneena. Hän oli paennut wc-tiloihin kameroita ja toimittajia, jotka taltioivat Linnan juhlien vieraiden tunnelmat tärkeänä iltana.

Angelika ei halunnut olla esillä, sillä hän oli tottunut jättäytymään silloisen avio­puolisonsa Ismo Leikolan taustalle. Julkisuus tuntui vaikealta, ja ilta vessassa houkutteli siksi enemmän.

– Ystäväni laittoivat viestiä, että missä sä olet, kun sua ei näy koko juhlissa. Vastasin, että olen täällä vessassa piilossa, Angelika kertoo nyt IS:lle huvittuneena.

– Heti kun sai lähteä pois juhlista, otin taksin ja menin kotiin, vaihdoin verkkareihin ja katsoin juhlia telkkarista.

Nyt Angelika, 48, astuu parrasvaloihin omana itsenään ja ilman puolisoaan. Hänen ja Ismon avioliitto päättyi vajaat kaksi vuotta sitten.

Angelika ja Ismo tekivät koko liittonsa ajan töitä yhdessä. He muuttivat yhdessä Los Angelesiin, ja kirjallisuutta ja elokuvatutkimusta opiskellut Angelika kirjoitti ex-miehensä kanssa vitsejä ja hoiti sosiaalista mediaa. He tekivät yhdessä myös kaksi kirjaa. Niistä viimeisin, Unelmaero – Elämä 2.0 (Siltala) ilmestyi perjantaina.

Samalla Angelika huomasi, ettei häntä kohdeltu Suomessa puolisonsa kanssa tasavertaisesti. Kun hän esitti työ­tapaamisessa idean, lytättiin se täysin. Jos sama, hänen keksimänsä idea tuli Ismon suusta, innostuttiin siitä heti.

– Vaikka olin ammattikirjoittaja ja joillakin alueilla paljon kokeneempi kuin Ismo, minut sivuutettiin. Se tuntui kamalalta ja oli myös Ismolle raskasta.

Ismo ja Angelika Leikola Linnan juhlissa vuonna 2015. Angelikaa ei näkynyt kameroiden edessä kuin kättelyssä, sillä esillä olo ahdisti häntä.

Lopulta kurja kohtelu johti siihen, että Angelika vetäytyi kuoreensa, eristäytyi ja suoritti rooleja, jotka eivät sopineet hänelle.

– Se oli niin rankkaa, etten enää ikinä pysty siihen. Toivon, että tuleva elämäni rakkaus olisi vaikka portsari tai jokin aivan muu.

Leikoloiden avioliitto päättyi eroon pitkän harkinnan jälkeen kesällä 2021. Omasta avioerosta julkisesti kertominen tuntui Angelikasta aluksi hirvittävältä, mutta ajatus erokirjan kirjoittamisesta ei kuitenkaan jättänyt paria rauhaan. Syntyi Unelmaero-teos, jossa hän ja Ismo käyvät läpi paitsi omaa eroaan ja sen syitä, myös muiden suhteiden ongelmia ja kipukohtia.

Angelikan mukaan etenkin suomalaisilla on tapana jäädä kiinni hartaasti rakennettuun yhteiseen elämään. On ehkä yhteinen talo, yritys tai lapsia, ja tutussa arjessa roikutaan kiinni väkisin, vaikka kaikki voivat huonosti.

– Seksielämä on kuollut ja kumppani vihaa jo toista, mutta silti siinä ollaan. Elämästä on tullut sellaista harmaata massaa, eikä uskalleta toivoa mitään parempaa, hän sanoo.

Angelika toivoo, että hänen ja Ismon kokemukset ja Unelmaero-kirja avaisivat ihmisten silmät sille, että kaikesta voi lähteä ja että parempaa kannattaa tavoitella.

– Jos se tuntuu valheelliselta ja pahalta, molemmat voivat huonosti ja olet keskellä kulissia, jota et halunnut rakentaa, niin toivon, että tämä antaisi rohkaisun siihen, että voit kävellä siitä ulos.

Angelika tietää, mistä puhuu. Hänen avioliitostaan loppuivat seksi ja intohimo, heidän erilaisuutensa alkoi raastaa molempia ja lopulta Angelika jätti taakseen Hollywood-uran ja jopa uuden kotimaansa.

– En voi elää, jos en voi olla rehellinen, hän kiteyttää.

Angelika toivoo, että myös nuoret löytäisivät ja hänen ja Ismon kirjan ennen kuin perustavat perheen, menevät naimisiin ja vakiintuvat. Niin voitaisiin ehkä välttyä liitoilta, jotka eivät yksinkertaisesti toimi.

Kirja avaa myös sitä valtavaa matkaa, jonka Angelika on kulkenut avioeronsa jälkeen. Hän muuttui paljon ihmisenä jo liiton aikana, mutta sen jälkeen myllerrys on ollut vieläkin suurempaa. Ismoon tutustuessaan Angelika oli uskossa, kärsi läheisriippuvuudesta ja kantoi menneisyytensä taakkoja mukanaan.

Yksi etappi Angelikan matkalla on ollut ymmärrys siitä, miten eri tavalla hänen aivonsa toimivat muihin ihmisiin verrattuna. Angelikan mukaan hänen vanhempansa huomasivat erityispiirteen jo varhain, sillä hän ajautui lapsena ongelmiin sanottuaan asiat liian suoraan.

– Periaatteessa voisi sanoa, että minulla on synnynnäinen melkein fysiologinen mahdottomuus valehdella. Se kuulostaa huvittavalta, mutta se on aika kamalaa.

Yhteenottoja syntyi muun muassa silloin, kun Angelikan ystävällä oli uusi poikaystävä ja Angelika sanoi suoraan, että pojassa oli jotain pielessä. Se pahoitti tietysti ystävän mielen, vaikka myöhemmin kävikin ilmi, että Angelika oli ollut oikeassa.

– Minun kaltaiseni lapset joutuvat kahnauksiin ympäristön kanssa, koska on vaikea olla bongaamatta ja käsittelemättä ristiriitoja. Jos ihmisen puhe ja käytös ovat ristiriidassa, se vääntää ja häiritsee niin paljon, että saattaa möläytellä asioita.

Angelika muutti Yhdysvaltoihin Ismon kanssa vuosia sitten. Nyt hän on asettunut Helsinkiin, mutta käy säännöllisesti Los Angelesissa tapaamassa ystäviään.

Angelika ei ole koskaan saanut diagnoosia erityisyyteensä. Hän kertoo löytäneensä artikkeleista ja tutkimuksista kuvauksia samankaltaisista ihmisistä. Heitä yhdistää poikkeuksellinen tarkkanäköisyys, jonka avulla he huomaavat toistuvia kaavoja, ihmisten eleitä ja ympäristön ristiriitoja paljon muita herkemmin. Kukaan ei kuitenkaan ole keksinyt asialle nimitystä.

– Kaltaiseni päätyvät esimerkiksi FBI:n tutkijoiksi tai taideväärennösten tunnistajiksi. Tällaisissa asioissa piirteestä on hyötyä, sillä olemme hyvin tarkkanäköisiä.

Poikkeavat aivot tekevät Angelikasta myös äärimmäisen nopean liikkeissään.

– Minulla toimii aivoissa ihan valtavalla nopeudella jokin tietokone. Työnohjaajanikin sanoi, että menikö viikko ja olet jo kirjoittanut uuden kirjan, hän sanoo nauraen.

Myös Ismon erityispiirteet tulevat ilmi Unelmaero-kirjassa. Koomikko kertoo saaneensa ADHD-diagnoosin ja käyttävänsä tarvittaessa lääkitystä.

Angelikan erityisyydestä on ollut hyötyä elämässä eron jälkeen. Hän kertoo aistivansa herkästi ihmisten tunnetiloja ja pystyvänsä rauhoittamaan heitä.

– Eräs ujo deittini sanoi ihanasti mulle, että olet ensimmäinen nainen, joka on tehnyt kaikkensa, jotta hänellä olisi hyvä olo.

Angelika on deittaillut ahkerasti erilaisia ihmisiä sekä Suomessa että Los Angelesissa. Hän on pannut merkille, että miehissä kahdella eri mantereella on suuria eroja.

Los Angelesin deittikulttuuri on hyvin pinnallinen, joten siellä ihmiset pitävät itsestään huolta. Naiset menevät treffeille vain sokeroinnin kautta, ja vaatetuksesta ja etenkin kengistä ollaan tarkkoja. Hampaiden on oltava valkoiset ja hiusten huolitellut. Myös keski-ikäiset miehet ovat hyvässä kunnossa, energisiä ja aktiivisia.

Samaa ei Angelikan mukaan voi sanoa suomalaisista. Kun hän avasi Suomessa ensi kertaa Tinderin, oli vastassa kulttuuri­shokki.

– Laitoin ensin ikähaarukan oman ikäisekseni. Olin ihan, että herranjumala. Ihania miehiä, mutta eihän meidän vireystasomme kohdanneet yhtään. He olivat väsähtäneitä ja periksi antaneita.

– Nuorempien kanssa taas olen samalla aaltopituudella ja meidän hormonitoimintamme on samanlaista. Me keski-ikäiset naiset, jotka lähdemme pitkistä liitoista, olemme vähän tällaisia tiikereitä.

Deittailu eron jälkeen on ollut ihanaa. Angelika on tavannut mielenkiintoisia ihmisiä niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin.

Yhdysvalloissa miesten odotetaan tekevän aloite deittailussa. Miehet avaavat naisille ovia, kyselevät heistä kiinnostuneina ja käyvät nopeasti syvällisiäkin keskusteluja.

– Jos voisin yhden asian sanoa suomalaismiehille, niin älä vie naista treffeille siksi, että hän kuulee luennon sinusta ja saavutuksistasi. Kysy mitä naiselle kuuluu, mitä hän tekee ja kuuntele vastaukset oikeasti.

– Tunteiden ilmaisu olisi myös tärkeää ihan kaikessa. Joudun Suomessa tutkimaan, että mitä tuossa ihmisessä oikein on meneillään, kun hän on niin jäykkä. Tunneilmaisu amerikkalaisten kanssa on paljon helpompaa. He myös kehuvat hirveästi. Toivoisin Suomeen sitä, että kehuttaisiin ihmisiä puolin ja toisin.

Helsinkiin asettunut Angelika on tällä hetkellä sinkku, mutta toivoo löytävänsä aidon rakkauden. Hän haluaa panostaa erotiikkaan ja seksiin, muttei yhden illan suhteiden avulla.

– Jos ei löydy rakkautta, on minulla hyvä ja rikas elämä. Työtäni ja saavutuksiani tärkeämpää ovat kuitenkin tuleva rakkaussuhteeni, seksuaalisuus ja erotiikka.

– Jos minun pitää valita jompikumpi, työnnän työn syrjään, koska ilman sitä rakkaussuhteen ihanuutta kaikki muukin on kovin kolkkoa.

