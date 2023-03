Deittailu avioeron jälkeen voi olla vaikeaa. Sen koki myös Ismo Leikola, joka yritti löytää naisseuraa sekä Suomesta että Amerikasta.

Stand up -koomikko Ismo Leikolan, 44, avioero oli harvinaisen sujuva, ja hän päätyi jopa kirjoittamaan siitä ex-puolisonsa Angelika Leikolan kanssa Unelmaero – Elämä 2.0 -kirjan (Siltala). Perjantaina ilmestyneessä teoksessa Leikola paljastaa, että sinkkuelämän alku oli sen sijaan hieman karikkoinen.

Hankaluuksia 13 vuoden parisuhteen jälkeen aiheutti muun muassa nykyajan deittailukulttuuriin sopeutuminen sekä uusi arki yksin. Leikolan mukaan sinkkuelämän todellisuus ”iski tajuntaan kuin miljoona volttia” hänen istuessaan vessanpöntöllä asunnossaan Los Angelesissa. Vessa­paperi­rullassa ei ollut enää palan palaa paperia, vaan ainoastaan tyhjä kartonki.

– Huulet alkaa jo refleksillä muodostaa sanoja: ”Kultaaaa! Voitko tuoda pask…” Aivot kuitenkin pysäyttävät huulet jo ennen kuin ensimmäinen k-kirjain pääsee ulos. Täällä ei ole ketään. Olen yksin. Ihan sama kuinka paljon huudat, kukaan ei tulee hätiin, Leikola kuvailee kirjassaan.

Lue lisää: Ismo Leikola kertoi sinkku­elämästään Joonas Nordman Show’ssa – havaitsi selvän eron suomalais- ja yhdysvaltalais­naisten välillä

Pian hänelle selvisi myös sinkkuelämän todellisuuden toinen puoli. Kesällä 2021 hän aloitti Suomessa kiertueen ja kuvitteli elävänsä ihanaa sinkkukesää ja tapaavansa sen aikana kiehtovia naisia. Toisin kuitenkin kävi.

– Arvioin naistenmiestaitoni näköjään vähän yli. Tai siis arvioin, että minulla olisi niitä ylipäätään. Eipä ollut. Tuli pitkä kuiva kesä.

– Kuivaa ei ollut ainoastaan kesällä, vaan myös syksyllä, talvella ja keväällä. Hiljaista on siis ollut myös eron julkistamisen jälkeen, joten vika lienee yksinomaan minun naistenmiestaidoissa.

Leikolan mukaan hänellä oli haasteita muun muassa naisten iskemisessä englanniksi, joten deittailu Yhdysvalloissa oli vaikeaa. Kun hän oli viimeksi sinkku 13 vuotta sitten, ei ollut Tinderiä tai muita deittisovelluksia, joten myös ne olivat vieraita. Myös koomikon liikkuva ja hektinen työ ja julkisuus vaikeuttivat ihmisten tapaamista.

Lisäksi Leikolan uudessa kotimaassa Yhdysvalloissa odotetaan, että mies tekee aina aloitteen ja liehittelee naista pitkään.

Leikola kertoo kirjassaan kokeneensa epävarmuutta muun muassa ”rallienglannistaan”, vartalostaan ja viehätysvoimastaan. H&M:n paita päällä on turha yrittää iskeä ulkonäöstä tarkkoja losangelesilaisnaisia.

Menneisyydessään Leikolalla on ollut paljon naissuhteita, mutta alkoholilla on ollut usein osuutta niiden alkuun.

– Väittäisin, että en ole ikinä harrastanut seksiä ensimmäistä kertaa uuden ihmisen kanssa selvin päin. En ole tästä ihan varma, mutta aika varma, Leikola kertoo kirjassaan.

Hinku deittailemaan ja myös harrastamaan seksiä oli eron jälkeen kuitenkin kova. Leikola kertoo janonneensa intiimiä kanssakäymistä, mutta kumppanien määrän pystyi laskemaan yhden käden sormilla. Syy on Leikolan mukaan hänen omansa: hän ei ole yrittänyt tarpeeksi.

Toisaalta häntä myös ällistytti se, etteivät naiset lähestyneet häntä.

– Miten on mahdollista, että minut näkee lavalla 45 000 ihmistä, joista arviolta puolet on naisia, joista vielä karkeammalta arviolta neljäsosa on sinkkuja eli sellaiset 5 000 sinkkunaista, jotka tykkäävät, nauravat, aplodeeraavat ja jopa ihastelevat minua, ja minä ilmoitan lavalla selkeästi, toki vitsien kautta mutta kuitenkin, että olen nykyään sinkku – mutta kukaan ei tule panemaan. Ei kukaan.

Deittailu on Leikolan kotikaupungissa Los Angelesissa pinnallista. Onneksi suomalaisen eksoottista aksenttia pidetään seksikkäänä.

Lopulta Leikolan eteen tuli Los Angelesissa mielenkiintoinen, aasialais­taustainen nainen, jonka kanssa juttu luisti välittömästi. Ilmassa oli kuitenkin heti varoitusmerkkejä, sillä nainen oli välittömästi erittäin innostunut, katsoi kaikki Leikolasta netistä löytyvät videot ja oli valmis tekemään lähes mitä tahansa miellyttääkseen häntä – myös makuuhuoneen puolella.

– Hän on myös päättänyt, tai oikeastaan kuullut jumalalta, että meistä tulee pariskunta. Ahaa, Leikola kuvailee kirjassaan.

Nainen kertoi säästävänsä itseään avioliittoon, mutta olevansa valmis joustamaan tästä niin, että hän ja Leikola voisivat kihlautua ja harrastaa sitten seksiä.

Tilanne eskaloitui lopulta hämmentävällä tavalla. Leikola kertoo kirjassaan, miten hän meni stand up -uraa aloittelevan naisen keikalle Los Angelesissa vain tajutakseen, että häntä kosittiin kesken esiintymisen.

– Hän astelee lavalle, varmistaa, että näkee minut yleisössä, kertoo, että on tavannut miehen, kaivaa laukustaan hienon Diorin pahvilaatikon, kaivaa sieltä sormuksen – ja kosii minua.

– Sanon, että imartelevaa, mutta ei kiitos. Olen hölmistynyt, mutta en niin hölmistynyt kuin koko muu yleisö. Hän keräilee sormuksensa ja tulee pois lavalta, jonkin muun kuin aplodien saattelemana.

Naisen tempaus kismitti Leikolaa ja hän teki selväksi, että juttu oli ohi eikä hän ollut kiinnostunut. Leikola oli lisäksi huomannut, että naisen ystävä kuvasi kosinnan videolle. Hän pyysi, ettei videota julkaistaisi ikinä missään, mutta toisin kävi.

– Parin tunnin päästä huomaan, että kosintavideo on netissä. No voi nyt saatana. Ei minua siinä sentään näy, mutta on tägätty ja nimikin mainitaan.

Lopulta Leikola sai videosta nimensä pois ja naisen uskomaan, että homma oli ohi. Samalla hän tajusi, että jutussa oli alusta pitäen isoja ongelmia, jotka hän oli läheisyydenkaipuussaan ohittanut.

– Nyt voi sanoa, että todellakin väistin luodin.

Ismo Leikola on tehnyt pitkän uran stand upin parissa. Kuvassa nuori koomikko vuonna 2004.

Vuosi eron jälkeen Leikolan sinkkuelämä alkoi viimein luistaa. Hän latasi Tinderin ja toisen deittisovelluksen Bumblen ja päätti lopettaa murehtimisen. Aiemmin hän oli muun muassa pelännyt käydä treffeillä, sillä niistä saattaisi päätyä salakuvia juorulehtiin ja naiset saattaisivat etenkin Hollywoodissa olla vain julkisuuden perässä.

Leikola vietti kesän Suomessa ja deittaili ihania suomalaisia naisia. Keskustelut sujuivat, sillä naiset tekivät aloitteen, ja osa niistä eteni myös pidemmälle.

– Harrastan myös ensimmäistä kertaa elämässäni seksiä uuden ihmisen kanssa selvin päin – ja sehän menee hyvin. Suorastaan loistavasti, Leikola kertoo kirjassaan lisäten, että oikeastaan hän oli tehnyt näin jo aiemmin, muttei vaan muistanut sitä.