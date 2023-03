Karita Tykkä on kärsinyt sekundaarisesta lapsettomuudesta – antaa painavan viestin lapsiasioista uteleville

Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä kertoo kipeästä aiheesta podcast-jaksossa.

Entinen missi ja nykyinen hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä, 46, kertoo kärsineensä sekundaarisesta lapsettomuudesta. Hän kertoo asiasta Rakkaudella Karita -podcastin jaksossa.

Sekundaarinen lapsettomuus tarkoittaa sitä, että on saanut yhden lapsen, mutta henkilö ei toiveista huolimatta tule raskaaksi uudelleen tai raskaudet päättyvät toistuvasti keskenmenoon.

Tykkä on äiti vuonna 2010 syntyneelle Luca-pojalle, jota hän nimittää rakkauspakkaukseksi.

– Olen kuitenkin yhdestä lapsesta huolimatta kärsinyt lapsettomuudesta, eli sekundaarisesta lapsettomuudesta ja sen tuomista pettymyksistä.

Karita Tykkä on kiitollinen lapsestaan joka päivä.

Ensimmäisenkään lapsen saaminen ei tapahtunut Tykän mukaan sormia napsauttamalla.

– Mutta saapui kuitenkin sitten odottelun jälkeen ja valitsi minut äidikseen, mistä olen super kiitollinen.

Tykkä kertoo monien sanoneen, että ensimmäisen lapsen jälkeen olisi helppo saada lisää lapsia.

– No, ei tullut. Ei, vaikka odotin kuin kuuta nousevaa ja toivoin enemmän kuin mitään, että minusta olisi tullut toiselle lapselle äiti. Että Luca olisi saanut kaverin, toisen sisaruksen.

Tutkimuksissa ei löytynyt mitään syytä sille, miksi raskaaksi tuleminen ei onnistunut. Tykkä alkoi syyttämään tilanteesta itseään ja kehoaan.

– Siinä hetkessä oli todella vaikea hyväksyä itsensä ja omat heikkoutensa. Koin rikkonaisuuttakin, koin että minussa on jotain pielessä. Olen tottunut siihen, että kun napsautan sormia, teen paljon duunia tai päätän jotakin, niin sitten asiat tapahtuu.

Erityisen raskasta tilanteesta teki ulkopuolisten spekulaatiot mahdollisista raskauksista.

– Onniteltiin vauvauutisista. Silloin kun toivot jotakin, tässä tapauksessa raskautta, enemmän kuin mitään muuta ja sitä ei kuitenkaan ole ja siitä vielä kirjoitetaan toisin että se on, se on todella raakaa. Sitä ei pysty kuvittelemaan ennen kuin sen itse kokee, ei voi tietää, miltä se voi tuntua henkilöstä joka on siinä tilanteessa.

Karita Tykkä on kertonut sekundaarisesta lapsettomuudesta myös aiemmin julkisuudessa.

Ihmiset kyselivät Tykältä, milloin hänen poikansa saisi sisaruksen. Se lisäsi surun lisäksi vielä paineita aiheen tiimoilta.

– Haluan vinkata tässä ja nyt, että älkää ihmeessä puuttuko toisten ihmisten lapsiasioihin. Nimittäin ne ovat todella herkkiä juttuja. Silloin kun sitä lapsettomuutta joko ylipäätään tai sekundaarisesti joutuu kohtaamaan, se on todella arka paikka.

Tykkä kertoo opetelleensa hyväksymään asian ja olemaan kiitollinen siitä, mitä hänellä on.

– Kun on vaan yhden lapsen äiti, niin arvostan suunnattoman paljon sitä. Tunnen kiitollisuutta Lucasta ihan joka päivä, hän on pieni iso ihmeeni. Rakkaus, jollaista en olisi koskaan saanut kokea ilman häntä.

Tykkä tuli tunnetuksi vuoden 1997 Miss Suomena. Sen jälkeen hän on työskennellyt juontajana, bloggaajana ja hyvinvointivalmentajana.

Hän on ollut naimisissa Petri Tykän kanssa vuodesta 2008.

Rakkaudella Karita kuunneltavissa Podimo-palvelussa.